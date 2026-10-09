ભારતીય મૂળના દક્ષિણ આફ્રિકન મહિલા નવી પિલ્લઇને મળ્યો શાંતિનો નોબેલ
વિશ્વના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર ગણાતા નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારથી નવનેથમ "નાવી" પિલ્લઇને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે
Published : October 9, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 3:04 PM IST
આ વર્ષે, વિશ્વના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર ગણાતા નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારથી નવનેથમ "નાવી" પિલ્લઇને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે; તેમને આ સન્માન શાંતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાને પ્રોત્સાહન આપવાના તેમના પ્રયાસો બદલ આપવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરાત શુક્રવારે નોર્વેના ઓસ્લો ખાતે કરવામાં આવી હતી.
એક સત્તાવાર પોસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ શાંતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાદયાને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો બદલ નવનેથમ "નાવી" પિલ્લઇને 2026નો નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર એનાયત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે."
નાવી પિલ્લઇનો જન્મ દક્ષિણ આફ્રિકાના ડરબનમાં ભારતીય તમિલ મૂળના પરિવારમાં થયો હતો.
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
નવી પિલ્લઇએ આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટમાં કામ કર્યું
નવી પિલ્લઇએ દક્ષિણ આફ્રિકાની હાઇકોર્ટમાં ન્યાયાધીશ રહ્યા હતા, તેમણે રવાંડામાં નરસંહાર સાથે જોડાયેલા કેસની સુનાવણી કરતા આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્ટમાં પણ કામ કર્યું. તે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની માનવ અધિકાર પ્રમુખ પણ રહી ચુક્યા છે.
રવાંડાના એક ઐતિહાસિક કેસમાં તેમની મહત્ત્વની ભૂમિકા રહી છે. આ કેસમાં કોર્ટે માન્યું કે દુષ્કર્મ અને યૌન હિંસાને નરસંહારનો અપરાધ પણ માની શકાય છે.
નાવી પિલ્લઇના મહત્ત્વના કામ
રંગભેદ વિરૂદ્ધ લડાઇ: દક્ષિણ આફ્રિકામાં વકીલ રહેતા તેમણે રંગભેદની નીતિનો વિરોધ કરતા કાર્યકર્તાઓનો બચાવ કર્યો. તેમણે રાજકીય કેદીઓના અધિકારો માટે પણ કામ કર્યું.
મહિલાઓના અધિકારો માટે કામ: 1985માં તેમણે ઇક્વેલિટી નાઉ નામથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનની સહ-સ્થાપના કરી. આ સંગઠન મહિલાઓ અને યુવતીઓના અધિકારો માટે કામ કરે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના પર સુનાવણી: 2003માં તે આંતંરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત ન્યાયાલય (ICC)ના જજ બન્યા. અહીં નરસંહાર, યુદ્ધ ગુના અને માનવતા વિરૂદ્ધ ગુનેગારો સાથે જોડાયેલા સુનાવણી થાય છે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં માનવઅધિકારોની રક્ષા: 2008થી 2014 સુધી તેમણે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના માનવ અધિકાર પ્રમુખ તરીકે કામ કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે વિશ્વભરમાં માનવ અધિકારોના ઉલ્લંઘન વિરૂદ્ધ અવાજ ઉઠાવવા અને દોષઇતોની જવાબદારી નક્કી કરવા પર ભાર મુક્યો હતો.
દક્ષિણ આફ્રિકામાં ઇતિહાસ રચ્યો: 1967માં તે નટાલ પ્રાંતમાં વકીલાત શરૂ કરનારા પ્રથમ મહિલા બન્યા. બાદમાં તે દક્ષિણ આફ્રિકાના હાઇકોર્ટમાં જજ બનનારા પ્રથમ અશ્વેત મહિલા પણ બન્યા હતા.
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