સંબંધોને મજબૂત બનાવવા બદલ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે યુકે-ભારત એવોર્ડ જીત્યો
ગુરુવારે સાંજે IGF યુકે-ભારત પુરસ્કારો 2026 ની દસમી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે 15 જુલાઈ ભારત-યુકે CETA ના અમલમાં પ્રવેશની પણ ઉજવણી કરવામાં આવી.
By PTI
Published : June 26, 2026 at 9:07 AM IST
લંડન: વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલને લંડનમાં એક સમારોહમાં "યુકે-ભારત સંબંધો સુધારવામાં અસાધારણ નેતૃત્વ" માટે એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં બંને દેશોની મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) વાટાઘાટ ટીમોનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
ઇન્ડિયા ગ્લોબલ ફોરમ (IGF) યુકે-ભારત એવોર્ડ્સ 2026 એ ગુરુવારે સાંજે તેની દસમી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી. આ કાર્યક્રમમાં ભારત-યુકે વ્યાપક આર્થિક અને વેપાર કરાર (CETA) ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જે 15 જુલાઈથી અમલમાં આવવાનો છે. ગોયલ સાથે તેમના યુકે સમકક્ષ પીટર કાયલ અને IGF સ્થાપક મનોજ લાડવા સ્ટેજ પર જોડાયા હતા, કારણ કે તેમણે ખાસ એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો.
ગોયલે કહ્યું, "મને કોઈ શંકા નથી કે તે સફળ થશે અને CETA ભવિષ્યમાં ઘણા અન્ય મુક્ત વેપાર કરારો માટે એક નમૂનો અને રોલ મોડેલ બનશે."
"આ ફક્ત ટેરિફ અને મૂળના નિયમો વિશે નથી, ન તો તે ફક્ત માલ અને સેવાઓમાં વેપાર વિશે છે; તે ટેકનોલોજી, શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને કલામાં સહયોગ વિશે છે. ઉદ્દેશ્ય બંને દેશોના શ્રેષ્ઠને એકબીજા સુધી પહોંચાડવાનો છે."
તેમણે કહ્યું, "આ એક વાજબી, ન્યાયી અને ખૂબ જ સંતુલિત કરાર છે. અમે દરેક લાઇન અને દરેક ઉત્પાદન પર ચર્ચા કરી હશે, પરંતુ અમે એકબીજાના હિતો અને ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ન્યાયી અને પરસ્પર સમજણની ભાવના સાથે આમ કર્યું. તેથી હું વાટાઘાટ કરતી ટીમોની પ્રશંસા કરવા માંગુ છું જેમણે વર્ષોથી આટલી મહેનત કરી છે."
CETA અમલીકરણ માટેની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે યુકેની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે આવેલા મંત્રીએ અગાઉ ભારત અને યુકે બંનેના મોટી સંખ્યામાં વ્યાપારી નેતાઓ અને રોકાણકારો દ્વારા હાજરી આપેલા સ્વાગત સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
તેમણે આ કરાર બંને બાજુ વિકાસ અને સમૃદ્ધિ માટે "વિશાળ તકો" કેવી રીતે ખોલશે તે પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે સહભાગીઓને સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા, વેપાર અને રોકાણને વેગ આપવા અને તમામ ક્ષેત્રોમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ "ઐતિહાસિક કરાર" ની સંપૂર્ણ સંભાવનાનો ઉપયોગ કરવા હાકલ કરી.