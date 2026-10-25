ભારત-પોલેન્ડની રણનૈતિક ભાગીદારી, મોદી-ટસ્કે નવી ગતિ પ્રદાન કરી
આ વાટાઘાટોનો ઉદ્દેશ્ય ભારત અને પોલેન્ડ વચ્ચેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાનો છે, જેમાં રક્ષા, ટેક્નોલોજી અને વેપાર વિશેષ છે
Published : October 25, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 3:13 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને પોલેન્ડના તેમના સમકક્ષ ડોનાલ્ડ ટસ્કે ભારત-પોલેન્ડ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરવા માટે સહમતિ દર્શાવી છે. તેમની ચર્ચાઓ મુખ્યત્વે રક્ષા, અવકાશ, પરમાણુ ઊર્જા, વેપાર, રોકાણ અને ઉભરતી તકનીકો પર કેન્દ્રિત હતી.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે લખ્યું કે, "પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને પોલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી ડોનાલ્ડ ટસ્ક વચ્ચે વ્યાપક વાતચીત થઈ હતી. 2024માં સ્થાપિત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને આગળ વધારતા, બંને નેતાઓએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI), ગ્રીન ટેક્નોલોજી, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહકાર માટે નવી તકો તપાસી હતી. તેમણે વેપાર, રોકાણ, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને લોકો વચ્ચેના આદાન-પ્રદાનના ક્ષેત્રોમાં સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી."
જયસ્વાલના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓ 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપારને બમણો કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવા સંમત થયા છે. તેમણે નોંધ્યું કે, "નેતાઓએ ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો, જે વ્યવસાયો અને ઉદ્યોગો માટે નવી તકો ખોલશે અને આર્થિક સંબંધોને નવી ગતિ પ્રદાન કરશે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "નેતાઓએ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક ઘટનાક્રમો પર પણ વિચારોનું આદાનપ્રદાન કર્યું હતું. તેમણે નિયમ-આધારિત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ સહિતની વૈશ્વિક સંસ્થાઓમાં સુધારા માટેની તેમની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો."
દિલ્હીમાં બંને નેતાઓ વચ્ચેની મુલાકાત તેમની અગાઉની વાતચીતની એક કડી સમાન છે. આ મુલાકાત ઓગસ્ટ 2024માં પોલેન્ડની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા સ્થાપિત 'વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી'ને આર્થિક, ઔદ્યોગિક અને તકનીકી ક્ષેત્રે નક્કર પરિણામોમાં પરિવર્તિત કરવાના પ્રયાસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ બાબત એ પણ દર્શાવે છે કે બંને રાષ્ટ્રો વ્યાપારી સંબંધોમાં વિવિધતા લાવવા, સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત કરવા અને એવા ક્ષેત્રોમાં સહકાર વધારવાને કેટલી ઉચ્ચ પ્રાથમિકતા આપે છે, જે આર્થિક સ્પર્ધાત્મકતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર સીધી અસર કરે છે.
વડાપ્રધાન ટસ્કની 21 થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારતની મુલાકાત, જે 2010 પછી પોલિશ વડાપ્રધાનની ભારતની પ્રથમ મુલાકાત છે, તેણે વર્તમાન રાજદ્વારી સંબંધોમાં એક વ્યાપારી પાસું ઉમેર્યું છે. આ મુલાકાત દરમિયાન પોલિશ કંપનીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ સાથે આવ્યું છે. આ ચર્ચાઓનું મહત્વ માત્ર રાજકીય સંબંધોને પુનઃપુષ્ટ કરવા પૂરતું સીમિત નથી; તે એક વ્યાપક ભાગીદારી રચવાની તક પૂરી પાડે છે. આના માધ્યમથી, ભારતની ઔદ્યોગિક મહત્વાકાંક્ષાઓને પોલેન્ડની ઉત્પાદન અને તકનીકી ક્ષમતાઓ સાથે જોડી શકાય છે, અને સાથે જ યુરોપ સાથે ભારતના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવી શકાય છે.
