ETV Bharat / international

નેપાળમાં Gen-Z આંદોલન બાદ પ્રથમ ચૂંટણી, 1.90 કરોડ મતદારો ચૂંટશે નવી સરકાર

નેપાળમાં Gen-Zના વિરાટ આંદોલન બાદ પહેલી વાર ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. વહેલી સવારથી ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે મતદાન શરૂ થયું છે.

નેપાળમાં સામાન્ય ચૂંટણી
નેપાળમાં સામાન્ય ચૂંટણી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કાઠમંડુ: નેપાળમાં આજે નવી સરકાર પસંદ કરવા માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. ગયા વર્ષે Gen-Zના વિરાટ વિરોધ પ્રદર્શન બાદ દેશમાં આ પહેલી મોટી ચૂંટણી છે, તેથી તેના પર રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

ગયા વર્ષે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોએ સરકારને ઉથલાવી દીધી હતી અને ઓછામાં ઓછા 77 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ ચૂંટણી વચગાળાની સરકારને બદલવાનો માર્ગ નક્કી કરશે. હાલમાં, દેશનું નેતૃત્વ વચગાળાના વડા પ્રધાન સુશીલા કાર્કી કરી રહ્યા છે. તેમણે લોકોને ડર્યા વિના મતદાન કરવા અપીલ કરી છે.

"મારી ફરજ પૂર્ણ થઈ ગઈ..."

નેપાળના કાર્યકારી વડા પ્રધાન સુશીલા કાર્કીએ કાઠમંડુના ધાપાસી મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું. મતદાન કર્યા બાદ મતદાન મથકમાંથી બહાર આવતા તેમણે મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું હતું કે,"મારી ફરજ પૂર્ણ થઈ ગઈ..."

કાઠમંડુ, નેપાળની રાજધાની કાઠમંડુના ભૂતપૂર્વ મેયર અને રેપર બાલેન્દ્ર 'બાલેન' શાહે અન્નપૂર્ણા વિનાયક સ્કૂલ મતદાન કેન્દ્ર પર નેપાળની 2026 ની સામાન્ય ચૂંટણી માટે મતદાન કર્યું.

વહેલી સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થયેલું મતદાન સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે. મતદાનને લઈને મતદારોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે, લોકો હોંશે હોંશે મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. મતદાન મથકો પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત સાથ મતદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, નેપાળમાં, આશરે 3 કરોડની વસ્તીમાંથી 1.90 કરોડ મતદારો નવી સરકાર પસંદ કરવા માટે મતદાન કરશે. 275 સભ્યોના પ્રતિનિધિ ગૃહ અથવા સંસદમાં 165 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે. મતદારો 165 સભ્યોને સીધા ચૂંટશે, જ્યારે બાકીની 110 બેઠકો પક્ષોને તેમના મત હિસ્સાના પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવશે. નેપાળના ચૂંટણી પંચ તરફથી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચૂંટણી પૂર્ણ થયાં બાદ અને બેલેટ બોક્સ એકત્રિત કરવાની સાથે 24 કલાકની અંદર પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવશે.

નેપાળમાં વડા પ્રધાનપદના મુખ્ય દાવેદારોમાં બાલેન્દ્ર શાહ, કેપી શર્મા ઓલી, ગગન થાપા અને પુષ્પા કમલ દહલનો સમાવેશ થાય છે. 35 વર્ષીય રેપરથી રાજકારણી બનેલા અને કાઠમંડુના ભૂતપૂર્વ મેયર, બાલેન્દ્ર શાહ, મધ્યપંથી રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટીના નેતા છે. ચાર વખત વડા પ્રધાન બનેલા કેપી ઓલી નેપાળની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (યુનિફાઇડ માર્ક્સવાદી-લેનિનિસ્ટ) ના છે. વિરોધ પ્રદર્શનોને પગલે ગયા વર્ષે તેમને વડા પ્રધાનપદેથી રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી.

ત્રણ વખત વડા પ્રધાન રહેલા 71 વર્ષીય પુષ્પ કમલ દહલ નેપાળી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરે છે. 2006માં મુખ્ય પ્રવાહના રાજકારણમાં પ્રવેશતા પહેલા દહલે એક દાયકા સુધી માઓવાદી બળવાખોરીનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને તેમને દેશના સૌથી અગ્રણી નેતાઓમાંના એક ગણવામાં આવે છે. મધ્યપંથી નેપાળી કોંગ્રેસ પાર્ટીના 49 વર્ષીય ગગન થાપા પણ નેપાળી ચૂંટણીમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ છે.

  1. કેન્દ્રએ સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું, 'સોનમ વાંગચુક નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ જેવું આંદોલન ઇચ્છતા હતા'
  2. નેપાળ ચૂંટણી: કાઠમાંડુના મેયર બાલેન શાહ PM ઉમેદવાર જાહેર, RSP સાથે રાજકીય ગઠબંધન

TAGGED:

HOUSE OF REPRESENTATIVES ELECTION
NEPAL VOTING 2026
NEPAL GENERAL ELECTION
GEN Z UPRISING NEPAL
NEPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.