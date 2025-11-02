મેક્સિકોની સુપરમાર્કેટમાં ભીષણ વિસ્ફોટમાં બાળકો સહિત 23નાં મોત અનેક ઘાયલ, રાષ્ટ્રપતિએ શોક વ્યક્ત કર્યો
મેક્સિકોમાં એક પ્રચંડ વિસ્ફોટમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા છે, પરંતુ અધિકારીઓએ કોઈપણ હુમલાની શક્યતા નકારી કાઢી છે.
Published : November 2, 2025 at 2:55 PM IST
મેક્સિકો સિટી: મેક્સીકન શહેર હર્મોસિલો, સોનોરામાં શનિવારે વાલ્ડોસ સુપરમાર્કેટમાં એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો. ઓછામાં ઓછા 23 લોકો માર્યા ગયા અને 11 ઘાયલ થયા. ભોગ બનેલાઓમાં ઘણા બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. વિસ્ફોટનું કારણ હજુ સુધી અજ્ઞાત છે, જોકે અધિકારીઓએ કોઈ પણ હુમલાને નકારી કાઢ્યું છે. પોલીસ આ ઘટનાની તમામ ખૂણાઓથી તપાસ કરી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ ક્લાઉડિયા શેનબૌમે શોક વ્યક્ત કર્યો છે.
સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, એક ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં ચાર બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 23 લોકો માર્યા ગયા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે શહેરના કેન્દ્રમાં બપોરે વિસ્ફોટ થયો હતો. સિન્હુઆ સમાચાર એજન્સી અનુસાર, પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આગ ઝડપથી ઇમારત અને નજીકના વાહનોમાં ફેલાઈ ગઈ હતી.
Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025
He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de…
આનાથી ઘણા લોકો અંદર ફસાઈ ગયા. બચાવ ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા અને 12 ઘાયલોને સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં લઈ જવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે આગ ખામીયુક્ત ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી નીકળતા ધુમાડાને કારણે લાગી હશે. વિસ્ફોટ સ્થાનિક વાલ્ડો ચેઇન સ્ટોરમાં થયો હતો, અને ત્યારબાદ ઇમારતમાં આગ લાગી હતી.
સ્થાનિક મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઘાયલો આગની ઝપેટમાં આવ્યા હતા. સોનોરાના અધિકારીઓએ આતંકવાદી હુમલાની શક્યતાને નકારી કાઢી છે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં, મેક્સિકો સિટીમાં એક ગેસ ટેન્કર ટ્રકમાં વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં ત્રણ લોકો માર્યા ગયા હતા અને 50 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા, જેમાંથી 19 ગંભીર હતા.
મેક્સિકન રાજધાનીના સરકારના વડા, ક્લેરા બ્રુગાડા મોલિનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર અહેવાલ આપ્યો હતો કે આ અકસ્માત ઝરાગોઝા રોડ પર કોનકોર્ડિયા બ્રિજ નીચે થયો હતો. તેમણે સ્થાનિક મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે આ અકસ્માત સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:20 વાગ્યે થયો હતો જ્યારે 49,500 લિટરનો ટ્રક પલટી ગયો હતો. ઘાયલોને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અઢાર વાહનોને પણ અસર થઈ હતી, અને ઘાયલોમાંથી 19 લોકોની હાલત ગંભીર છે.
સોનોરા રાજ્યના ગવર્નર અલ્ફોન્સો દુરાઝોએ એક વીડિયો સંદેશમાં મૃત્યુઆંકની જાહેરાત કરતા કહ્યું હતું કે, "દુઃખની વાત છે કે, અમને મળેલા ઘણા પીડિતો સગીર હતા." દુરાઝોએ કહ્યું કે બચી ગયેલા લોકોની સારવાર હર્મોસિલો શહેરની હોસ્પિટલોમાં થઈ રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "મેં ઘટનાના કારણો નક્કી કરવા અને જવાબદારોને ઓળખવા માટે વ્યાપક અને પારદર્શક તપાસનો આદેશ આપ્યો છે."