રક્ષા સહયોગ - પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા પોલિશ કંપનીઓને સંરક્ષણ ટેકનોલોજીના સહ-વિકાસ અને સહ-ઉત્પાદનમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ સૂચવે છે કે બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે સહકારનો અવકાશ પરંપરાગત લશ્કરી સાધનોની ખરીદીથી આગળ વધી શકે છે. ભારત તેના સ્થાનિક સંરક્ષણ ઔદ્યોગિક આધારને મજબૂત કરવા, સ્વદેશી ઉત્પાદનને વેગ આપવા અને આયાતી લશ્કરી હાર્ડવેર પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સક્રિયપણે નીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે. દરમિયાન, યુરોપમાં બગડતા સુરક્ષા વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને - યુક્રેન સામે રશિયાના યુદ્ધના ચાલુ પરિણામોથી - પોલેન્ડે તેની લશ્કરી આધુનિકીકરણ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી છે. આ સહિયારી પ્રાથમિકતાઓ સહકાર માટે મજબૂત પાયો બનાવે છે. પોલિશ કંપનીઓ ભારતીય સંરક્ષણ ઉત્પાદકો સાથે ભાગીદારી શોધી શકે છે, જ્યારે ભારતીય કંપનીઓ તેમની ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ, એન્જિનિયરિંગ કુશળતા અને વિશાળ સ્થાનિક બજારની ઍક્સેસ પ્રદાન કરી શકે છે.
ટસ્કે પોલિશ ડ્રોન ટેકનોલોજીના સંભવિત યોગદાન પર પ્રકાશ પાડ્યો, સંયુક્ત પ્રેસ નિવેદન દરમિયાન નોંધ્યું કે પોલિશ ડ્રોન અસરકારક સાબિત થયા છે. જ્યારે આ ટિપ્પણી સંભવિત સહયોગ માટે આશાસ્પદ ક્ષેત્ર તરફ નિર્દેશ કરે છે, ત્યારે તેને કોઈપણ ચોક્કસ ખરીદી કરારની પુષ્ટિ તરીકે અર્થઘટન ન કરવું જોઈએ. સહકાર માટેના સંભવિત ક્ષેત્રોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- માનવરહિત હવાઈ પ્રણાલીઓ (UAS) અને સંબંધિત તકનીકો
- નિરીક્ષણ, સંચાર અને સંરક્ષણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
- ચોક્કસ લશ્કરી સાધનો અને ઘટકોનું સંયુક્ત ઉત્પાદન
- સંશોધન, એન્જિનિયરિંગ અને ઔદ્યોગિક સહયોગ
- ભારતીય અને પોલિશ સંરક્ષણ કંપનીઓ વચ્ચે લાંબા ગાળાની ભાગીદારી
આવા સહયોગનું વાસ્તવિક મહત્વ પ્રસ્તાવિત વિશિષ્ટ તકનીકો, સ્થાનિક ઉત્પાદનનું પ્રમાણ, બૌદ્ધિક સંપદા (intellectual property) સંબંધિત વ્યવસ્થાઓ અને તકનીક હસ્તાંતરણની શરતો પર આધારિત રહેશે. ભારત માટે, તેનો ઉદ્દેશ્ય એવી ક્ષમતાઓ પ્રાપ્ત કરવાનો હશે જે સ્થાનિક ઉત્પાદન અને તકનીકી વિકાસમાં યોગદાન આપે. પોલેન્ડ માટે, આ સહયોગ એશિયાના એક મોટા સંરક્ષણ બજારમાં વ્યાપારી તકો ખોલી શકે છે અને લાંબા ગાળાની ઔદ્યોગિક ભાગીદારી માટે પાયો પૂરો પાડી શકે છે.
