વ્હાઈટ હાઉસ બહાર 30 રાઉન્ડ ફાયરિંગ, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અંદર હતાં હાજર
યુનાઇટેડ સિક્રેટ સર્વિસના જવાનોએ વળતો ગોળીબાર કર્યો અને શંકાસ્પદ હુમલાખોરને ઠાર માર્યો.
By ANI
Published : May 24, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : May 24, 2026 at 7:20 AM IST
વોશિંગ્ટન: રવિવારે અમેરિકાની રાજધાની વોશિંગ્ટન ડીસીમાં રાષ્ટ્રપતિ સંકુલ, વ્હાઇટ હાઉસ નજીક ગોળીબાર થયો હોવાના અહેવાલ છે. ઘટના સમયે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસની અંદર હતા.
સૂત્રો સૂચવે છે કે લગભગ 30 રાઉન્ડ ગોળીબારનો અવાજ સંભળાયો હતો, જેમાં એક શંકાસ્પદ બંદૂકધારી સહિત બે લોકો ઘાયલ થયા હતા.
સમાચાર એજન્સીઓ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસ નજીક ગોળીબાર કરનાર શંકાસ્પદ હુમલાખોરનું મોત નીપજ્યું છે. યુનાઇટેડ સિક્રેટ સર્વિસના કર્મચારીઓએ જવાબી ગોળીબારમાં તેને ગોળી મારી દીધી હતી. હુમલાખોરનું હોસ્પિટલમાં લઈ જતી વખતે મૃત્યુ થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
U.S. Secret Service Office of Communications tweets, " shortly after 6 pm saturday, an individual in the area of 17th street and pennsylvania avenue pulled a weapon from his bag and began firing. secret service police returned fire, striking the suspect, who was transported to an… pic.twitter.com/nIxsm5gClS— ANI (@ANI) May 24, 2026
અહેવાલો અનુસાર, શંકાસ્પદે કથિત રીતે વ્હાઇટ હાઉસની બહાર એક સુરક્ષા બૂથ પર ગોળીબાર કર્યો હતો, જ્યાં યુએસ સિક્રેટ સર્વિસના અધિકારીઓ તૈનાત હતા.
સીક્રેટ સર્વિસના જવાનોએ વળતો ગોળીબાર કર્યો, જેમાં શંકાસ્પદ હુમલાખોર ઘાયલ થયાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે એક રાહદારી પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. સીબીએસ ન્યૂઝે સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, સીક્રેટ સર્વિસના કોઈપણ અધિકારીને ગોળી વાગી નથી.
2 injured, including suspected gunman, in shooting near White House complex— ANI Digital (@ani_digital) May 24, 2026
FBI વોશિંગ્ટન ફીલ્ડ ઓફિસે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું છે કે, FBI વોશિંગ્ટન ફીલ્ડ ઓફિસે અમારા અમેરિકી સીક્રેટ સર્વિસ ભાગીદારોના સમર્થનમાં વ્હાઇટ હાઉસ નજીક થયેલા ગોળીબાર અહેવાલો પર કાર્યવાહી કરી છે.