નેપાળમાં ભયાનક પૂરથી તારાજી, ઓછામાં ઓછા 157 લોકોના મોત, વિદેશીઓ સહિત લગભગ 400 લોકો ગુમ, ભારતે મોકલી મદદ
ધ કાઠમંડુ પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, નેપાળના વડા પ્રધાન કાર્યાલયના એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, 391 વિદેશીઓ અને 44 સુરક્ષા કર્મચારીઓ સહિત સેંકડો લોકો ગુમ છે.
By ANI
Published : August 27, 2026 at 7:36 AM IST
કાઠમંડુ, નેપાળ : 'ધ કાઠમંડુ પોસ્ટ'ના અહેવાલ મુજબ, બુધવારે નેપાળની ભોટેકોશી નદીમાં આવેલા વિનાશક પૂરને કારણે ઓછામાં ઓછા 157 લોકોના મૃત્યું થયા છે, અને લગભગ 400 લોકો ગુમ છે. ગુમ લોકોમાં વિદેશી નાગરિકો અને સુરક્ષાકર્મીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
સવારના સમયે આવેલા આ ભયાનક પૂરે ત્રણ જિલ્લાઓમાં ભારે તબાહી મચાવી હતી અને લોકો, ઘરો, વાહનો તેમજ મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓને વહાવી દીધા હતા. તાજેતરના વર્ષોમાં નેપાળમાં આવેલી સૌથી ભયાનક આપત્તિઓમાંની આ એક છે.
#WATCH | ‘All communication lines down’: Isha Foundation’s Maa Gambhiri as 77 Kailash Pilgrims Go Missinghttps://t.co/UBZSqAv0g9— ANI (@ANI) August 27, 2026
CNN દ્વારા 'X' પર નેપાળ પોલીસની પોસ્ટને ટાંકીને આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, આ વિનાશક પૂરને કારણે ઓછામાં ઓછા 157 લોકોના મોત થયા છે. આ વિસ્તારમાં વરસાદના અભાવને કારણે, સ્થાનિક રહેવાસીઓને પૂર આવે તે પહેલાં કોઈ ચેતવણી મળી ન હતી.
ધ કાઠમંડુ પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, નેપાળના વડા પ્રધાન કાર્યાલયના એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, 391 વિદેશીઓ અને 44 સુરક્ષા કર્મચારીઓ સહિત સેંકડો લોકો ગુમ છે. પૂરને કારણે માળખાગત સુવિધાઓને પણ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. ધ કાઠમંડુ પોસ્ટના પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, નવ હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ અને વાણિજ્યિક બેંકોની નવ શાખાઓ નાશ પામી છે, જ્યારે 19 મોટરેબલ પુલ અને આશરે 40 કિલોમીટર હાઇવે ધોવાઈ ગયા છે.
Embassy of India in Nepal tweets, " always with nepal. ambassador naveen srivastava handed over 10 tons of humanitarian aid materials from india to the minister for culture, tourism and civil aviation, mr. khadka raj poudel. this assistance will contribute to the relief efforts… pic.twitter.com/aIejl12NMt— ANI (@ANI) August 27, 2026
આ દરમિયાન, ભારતે પ્રાથમિક રાહત કામગીરી વચ્ચે નેપાળને માનવતાવાદી સહાય મોકલવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે ભારતની માનવતાવાદી સહાય અને આપત્તિ રાહત (HADR) અને તબીબી સહાય કાઠમંડુ પહોંચી ગઈ છે. "ભારતની HADR અને તબીબી સહાય કાઠમંડુ પહોંચી ગઈ છે. રાહત પ્રયાસોને ટેકો આપવા માટે વધુ સહાય એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે," જયશંકરે X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.
નેપાળમાં ભારતીય દૂતાવાસે ટ્વિટ કર્યું, "અમે હંમેશા નેપાળની સાથે છીએ. રાજદૂત નવીન શ્રીવાસ્તવે ભારત તરફથી 10 ટન માનવતાવાદી સહાય સામગ્રી સંસ્કૃતિ, પર્યટન અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી ખડકા રાજ પૌડેલને સોંપી. આ સહાય વિનાશક પૂર પછી રાહત કામગીરીમાં મદદ કરશે. ભારત નેપાળની સાથે મજબૂત રીતે ઉભું છે અને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."