અવકાશ અને પરમાણુ ઊર્જા – ભારતે ઉપગ્રહ સંચાર, પૃથ્વી અવલોકન, પ્રક્ષેપણ સેવાઓ (launch services) અને અવકાશ ઉપયોગોમાં ક્ષમતાઓ વિકસાવી છે. પોલિશ કંપનીઓ, સંશોધકો અને તકનીકી સંસ્થાઓ સાથેનો સહયોગ વિશિષ્ટ ઘટકો, ઉપગ્રહ ઉપયોગો, ડેટા સેવાઓ અને સંશોધનના ક્ષેત્રમાં નવી તકો ઊભી કરી શકે છે. યુરોપમાં પોલેન્ડના વ્યાપક તકનીકી સંબંધો, સંશોધન સંસ્થાઓ અને વ્યાપારી સાહસો બંનેને સામેલ કરતા સહયોગી પ્રોજેક્ટ્સની શરૂઆત કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. આવી ભાગીદારી માટે ચોક્કસ પ્રોજેક્ટ્સ, તકનીકી ધોરણો અને વ્યવસાયિક વ્યવસ્થાઓ નક્કી કરવાની જરૂર પડશે. ભારતનું વિકસતું અવકાશ ક્ષેત્ર (space ecosystem) એક એવો આધાર પૂરો પાડે છે જેના પર સહયોગને વિસ્તૃત કરી શકાય છે—જેમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનથી લઈને વ્યાપારી રીતે સક્ષમ ઉત્પાદનો અને સેવાઓના વિકાસ સુધીનો સમાવેશ થાય છે. સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ્સ બંને દેશોની કંપનીઓને નિપુણતા કેળવવામાં અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સ્પર્ધા કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. જો કે, આ સંયુક્ત નિવેદનોને કોઈ ચોક્કસ ઉપગ્રહ, પ્રક્ષેપણ વાહન (launch vehicle) કે અવકાશ કાર્યક્રમની પુષ્ટિ તરીકે ન સમજવા જોઈએ. હાલના તબક્કે, તેનું મુખ્ય મહત્વ એ હકીકતમાં રહેલું છે કે બંને પક્ષો આ ક્ષેત્રમાં એક વ્યાપક સંબંધ વિકસાવવા માટે રાજકીય રીતે પ્રતિબદ્ધ છે.
પરમાણુ ઊર્જા - પરમાણુ ઊર્જા એ એક વ્યૂહાત્મક રીતે સંવેદનશીલ ક્ષેત્ર છે જેમાં નેતાઓએ મજબૂત સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં રસ દર્શાવ્યો છે. ભારત માટે, પરમાણુ ઊર્જા તેના લાંબા ગાળાના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વસનીય વીજ ઉત્પાદનનો વિસ્તાર કરવાનો છે, સાથે સાથે ઊર્જા સુરક્ષા અને ઓછા કાર્બન વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. પોલિશ કંપનીઓ સાથે સહયોગમાં ચોક્કસ ઔદ્યોગિક ઘટકો, એન્જિનિયરિંગ સેવાઓ, સંશોધન અથવા પરમાણુ ક્ષેત્ર સંબંધિત અન્ય તકનીકોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. કોઈપણ નક્કર પરમાણુ ભાગીદારીમાં લાઇસન્સિંગ, સલામતી પગલાં, સુરક્ષા ધોરણો અને સંકળાયેલા સંગઠનોની જવાબદારીઓ સંબંધિત વિગતવાર વ્યવસ્થાઓની જરૂર પડશે.
