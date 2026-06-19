ટ્રમ્પ બોલ્યા - ફોટો ખેંચાવવા આજીજી કરવા લાગી મેલોની!, ઈટાલીનાં PM ભડક્યાં, અમેરિકાનો પ્રવાસ રદ્દ
ટ્રમ્પની બડાઈ મારવાની આદતથી મેલોનીની ધીરજ ખૂટી પડી
Published : June 19, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 10:28 PM IST
રોમ (ઇટાલી): શુક્રવારે, ઇટાલીની સરકારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એ દાવાની આકરી ટીકા કરી હતી કે, વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ તાજેતરના G7 સમિટ દરમિયાન તેમની સાથે ફોટો માટે "ભીખ" માંગી હતી. આ તીખી પ્રતિક્રિયા સૂચવે છે કે ટ્રમ્પની બડાઈ મારવાની હરકતથી લાંબા સમયથી યુએસ સહયોગી રહેલા આ દેશની ધીરજ ખૂટી ગઈ છે.
ઇટાલીના વિદેશ મંત્રી એન્ટોનિયો તાજાનીએ આ સપ્તાહના અંતે અમેરિકાનો આયોજિત તેમનો પ્રવાસ અચાનક રદ કર્યો. તેમણે ટ્રમ્પના દાવાઓને મેલોની અને સમગ્ર ઇટાલી માટે "ગંભીર અને અપમાનજનક" ગણાવ્યા. દરમિયાન, મેલોનીએ ટ્રમ્પના દાવાઓને "સંપૂર્ણ બનાવટી" ગણાવતા એક વિડિયો પોસ્ટ કર્યો અને એ મુદ્દા સાથે પોતાની વાત પૂરી કરી કે, "ઇટાલી અને હું ક્યારેય ભીખ માંગતા નથી."
શુક્રવારે સવારે La7 નેટવર્ક પર પ્રસારિત એક ઇન્ટરવ્યુમાં ટ્રમ્પે આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. La7 રિપોર્ટરે ટ્રમ્પને યુક્રેન વિશે પૂછ્યું હતું, પરંતુ ટ્રમ્પે મેલોનીનો ઉલ્લેખ કર્યો અને વાતચીત ફ્રાન્સના એવિયન-લેસ-બેન્સમાં તાજેતરમાં G7 બેઠક દરમિયાન તેમની બેઠક તરફ વળી ગઈ, જે વિડિયોમાં પણ કેદ થઈ હતી.
મેલોની અને ટ્રમ્પ અનેક પ્રસંગોએ વાતો કરતા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં નાના સોફા પર એકલા બેઠા હોવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. La7 મુજબ, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, મેલોનીએ તેમને ફોટો માટે પોઝ આપવા માટે "આજીજી" કરી હતી.
La7 એ જણાવ્યું કે, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેમના પર આવું કરવા માટે કોઈ દબાણ નહોતું, પરંતુ મેલોની પર દયા આવી અને તેઓ માની ગયા. બ્રૉડકાસ્ટર પાસે વાતચીતનું ડબ વર્ઝન ઑનલાઈન ઉપલબ્ધ છે, મૂળ અંગ્રેજી ઓડિયો નહીં.
પોતાના વીડિયોમાં, મેલોનીએ કહ્યું કે, તે ટ્રમ્પના દાવાઓનો જવાબ આપી રહી છે કારણ કે "કેટલીક બાબતો છે જેના માટે તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયાની જરૂર છે." તેમણે કહ્યું કે, "ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનો સંપૂર્ણપણે બનાવટી છે. હું ખરેખર દંગ છું. મને સમજાતું નથી કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ પોતાના સાથીઓ સાથે આ રીતે કેમ વર્તે છે. જોકે, આ પહેલી વાર નથી."
આ તે ઈન્ટરવ્યુનો ઉલ્લેખ હતો જે ટ્રમ્પે એપ્રિલમાં ઇટાલિયન અખબાર કોરીએર ડેલા સેરા આપ્યું હતું. આમાં તેમણે મેલોની દ્વારા ઈરાનમાં યુએસ-ઇઝરાયલ યુદ્ધને ટેકો આપવાના ઇનકારની ટીકા કરી હતી. મેલોનીએ તે સમયે જાહેરમાં કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી. શુક્રવાર સુધીમાં, એવું લાગતું હતું કે તે ટ્રમ્પની બડાઈ અને તીક્ષ્ણ ટિપ્પણીઓથી કંટાળી ગઈ હતી.
"હું ફક્ત એટલું જ કહી શકું છું કે તે શરમજનક છે કે તે પશ્ચિમના દુશ્મનો, અમેરિકાના દુશ્મનો પ્રત્યે સમાન કઠોરતા બતાવતા નથી, જ્યારે બીજી બાજુ, તે એવા નેતાઓ પ્રત્યે આવું કરે છે જેમની સાથે તે ખૂબ નરમ છે. પરંતુ તેમણે એક વાત યાદ રાખવી જોઈએ: ઇટાલી અને હું ભીખ માંગતા નથી," મેલોનીએ શુક્રવારે કહ્યું.
જ્યારે ટ્રમ્પનો બીજો કાર્યકાળ શરૂ થયો, ત્યારે મેલોનીએ શરૂઆતમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇટાલી વચ્ચેના લાંબા સમયથી ચાલતા મજબૂત સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે પોતાને વોશિંગ્ટન અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે "પુલ" તરીકે રજૂ કર્યાં. તે ટ્રમ્પના શપથવિધિમાં હાજરી આપનાર એકમાત્ર EU રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ હતા. જો કે, ઈરાનમાં યુએસ યુદ્ધ (જેને મેલોની ગેરકાયદેસર ગણાવ્યું હતું) અને યુક્રેન પર ટ્રમ્પના વલણ (જેને ઇટાલી મજબૂત સમર્થન આપે છે) ને કારણે સંબંધો બગડ્યા છે.
ટ્રમ્પના ટેરિફ અને ગાઝા યુદ્ધમાં ઇઝરાયલ માટે અમેરિકાનો મજબૂત સમર્થન પણ વિવાદના અન્ય કારણો છે. મેલોની અને તાજાની ઉપરાંત, ઇટાલીના સંરક્ષણ પ્રધાન ગુઇડો ક્રોસેટોએ પણ ટ્રમ્પના દાવાઓની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ માનતા નથી કે મેલોની ક્યારેય કોઈની પાસે ફોટો માટે ભીખ માંગશે, ધમકી મળે તો પણ નહીં."
ક્રોસેટોએ X પર પોસ્ટ કર્યું, "જોકે, હું સમજી શકું છું કે ટ્રમ્પે અઠવાડિયા પહેલા જે કહ્યું હતું તેને અવગણવું તેમના માટે કેટલું મુશ્કેલ હશે, ઇટાલી, યુરોપ અને પશ્ચિમના હિતમાં. આ પ્રકારની મજાક કોઈનું ભલું કરતી નથી: ન યુએસનું, ન ઇટાલીનું, કે ન ગઠબંધનનું."
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