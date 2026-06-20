મોદી 'કઠોર વ્યક્તિ' અને 'મહાન નેતા' જે 12 વર્ષથી વધુ સમયથી સત્તામાં: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પે શી જિનપિંગ અને મોદીની પ્રશંસા કરી, તેમને બે મહાન નેતાઓ ગણાવ્યા જેમની તેઓ સૌથી વધુ પ્રશંસા કરે છે.
By PTI
Published : June 20, 2026 at 7:44 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરી. તેમણે તેમને "મહાન નેતા" અને "કઠોર વ્યક્તિ" તરીકે વર્ણવ્યા જે 12 વર્ષથી વધુ સમયથી સત્તામાં છે. એક્સિઓસ સાથેની એક મુલાકાતમાં, ટ્રમ્પે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને મોદીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તેઓ બે મહાન નેતાઓ હતા જેમની તેમણે સૌથી વધુ પ્રશંસા કરી - ખાસ કરીને શક્તિ, પ્રભાવ અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાના સંદર્ભમાં.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે મોદી ખૂબ સારા છે. હા. તેમની પાસે મોટી સંખ્યા છે. તેઓ યુદ્ધથી દૂર રહે છે, જે સમજદારીભર્યું છે. તેઓ 1.5 અબજ લોકોનું નેતૃત્વ કરે છે. તેઓ ખરેખર સૌથી મોટા છે. ભારત ખરેખર સૌથી મોટું છે. અને મોદી એક મહાન નેતા છે." તેમણે આ નિવેદન શક્તિ, પ્રભાવ અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાના સંદર્ભમાં તેમના પ્રિય બે મહાન નેતાઓ વિશેના પ્રશ્નના જવાબમાં આપ્યું હતું.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા ભારત સાથે ઘણો વેપાર કરે છે, જ્યારે અગાઉ ભારત "આપણને છેતરતું હતું." ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે તેમની સાથે ઘણો વેપાર કરીએ છીએ, પરંતુ હવે અમે વાજબી રીતે વેપાર કરીએ છીએ. તેઓ ખરેખર અમને છેતરતા હતા. હું તેમને તેના માટે દોષ નથી આપતો. તમે જાણો છો, અમારી પાસે મૂર્ખ રાજકારણીઓ હતા જેમણે આવું થવા દીધું. પરંતુ હવે અમે ઘણો વેપાર કરીએ છીએ."
ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓ તેનાથી એટલા ખુશ નથી કારણ કે તેઓ પહેલા સારી સ્થિતિમાં હતા. તેથી જ મોદી મહાન છે." યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ શી જિનપિંગને મહાન કદ અને આત્મવિશ્વાસ ધરાવતા નેતા તરીકે પણ વખાણ્યા. ટ્રમ્પે કહ્યું, "જો તમે બંનેમાંથી કોઈ એક વિશે ફિલ્મ બનાવવા માંગતા હો, તો તમને હોલીવુડમાં તેમના જેવો કોઈ નહીં મળે."
ટ્રમ્પે કહ્યું, "મોદીની શૈલી ખૂબ જ અલગ છે. તે ખૂબ જ આદર આપે છે. હું જાણું છું કે વાસ્તવિક મોદી ખૂબ જ કઠોર વ્યક્તિ છે. હું તમને કહી દઉં કે, મેં કેટલીક એવી બાબતો શીખી જે મને પહેલાં ખબર નહોતી."
ટ્રમ્પ અને મોદી બુધવારે ફ્રાન્સમાં G-7 સમિટ દરમિયાન મળ્યા હતા. આ મુલાકાતનો હેતુ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો સુધારવાનો હતો, જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તણાવપૂર્ણ હતા. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે ઘણા વર્ષોથી ભારતને જોયું છે અને નેતાઓને વારંવાર બદલાતા જોયા છે. "કેટલાક છ મહિના માટે આવશે, તો કેટલાક એક વર્ષ માટે," ટ્રમ્પે કહ્યું. "અને પછી અચાનક વડા પ્રધાન મોદી આવ્યા અને તેઓ 12 વર્ષથી વધુ સમયથી ત્યાં છે, ખૂબ જ મજબૂત રીતે. તેઓ તે ખૂબ જ શાંત રીતે કરે છે, પરંતુ તેઓ ખરેખર શાંત વ્યક્તિ નથી. તેઓ ખૂબ જ કઠોર વ્યક્તિ છે." ત્યારબાદ યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ અસીમ મુનીર અને વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફનો ઉલ્લેખ એવા નેતાઓ તરીકે કર્યો જેમને તેઓ પ્રશંસા કરે છે.