વેપાર અને દ્વિપક્ષીય વાણિજ્યને બમણું કરવાની મહત્વાકાંક્ષા - આર્થિક સહયોગ ભારત-પોલેન્ડ સંબંધોનો પાયાનો પથ્થર છે. બંને રાષ્ટ્રોના નેતાઓના નિવેદનોમાં તેમના રાજકીય સંબંધોને વધુ મજબૂત વ્યવસાયિક સંબંધોમાં રૂપાંતરિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર આશરે $6.3 બિલિયન છે, અને બંને રાષ્ટ્રો 2030 સુધીમાં આ આંકડો બમણો કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયના ડેટા સૂચવે છે કે પોલેન્ડમાં ભારતીય રોકાણ $3 બિલિયનથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. આ વેપાર મહત્વાકાંક્ષા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે એક માપી શકાય તેવું લક્ષ્ય સ્થાપિત કરે છે જેની સામે આગામી વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે.
ભારત માટે, પોલેન્ડ મધ્ય યુરોપના મુખ્ય અર્થતંત્ર સુધી પહોંચ પ્રદાન કરે છે, જેમાં ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન, માહિતી ટેકનોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, એન્જિનિયરિંગ અને અન્ય વ્યવસાયિક ક્ષેત્રો જેવા ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિની સંભાવના છે. તેનાથી વિપરીત, પોલેન્ડ માટે, ભારતનું વિશાળ બજાર અને વિસ્તરતું ઔદ્યોગિક આધાર નિકાસ વધારવા, રોકાણ કરવા અને વ્યવસાયિક ભાગીદારી બનાવવા માટે નવી તકો ખોલે છે.
ભારત-EU આર્થિક સંબંધો - ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેનો વ્યાપક સંબંધ દ્વિપક્ષીય જોડાણો માટે મહત્વપૂર્ણ પાયો પૂરો પાડે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નોંધ્યું હતું કે ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરારે ભારત અને પોલેન્ડ વચ્ચે આર્થિક સહયોગની સંભાવનાઓને વધુ મજબૂત બનાવી છે. તેમણે બંને રાષ્ટ્રોની વધતી જતી આર્થિક શક્તિને તેમના પરસ્પર સંબંધોને ગાઢ બનાવવાની તકો સાથે પણ જોડી. પોલેન્ડના વ્યવસાયો માટે, ભારત અને EU વચ્ચે વધેલા આર્થિક એકીકરણથી ભારતીય કંપનીઓ સાથે વેપાર અને વ્યાપારી સંબંધોના વિસ્તરણ માટે વધુ અનુકૂળ વાતાવરણ બની શકે છે. તેવી જ રીતે, ભારતીય કંપનીઓ યુરોપિયન સપ્લાય ચેઇન અને બજારો સાથે મજબૂત સંબંધોનો લાભ મેળવી શકે છે, જો આ કરારની ચોક્કસ જોગવાઈઓ અને તેના અમલીકરણ પદ્ધતિઓ સાથે સુસંગત હોય.
ક્રિટિકલ મિનરલ્સ, ક્લીન ટેકનોલોજી અને ઉભરતા ઉદ્યોગો - બંને દેશો વચ્ચેના વ્યાપક દ્વિપક્ષીય કાર્યસૂચિમાં ક્રિટિકલ મિનરલ્સ, ઇલેક્ટ્રિક-વ્હીકલ બેટરી, ક્લીન ટેકનોલોજી, નવીનતા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, વિદેશ મંત્રાલયે સંકેત આપ્યો હતો કે બંને પક્ષો ક્રિટિકલ મિનરલ્સ, વર્ગીકૃત માહિતીનું રક્ષણ અને વિનિમય, આર્કાઇવ્સ પર સહયોગ, તેમજ સંસ્કૃતિ, વિજ્ઞાન અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સહયોગ સંબંધિત વ્યવસ્થાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. આ વિષયો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે પરંપરાગત રાજદ્વારીને બંને દેશો દ્વારા હાલમાં સામનો કરવામાં આવી રહેલા આર્થિક અને તકનીકી પડકારો સાથે જોડે છે. બેટરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ક્લીન-એનર્જી ટેકનોલોજીના ઉત્પાદન સહિત વિવિધ અદ્યતન ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો માટે ક્રિટિકલ મિનરલ્સ આવશ્યક છે. વધુ મજબૂત સપ્લાય વ્યવસ્થા પુરવઠા વિક્ષેપો અને મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્ત્રોતો પર વધુ પડતી નિર્ભરતાના જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. ઇલેક્ટ્રિક-વ્હીકલ બેટરી અને ક્લીન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં સહયોગ સંશોધન, ઔદ્યોગિક ભાગીદારી અને વ્યાપારી રોકાણ માટે તકો ઊભી કરી શકે છે. આ ક્ષેત્રોમાં, ભારત એક મોટું બજાર અને વધુને વધુ મહત્વાકાંક્ષી ઉત્પાદન લક્ષ્યો પ્રદાન કરે છે, જ્યારે પોલેન્ડ ઔદ્યોગિક અને તકનીકી સહયોગ માટે સંભવિત યુરોપિયન ભાગીદાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે.
