નેપાળની ચૂંટણીમાં RSPનો ઐતિહાસિક વિજય, બાલેન્દ્ર શાહે ભૂતપૂર્વ PM ઓલીને હરાવ્યા, PM મોદીએ આપી શુભેચ્છા
35 વર્ષીય બાલેન્દ્ર શાહની પાર્ટી, RSPએ નેપાળની ચૂંટણીમાં પ્રચંડ બહુમતીથી વિજય મેળવ્યો છે. બાલેન્દ્ર શાહ વડા પ્રધાન બને તેવી પુરી અપેક્ષા છે.
By PTI
Published : March 8, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : March 8, 2026 at 8:11 AM IST
કાઠમંડુ: રેપરથી રાજકારણી બનેલા બાલેન્દ્ર શાહ નેપાળના વડા પ્રધાન બનવા માટે તૈયાર છે. તેમની રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્ર પાર્ટી (RSP) એ શનિવારે યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં જંગી વિજય મેળવ્યો, RSPએ આ પ્રચંડ જીતથી દેશના જૂના પક્ષોને સંપૂર્ણપણે હરાવી દીધા.
35 વર્ષીય બાલેન્દ્ર, જે બાલેન શાહ તરીકે જાણીતા છે, તેમણે ઝાપા 5 મતવિસ્તારમાં ચાર વખતથી જીતતા આવતા વડા પ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીને લગભગ 50,000 મતોના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યા. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે બાલેન્દ્રને 68,348 મત મળ્યા છે, જ્યારે 74 વર્ષીય ઓલીને માત્ર 18,734 મત મળ્યા છે.
ઓલી નેપાળના સૌથી જૂના પક્ષ, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ નેપાળ (યુનિફાઇડ માર્ક્સિસ્ટ-લેનિનિસ્ટ (CPN-UML) ના અધ્યક્ષ છે. ઓલીને હરાવ્યા બાદ, બાલેન શાહ નેપાળના આગામી વડા પ્રધાન બને તેવી અપેક્ષા છે.
આ ચૂંટણીમાં, નેપાળના લોકોએ દેશના સૌથી જૂના પક્ષોને નકારી કાઢ્યા છે. ચૂંટણી પંચ અનુસાર, RSP એ 97 બેઠકોમાંથી 77 બેઠકો જીતી છે, જેના પરિણામો શનિવારે રાત્રે 9:30 વાગ્યા સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. કમિશનના ડેટા અનુસાર, RSP એ કાઠમંડુ જિલ્લાના તમામ 10 મતવિસ્તારો જીતી લીધા હતા અને દેશભરમાં 48 બેઠકો પર આગળ છે.
2022 માં રવિ લામિછાને દ્વારા RSPની રચના કરવામાં આવી હતી. જૂની પાર્ટીઓ મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેમના મુખ્ય મુદ્દાઓમાં ભ્રષ્ટાચાર સામે લડવું અને ભત્રીજાવાદનો અંત લાવવાનો તેમજ નેપાળના રાજકીય નેતૃત્વમાં પેઢીગત પરિવર્તનનો સમાવેશ થતો હતો.
ચૂંટણી પંચના ડેટા અનુસાર, નેપાળી કોંગ્રેસ (NC) એ 11 બેઠકો જીતી અને સાતમાં આગળ છે; CPN (UML) ફક્ત પાંચ બેઠકો જીતી અને સાતમાં આગળ છે. નેપાળી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (NCP) એ બે બેઠકો જીતી અને પાંચ બેઠકો પર આગળ છે. શ્રમિક શક્તિ પાર્ટી (SSP) ત્રણ બેઠકો પર આગળ છે, અને રાષ્ટ્રીય પ્રજાતંત્ર પાર્ટી (RPP) એ એક બેઠક જીતી છે. વિજેતાઓમાં એક અપક્ષ ઉમેદવારનો પણ સમાવેશ થાય છે.
૫ માર્ચે નેપાળમાં પ્રતિનિધિ સભાની ચૂંટણી દરમિયાન આશરે 60 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે મોડી રાત્રે મતગણતરી શરૂ થઈ હતી અને શનિવારે રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીમાં બાકીની 165 બેઠકો માટે હજુ પણ મતગણતરી ચાલી રહી છે.
सफलतापूर्वक र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा म नेपालका जनता र सरकारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मेरा नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार यति जीवन्त रूपमा प्रयोग गरेको देख्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी लागेको छ।— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
यो ऐतिहासिक उपलब्धि नेपालको…
ભારત પણ આ ચૂંટણી પર નજર રાખી રહ્યું હતું, અને હિમાલયી દેશમાં સ્થિર સરકારની આશા રાખી રહ્યું છે કે, જેથી બંને પક્ષો વચ્ચે વિકાસ ભાગીદારીને આગળ ધપાવી શકાય, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે નેપાળના લોકો અને સરકારને ચૂંટણીના સફળ સંચાલન બદલ અભિનંદન આપ્યા.
પીએમ મોદીએ પોસ્ટમાં કહ્યું, "મારા નેપાળી ભાઈઓ અને બહેનો આટલા ઉત્સાહ સાથે તેમના લોકશાહી અધિકારોનો ઉપયોગ કરતા જોઈને આનંદ થાય છે. આ ઐતિહાસિક ઘટના નેપાળની લોકશાહી યાત્રામાં ગર્વની ક્ષણ છે. એક નજીકના મિત્ર અને પાડોશી તરીકે, ભારત નેપાળના લોકો અને તેની નવી સરકાર સાથે મળીને શાંતિ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિની નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
સીપીએન-યુએમએલના પીએમ ઉમેદવાર ઓલીએ બાલેન શાહને તેમની ચૂંટણી જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા અને નવી સરકારને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ઓલીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું, "બાલેન બાબુ, તમારી જીત બદલ અભિનંદન. હું તમને સફળ, મુશ્કેલીમુક્ત પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ અને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું."
તેમણે 2022નો એક ફોટો પણ શેર કર્યો, જેમાં તેઓ કાઠમંડુ મેયરની ચૂંટણીમાં સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે બાલેન જીત્યા પછી રેપરથી રાજકારણી બનેલા ઓલીને તબલા ભેટ આપતા દેખાય છે.