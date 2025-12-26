ETV Bharat / international

દીપુ ચંદ્ર દાસની હત્યા બાદ બાંગ્લાદેશમાં ટોળાએ વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની કરી હત્યા

બાંગ્લાદેશમાં એક ટોળાએ ખંડણીના આરોપસર એક હિન્દુ વ્યક્તિને મારી નાખ્યો.

દીપુ ચંદ્ર દાસની હત્યા બાદ બાંગ્લાદેશમાં ટોળાએ વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની કરી હત્યા
દીપુ ચંદ્ર દાસની હત્યા બાદ બાંગ્લાદેશમાં ટોળાએ વધુ એક હિન્દુ વ્યક્તિની કરી હત્યા
By ANI

Published : December 26, 2025 at 6:49 AM IST

Updated : December 26, 2025 at 7:01 AM IST

ઢાકા: બાંગ્લાદેશમાં એક ટોળાએ ખંડણીના આરોપસર બીજા હિન્દુ વ્યક્તિને મારી નાખ્યો છે. આ ઘટના મૈમનસિંઘ જિલ્લામાં દીપુ ચંદ્ર દાસની લિંચિંગ અને આગ લગાવ્યાના થોડા દિવસો પછી બની છે.

સ્થાનિક અખબાર ધ ડેઇલી સ્ટાર અનુસાર, બુધવારે રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ (સ્થાનિક સમય) રાજબારીના પંગશા સબડિસ્ટ્રિક્ટના કાલીમોહર યુનિયનના હોસેનડાંગા ગામમાં અમૃત મંડલ નામના એક વ્યક્તિને ખંડણીના આરોપસર મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. મૃતકનું નામ સમ્રાટ પણ હતું. માહિતી મળ્યા બાદ ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમ્રાટને ગંભીર હાલતમાં બચાવ્યો હતો.

સહાયક પોલીસ અધિક્ષક (એએસપી) દેબ્રત સરકારે ગુરુવારે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે તેમને પંગશા સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ કોમ્પ્લેક્સમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોકટરોએ તેમને લગભગ 2 વાગ્યે મૃત જાહેર કર્યો હતો. એએસપીએ જણાવ્યું હતું કે સમ્રાટના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાજબારી સદર હોસ્પિટલના શબઘરમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.

ડેઇલી સ્ટારમાં પ્રકાશિત અહેવાલ મુજબ, પોલીસે આ કેસના સંદર્ભમાં મોહમ્મદ સલીમની ધરપકડ કરી છે અને બે હથિયારો, એક પિસ્તોલ અને એક બંદૂક જપ્ત કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે સમ્રાટ સામે પંગશા પોલીસ સ્ટેશનમાં બે કેસ નોંધાયેલા છે, જેમાં એક હત્યાનો કેસ પણ સામેલ છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, સમ્રાટે એક ગુનાહિત ગેંગ બનાવી હતી અને લાંબા સમયથી ખંડણી અને અન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતો.

ભારતમાં લાંબા સમય સુધી છુપાયા પછી, તે તાજેતરમાં ઘરે પાછો ફર્યો હતો અને ગામના રહેવાસી શાહિદુલ ઇસ્લામ પાસેથી ખંડણીની માંગણી કરી હતી. ગઈકાલે રાત્રે, સમ્રાટ અને તેનું જૂથ પૈસા લેવા માટે શાહિદુલના ઘરે ગયા હતા. જ્યારે પરિવારના સભ્યોએ ચેતવણી આપી, ત્યારે સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને સમ્રાટને માર માર્યો. ડેઇલી સ્ટારના અહેવાલ મુજબ, તેના અન્ય સાથીઓ ભાગી જવામાં સફળ રહ્યા, જ્યારે સલીમ હથિયારો સાથે પકડાઈ ગયો.

મંગળવારે અગાઉ, ભારતે એક અઠવાડિયામાં બીજી વખત બાંગ્લાદેશના હાઈ કમિશનરને સમન્સ મોકલ્યા હતા. પાડોશી દેશમાં ભારત વિરુદ્ધ વધતી જતી ઘટનાઓને કારણે સંબંધોમાં તણાવ વચ્ચે આ સમન્સ આવ્યું છે. બાંગ્લાદેશના મૈમનસિંઘ જિલ્લામાં દિપુ ચંદ્ર દાસની નિંદાના આરોપમાં લિંચિંગ બાદ આ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે, જેનાથી દેશમાં લઘુમતીઓની સલામતી પર ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ત્યારથી બાંગ્લાદેશી અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે દાસે નિંદા કરી હોવાના કોઈ પુરાવા નથી.

બાંગ્લાદેશના શિક્ષણ સલાહકાર સીઆર અબરાર વચગાળાની સરકાર વતી દિપુ દાસના પરિવાર સાથે મળ્યા અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી અને સહાયની ખાતરી આપી. 27 વર્ષીય દિપુ દાસની ક્રૂર હત્યા, જેના શરીરને લટકાવીને આગ લગાવવામાં આવી હતી, તેના કારણે ભારતમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા છે.