સ્ટાર્ટઅપ બ્રિજ અને નવીનતા-આધારિત સહયોગ – આ મુલાકાત દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના 'ઈન્ડિયા-પોલેન્ડ સ્ટાર્ટઅપ બ્રિજ' (India-Poland Startup Bridge)નો પ્રારંભ હતો, જેનો ઉદ્દેશ્ય બંને દેશોની નવીનતા પર્યાવરણ પ્રણાલીઓ (innovation ecosystems) વચ્ચે સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. મોદીએ 'ઈન્ડિયા-પોલેન્ડ સ્ટાર્ટઅપ બ્રિજ'ની સ્થાપનાની જાહેરાત કરી અને જણાવ્યું કે બંને દેશો યુવાનો માટે ટેક્નોલોજી હેકાથોનનું આયોજન કરશે. તેમણે માહિતી ટેકનોલોજી (IT) અને સાયબર સુરક્ષાના ક્ષેત્રોમાં હાલના સહયોગ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો અને પોલેન્ડમાં ભારતીય IT કંપનીઓની હાજરીનો ઉલ્લેખ કર્યો. આ પહેલનો હેતુ ઉદ્યોગસાહસિકો, ટેકનોલોજી કંપનીઓ, રોકાણકારો અને સંશોધન સંસ્થાઓ વચ્ચેના જોડાણોને વધુ મજબૂત કરવાનો છે. ભારતીય સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે, પોલેન્ડ સાથેના મજબૂત સંબંધો યુરોપિયન ભાગીદારો, ગ્રાહકો અને બજારના વિસ્તરણ માટેની તકો શોધવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. બીજી તરફ, પોલિશ ટેકનોલોજી કંપનીઓને ભારતની વિશાળ ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થા અને ઉદ્યોગસાહસિક ઇકોસિસ્ટમ સાથે જોડાઈને લાભ મળી શકે છે. સહયોગ માટેના સંભવિત ક્ષેત્રોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, સાયબર સુરક્ષા, ડિજિટલ સેવાઓ, સ્વચ્છ ટેકનોલોજી (clean technology) અને નવીનતા-આધારિત અન્ય ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. ટેક્નોલોજી હેકાથોન યુવા વ્યાવસાયિકો અને સંશોધકોને સામાન્ય પડકારોના ઉકેલો વિકસાવવા માટે એક મંચ પૂરું પાડી શકે છે, જ્યારે 'સ્ટાર્ટઅપ બ્રિજ' લાંબા ગાળાના વ્યવસાયિક અને સંસ્થાકીય સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટીની સ્કૂલ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝના 'સેન્ટર ફોર યુરોપિયન સ્ટડીઝ'ના પ્રોફેસર ગુલશન સચદેવાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે પોલેન્ડ મધ્ય-પૂર્વીય યુરોપનો સૌથી મોટો દેશ છે. સચદેવાએ નોંધ્યું કે, "ત્યાંની વસ્તી લગભગ 4 કરોડ (40 મિલિયન) છે." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે યુરોપિયન યુનિયનમાં જોડાયા ત્યારથી, પોલેન્ડ યુરોપિયન સંસદમાં 53 સભ્યો (MEPs) મોકલે છે. સચદેવાએ ETV ભારતને કહ્યું, "આનો અર્થ એ છે કે યુરોપિયન સંસદમાં તેમનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે, કારણ કે ત્યાં તેમના મોટી સંખ્યામાં સભ્યો છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, 1 જાન્યુઆરી, 1990ના રોજ તેમણે 'ઇકોનોમિક શોક થેરાપી' (આર્થિક આંચકા દ્વારા સુધારા) કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો હતો, જેનાથી ત્યાં મોટું પરિવર્તન આવ્યું."
