અમેરિકા બાદ આ દેશે ભારત પર લગાવ્યો 50% ટેરિફ, 1400થી વધારે પ્રોડક્ટ્સ પર ડ્યૂટી વધી જશે

મેક્સિકોએ એશિયાના કેટલાક દેશો પર ઇમ્પોર્ટ પર નવા ટેરિફ લગાવ્યા છે જેમાં ચીન અને ભારત પણ સામેલ

51મી G7 સમિટના પ્રસંગે PM મોદીએ મેક્સિકન પ્રેસિડેન્ટ ક્લાઉડિયા શેનબૌમ સાથે મુલાકાત કરી હતી.
51મી G7 સમિટના પ્રસંગે PM મોદીએ મેક્સિકન પ્રેસિડેન્ટ ક્લાઉડિયા શેનબૌમ સાથે મુલાકાત કરી હતી. (ANI ફાઇલ ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read
મેક્સિકો સિટી/ નવી દિલ્હી: મેક્સિકોએ એશિયાના કેટલાક દેશો પર ઇમ્પોર્ટ પર નવા ટેરિફ લગાવ્યા છે. આ તેના લાંબા સમયથી ચાલતા ફ્રી-ટ્રેડથી એકદમ અલગ છે. આ પગલાથી ભારત તે ખાસ એક્સપોર્ટ કરનારા દેશોમાં સામેલ થઇ ગયો છે જેના પર તેની સીધી અસર પડશે.

એક પોલિસી બદલાવમાં મેક્સિકોની સીનેટે એક નવા ટેરિફ સિસ્ટમને મંજૂરી આપી છે તેનાથી તે 1400થી વધારે પ્રોડક્ટ્સ પર ડ્યૂટી વધી જશે જેમાંથી કેટલીક પ્રોડક્ટ એવી છે, જેના પર 50 ટકા ટેરિફ લગાવશે. આ પ્રોડક્ટ તે દેશોને ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે છે જેમનો મેક્સિકો સાથે કોઇ ફોર્મલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ નથી.

મળતી માહિતી અનુસાર ટાર્ગેટેડ દેશોની યાદીમાં ચીન, ભારત, સાઉથ કોરિયા, થાઇલેન્ડ અને ઇન્ડોનેશિયા સામેલ છે. મેક્સિકો સીનેટના ઉપરી સદને બિલને 76 વોટ સાથે પાસ કરી દીધુ જેમાં ઘરેલુ ઇન્ડસ્ટ્રી બૉડીઝના વિરોધ અને ચીનની આપત્તિઓને નજરઅંદાજ કરી દેવામાં આવી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે નીચલા સદને પહેલા જ આ પગલાને મંજૂરી આપી દીધી હતી.

ઓટોમાબાઇલ પાર્ટ્સ-ટેક્સટાઇલ સહિતની વસ્તુઓ મોંઘી થશે

આ નિર્ણયથી આવતા વર્ષથી શરૂ થઇને 2026 સુધી નવા રેટ્સ ઓટોમોબાઇલ અને પાર્ટ્સ, ટેક્સટાઇલ, કપડા, પ્લાસ્ટિક, મેટલ અને ફૂટવેર સહિતના કેટલાક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇનપુટ અને કંજ્યૂમર ગુડ્સ પર લાગુ થશે, જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ પર વધુમાં વધુ 50 ટકા ડ્યૂટી લાગશે, મોટાભાગના પ્રોડક્ટ્સના 35 ટકા બ્રેકેટમાં આવવાની આશા છે.

આ ભારત માટે જરૂરી કેમ?

ભારત જેને લેટિન અમેરિકાને ટેક્સટાઇલ, ઓટો કમ્પોનેટ અને એન્જિનિયરિંગનો સામાન એક્સપોર્ટ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, હવે મેક્સિકન માર્કેટમાં એન્ટ્રી માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. મેક્સિકન માર્કેટ તે વિસ્તારની બીજી સૌથી મોટી ઇકોનોમી છે અને નોર્થ અમેરિકાનો મહત્ત્વનો ગેટવે છે. ભારતીય એક્સપોર્ટર લાંબા સમયથી મેક્સિકોને અમેરિકા સુધી પહોંચવા માટે એક સીડી તરીકે ઉપયોગ કરતું રહ્યું છે કારણ કે આ નોર્થ અમેરિકાની સપ્લાય ચેન સાથે જોડાયેલું છે.

