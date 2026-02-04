ETV Bharat / international

લીબિયાના તાનાશાહ ગદ્દાફીના પુત્ર સૈફ અલ-ઇસ્લામની હત્યા; ચાર શખ્સોએ ઘરમાં ઘુસી ગોળી મારી!

ચાર નકાબધારી લોકોએ ઘરમાં ઘૂસીને સૈફ અલ ઈસ્લામ ગદ્દાફી પર ગોળીઓ ચલાવી

સૈફ અલ ઈસ્લામ ગદ્દાફી
સૈફ અલ ઈસ્લામ ગદ્દાફી (ફાઈલ તસવીર (AP))
author img

By AP (Associated Press)

Published : February 4, 2026 at 4:06 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કાહિરા: લિબિયના સરમુખત્યાર મુઅમ્મર ગદ્દાફીના પુત્ર અને એક સમયના તેમના વારસદાર સૈફ અલ-ઇસ્લામ ગદ્દાફીની ઉત્તર આફ્રિકન દેશમાં હત્યા કરી દેવામાં આવી હોવાનું લિબિયન અધિકારીઓ દ્વારા મંગળવારે જણાવ્યું હતું.

પશ્ચિમ લિબિયાના બે લિબિયન સુરક્ષા અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 53 વર્ષીય ગદ્દાફીની હત્યા રાજધાની ત્રિપોલીથી 136 કિલોમીટર (85 માઇલ) દક્ષિણ પશ્ચિમમાં ઝિન્ટાન શહેરમાં થઈ. અધિકારીઓએ નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી કારણ કે, તેઓ મીડિયાને માહિતી આપવા માટે અધિકૃત ન હતા.

સૈફ અલ-ઇસ્લામના વકીલ ખાલિદ અલ-ઝૈદીએ ફેસબુક પર તેના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી, પરંતુ વધુ વિગતો આપી નહીં. લિબિયાના લાંબા સમયથી ચાલતા સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મધ્યસ્થી રાજકીય વાટાઘાટોમાં ગદ્દાફીનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા ઓથમાન અબ્દુર્રહીમે પણ ફેસબુક પર તેના મૃત્યુની જાહેરાત કરી. જો કે, તેમણે વધુ વિગતો પણ આપી નહીં.

જો કે, લિબિયના ન્યૂઝ આઉટલેટ ફવાસેલ મીડિયાએ તેને ટાંકીને કહ્યું કે, સશસ્ત્ર માણસોએ સૈફ અલ-ઇસ્લામને તેના ઘરમાં મારી નાખ્યો હતો. આઉટલેટે અહેવાલ આપ્યો છે કે, હત્યાની તપાસ ચાલી રહી છે.

સૈફ અલ-ઇસ્લામના રાજકીય ટીમે પાછળથી એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ચાર માસ્ક પહેરેલા માણસોએ તેના ઘરે ઘૂસીને કાયરતાપૂર્વક અને વિશ્વાસઘાત કરીને તેની હત્યા કરી. નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, ગદ્દાફીના પુત્રની હુમલાખોરો સાથે ઝડપ થઈ હતી અને સમગ્ર ઘટના ઘરમાં લગાવેલા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી.

સૈફ અલ-ઇસ્લામનો જન્મ જૂન 1972માં ત્રિપોલીમાં થયો હતો. તેણે લંડન સ્કૂલ ઑફ ઇકોનોમિક્સમાંથી પીએચ.ડી.ની ડિગ્રી મેળવી હતી. તેને ગદ્દાફી શાસનનો સુધારાવાદી ચહેરો માનવામાં આવતો હતો. 40 વર્ષથી વધુ સમય સત્તામાં રહ્યા પછી, 2011 માં નાટો સમર્થિત એક વિશાળ બળવામાં મુઅમ્મર ગદ્દાફીને પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ઓક્ટોબર 2011 માં થયેલી લડાઈમાં તેમનું મોત થયું હતું. ત્યારબાદ પરિસ્થિતિ ગૃહયુદ્ધમાં પરિણમી હતી. ત્યારથી, દેશ અશાંતિમાં છે અને દુશ્મન સશસ્ત્ર જૂથો અને લશ્કર વચ્ચે વહેંચાયેલો છે.

2011 ના અંતમાં પડોશી દેશ નાઇજર ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે સૈફ અલ-ઇસ્લામને ઝિંટાનમાં લશ્કરી દળો દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યો હતો. જૂન 2017 માં, એક વિરોધી લિબિયન સરકારે તેને માફી આપી, ત્યારબાદ લશ્કરી દળોએ તેને મુક્ત કર્યો હતો. ત્યારથી તે ઝિંટાનમાં રહેતો હતો.

લિબિયન કોર્ટે 2015 માં તેને હિંસા ભડકાવવા અને વિરોધીઓની હત્યા કરવાનો દોષી ઠેરવ્યો અને તેની ગેરહાજરીમાં તેને મોતની સજા ફટકારી. આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી અદાલત 2011 ના બળવા સંબંધિત માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓના આરોપોમાં પણ તેની શોધખોળ કરી રહી હતી.

નવેમ્બર 2021 માં, સૈફ અલ-ઇસ્લામને દેશની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં તેની ઉમેદવારીની જાહેરાત કરી, જે એક વિવાદિત પગલું હતું, જેનો પશ્ચિમ અને પૂર્વી લિબિયામાં ગદ્દાફી વિરોધી રાજકીય દળો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.

દેશની ઉચ્ચ રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી સમિતિએ તેને ગેરલાયક ઠેરવ્યો પરંતુ મુઅમ્મર ગદ્દાફીની લોહિયાળ હકાલપટ્ટી પછી હરીફ વહીવટીતંત્ર અને લિબિયા પર શાસન કરનારા સશસ્ત્ર જૂથો વચ્ચેના વિવાદોને કારણે ચૂંટણી યોજાઈ ન હતી.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : February 4, 2026 at 4:19 PM IST

TAGGED:

MUAMMAR GADDAFI
SAIF AL ISLAM GADDAFI
SAIF AL ISLAM GADDAFI DEATH
LYBIA
MUAMMAR GADDAFIS SON

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.