IT સેક્ટરમાં હડકંપ: માઈક્રોસૉફ્ટની ભારત સહિત 4 દેશના 60 હજાર કર્મચારીઓને માટે સ્વૈચ્છિક રાજીનામાની ઑફર
આ ઓફર કેનેડા, ભારત, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભાગ લેતી ટીમોના લાયક કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે
Published : October 27, 2026 at 8:25 AM IST
નવી દિલ્હી: માઇક્રોસોફ્ટે સોમવારે ભારત, યુએસ, યુકે અને કેનેડામાં લાયક કર્મચારીઓ માટે સ્વૈચ્છિક એક્ઝિટ પ્રોગ્રામની જાહેરાત કરી છે. ટેક જાયન્ટના બ્લોગ પોસ્ટ મુજબ કંપની આ ઑફર પસંદ કરનારાઓને નાણાંકીય સહાય અને કારકિર્દી આયોજન સંસાધનો પ્રદાન કરે છે.
માઇક્રોસોફ્ટના ભારતમાં લગભગ 23,000 કર્મચારીઓ છે, જોકે તેમાંથી કેટલા સ્વૈચ્છિક એક્ઝિટ પ્રોગ્રામ માટે પાત્ર હશે તે અંગે તાત્કાલિક સ્પષ્ટતા નથી. વૈશ્વિક સ્તરે, લગભગ 60,000 કર્મચારીઓ પાત્ર છે.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે ભારતમાં લાયક કર્મચારીઓ પાસે 1 ડિસેમ્બર સુધી સ્વૈચ્છિક એક્ઝિટ ઓફર પર નિર્ણય લેવાનો સમય હશે. આ પેકેજ એક રીતે છટણી જેવી જ પ્રક્રિયા હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં દરેક પૂર્ણ થયેલા સેવા વર્ષ માટે એક મહિનાનો મૂળ પગાર, આરોગ્ય વીમો અને કરિયર ટ્રાન્ઝિસન સર્વિસિસનો સમાવેશ થાય છે.
માઈક્રોસોફ્ટના એક્ઝિક્યુટિવ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ અને ચીફ પીપલ ઓફિસર એમી કોલમેને તેમના બ્લોગ પોસ્ટમાં માહિતી આપી હતી કે વોલન્ટરી એક્ઝિટ ઓફર (VEO), જે ચાર દેશોમાં ભાગ લેતી ટીમોમાં 70 અને તેનાથી નીચેના સ્તર (માઈક્રોસોફ્ટમાં વરિષ્ઠતાના વિવિધ સ્તરોને આવરી લેતા આંતરિક નોકરી ગ્રેડ) ના કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ હશે, તે એક સમય-મર્યાદિત પહેલ છે જેનો હેતુ કંપનીની બહારની તકોને ધ્યાનમાં લેતા કર્મચારીઓને વધુ સુગમતા પ્રદાન કરવાનો છે.
આ ઓફર કેનેડા, ભારત, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભાગ લેતી ટીમોના લાયક કર્મચારીઓને ઉપલબ્ધ થશે, એમ તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું.
દરમિયાન, માઇક્રોસોફ્ટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે કંપની ભારતના ટેલેન્ટ અને ટેકનોલોજી ઇકોસિસ્ટમમાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખશે અને ક્લાઉડ અને AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્કિલ અને ઑપરેશન્સમાં 2025 થી 2029 વચ્ચે USD 250 મિલિયનના પ્રતિબદ્ધ રોકાણ સાથે દેશની AI મહત્વાકાંક્ષાઓને સમર્થન આપી રહી છે. "અમે 2030 સુધીમાં સમગ્ર ભારતમાં 20 મિલિયન લોકોને AI કૌશલ્યથી સજ્જ કરવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરવાના માર્ગ પર પણ છીએ," માઇક્રોસોફ્ટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
કોલમેને તેમના બ્લોગ પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમ કર્મચારીઓને સહાય સાથે ટ્રાન્ઝિશનનો વિકલ્પ પ્રદાન કરશે, જ્યારે ભાગ લેનારા વ્યવસાયોને બદલાતી જરૂરિયાતો અનુસાર તેમના કાર્યબળને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપશે.
કોલમેને કહ્યું, "આ ઓફર પાત્ર કર્મચારીઓને જેઓ કંપનીની બહાર ભવિષ્ય માટે વિચારી રહ્યા છે તેમને હવે સમર્થન સાથે તે ટ્રાન્ઝિશનનો નવો વિકલ્પ આપે છે. તે ભાગ લેતી સંસ્થાઓને બદલાતી જરૂરિયાતો અનુસાર તેમના કાર્યબળને અનુકૂલિત કરવાની બીજી રીત પણ આપે છે.'
કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ કાર્યક્રમ તેના સમગ્ર કામગીરીમાં એકસરખી રીતે લાગુ કરવામાં આવશે નહીં, જેમાં ભાગીદારી વ્યક્તિગત વ્યવસાયિક પ્રાથમિકતાઓ, ગ્રાહક પ્રતિબદ્ધતાઓ અને કાર્યબળની જરૂરિયાતો પર આધારિત હશે. બ્લોગ પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે પાત્ર કર્મચારીઓને તેમની સ્વૈચ્છિક એક્ઝિટ ઓફરની શરતોની વિગતો આપતા ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થશે.
"સ્વૈચ્છિક એક્ઝિટ ઓફર અમારા માટે નવી છે. અમે તેમાંથી શીખીશું," કોલમેને કહ્યું. તેણીએ ઉમેર્યું કે માઇક્રોસોફ્ટ કર્મચારીઓને નવી કુશળતા વિકસાવવામાં અને જ્યાં યોગ્ય હોય ત્યાં આંતરિક કારકિર્દીની તકો શોધવામાં મદદ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
"દરેક ટીમ અથવા દરેક કર્મચારી માટે કોઈ એક-કદ-ફિટ-બધા અભિગમ નથી," કોલમેને જણાવ્યું હતું કે, કંપની કર્મચારીઓને વૃદ્ધિ અને યોગદાન આપવાની તકો સાથે બદલાતી વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
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