ટેરિફ વધારાથી તે લાભમાં ખલેલ પહોંચવાનો ભય છે. અહેવાલ મુજબ, ઘણા મેક્સીકન આયાત-આધારિત ઉત્પાદકોએ સરકારને ચેતવણી આપી છે કે ભારત અને અન્ય એશિયન દેશોમાંથી આવતા માલ પર વધુ ડ્યુટી લગાવવાથી ઉત્પાદન ખર્ચ અને મોંઘવારી વધશે.

ભારત પર શું અસર થશે?

ભારતીય નિકાસકારો માટે ટેરિફમાં બદલાવથી ટેક્સટાઇલ, લેધરનો સામાન, ઓટો પાર્ટ્સ અને સ્ટીલ જેવા ઉદ્યોગોમાં સ્પર્ધાત્મકતા ઘટાડી શકે છે, જેના કારણે કંપનીઓને મેક્સિકો દ્વારા સપ્લાય-ચેઇન રૂટિંગ પર પુનર્વિચાર કરવાની ફરજ પડી શકે છે.

મેક્સિકો દ્વારા ઉત્તર અમેરિકન વેલ્યૂ ચેનમાં કામ કરનારી અથવા સપ્લાય કરનારી ભારતીય કંપનીઓ માટે લેન્ડિંગ ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. ભારતના વાણિજ્ય મંત્રાલયે હજુ સુધી કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.

રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શેનબૌમની સરકાર ચીની માલ પર વોશિંગ્ટનના કડક વલણ સાથે જોડાણનો સંકેત આપી રહી હોવાનું માનવામાં આવે છે. એવી આશા છે કે આનાથી મેક્સિકોને સ્ટીલ અને એલ્યુમિનિયમ જેવી તેની નિકાસ પર નોંધપાત્ર યુએસ ટેરિફ ઘટાડવામાં મદદ મળશે. જોકે શેનબૌમે ઇનકાર કર્યો હતો કે ટેરિફ યુએસ માંગણીઓ સાથે જોડાયેલા હતા, બ્લૂમબર્ગના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે નવી ડ્યુટી માળખું મોટાભાગે યુએસ ટ્રેડ એક્શનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ અઠવાડિયે પસાર થયેલું વર્જન અગાઉના પ્રસ્તાવ કરતા હળવું છે, જેમાં લગભગ 1,400 ટેરિફ લાઇન પર કડક ડ્યુટી લાદવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. કાયદા ઘડનારાઓએ હવે તે શ્રેણીઓમાંથી લગભગ બે તૃતીયાંશ પર ટેરિફની ગંભીરતા ઘટાડી દીધી છે. તેમ છતાં, મેક્સિકન નાણા મંત્રાલયને અપેક્ષા છે કે નવા વેરા આવતા વર્ષે લગભગ 52 અબજ પેસો (રૂ. 19,000 કરોડ) વધારાની આવક પેદા કરશે. સરકાર કહે છે કે તેને તેની રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવા માટે આ નાણાંની જરૂર છે.

આગળ વધારે બદલાવ જોવા મળશે

આ કાયદો મેક્સિકોની ઇકોનોમી મિનિસ્ટ્રીને નૉન-FTA સિવાયના દેશો પર ટેરિફ બદલવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપે છે, જે USMCA સમીક્ષા પહેલાં ઝડપી ફેરફારોને મંજૂરી આપે છે. અમેરિકા અને કેનેડા બંને દ્વારા ચાઇનીઝ સપ્લાય-ચેઇન રૂટીંગ પર કડક ચકાસણી સાથે, મેક્સિકોનું પગલું ઉત્તર અમેરિકામાં સંરક્ષણવાદ તરફના મોટા પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