તેમણે નોંધ્યું કે, ત્યારથી મધ્ય અને પૂર્વીય યુરોપમાં આ એક "અત્યંત સફળ ગાથા" રહી છે. સચદેવાએ સમજાવ્યું, "જ્યારે તેઓ યુરોપિયન યુનિયનમાં જોડાયા, ત્યારે તેમની માથાદીઠ આવક EU સરેરાશના લગભગ 40 ટકા હતી. આજે, તે 80 ટકાથી વધુ છે." તેમણે વધુમાં ધ્યાન દોર્યું કે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી પોલેન્ડનો આર્થિક વિકાસ દર યુરોપિયન યુનિયન (EU) ના સરેરાશ દર કરતાં બમણાથી પણ વધુ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "ઉદાહરણ તરીકે, ગયા વર્ષે EU નો વિકાસ દર આશરે 1.5 ટકા હતો, જ્યારે પોલેન્ડનો વિકાસ દર લગભગ 4 ટકા અથવા 3.8 ટકા હતો. હકીકતમાં, જ્યારે તેમણે તેમના આર્થિક પરિવર્તનની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે હંગેરી જેવી અન્ય અર્થવ્યવસ્થાઓનું પ્રદર્શન ઘણું સારું હતું અને તેમની માથાદીઠ આવક પણ વધુ હતી. પરંતુ હવે, પોલેન્ડે તે દેશોને પણ પાછળ છોડી દીધા છે."
સચદેવે વધુમાં નોંધ્યું કે પોલેન્ડ યુરોપિયન યુનિયનનો એક મહત્વપૂર્ણ દેશ છે. તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે હવે યુરોપિયન યુનિયનની છઠ્ઠી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગઈ છે. હાલમાં તે 1 ટ્રિલિયન ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા છે અને વિશ્વની ટોચની 20 અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે." ભૌગોલિક-રાજકીય પાસા અંગે સચદેવે જણાવ્યું કે, યુક્રેન સંબંધિત યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને નાટો (NATO) ના તમામ પ્રયાસો માટે પોલેન્ડ એક 'ફ્રન્ટલાઇન સ્ટેટ' (અગ્રણી દેશ) તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. સચદેવે સમજાવ્યું, "પોલેન્ડના ભૌગોલિક સ્થાનને કારણે, યુક્રેનની પરિસ્થિતિ સાથે જોડાયેલી દરેક બાબત પોલેન્ડ થઈને જ પસાર થાય છે." તેમણે ઉમેર્યું, "હકીકતમાં, યુક્રેનનું હવાઈ ક્ષેત્ર ઘણા વર્ષોથી બંધ છે; તેથી, જે કોઈ યુક્રેન જવા માંગે છે તેણે પોલેન્ડ થઈને જ જવું પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે (ભારતીય) વડાપ્રધાન (નરેન્દ્ર મોદી) 2024માં યુક્રેનની મુલાકાતે ગયા હતા, ત્યારે તેઓ પોલેન્ડથી ટ્રેન દ્વારા ત્યાં પહોંચ્યા હતા." સચદેવે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે ડોનાલ્ડ ટસ્કે અગાઉ પાંચ વર્ષની મુદત માટે યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી હતી.
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