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ધડાકા આતંકવાદીઓના અડ્ડાઓ પર... પડઘા આખી દુનિયામાં ગૂંજ્યા: મેલબૉર્નમાં ઑપરેશન સિંદૂર પર બોલ્યા વડાપ્રધાન મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 12 વર્ષમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની આ તેમની ત્રીજી મુલાકાત છે, આ દર્શાવે છે કે, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાના સંબંધો કઈ ઊંચાઈએ છે

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 12 વર્ષમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની આ તેમની ત્રીજી મુલાકાત છે, આ દર્શાવે છે કે, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાના સંબંધો કઈ ઊંચાઈએ છે
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, છેલ્લા 12 વર્ષમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની આ તેમની ત્રીજી મુલાકાત છે, આ દર્શાવે છે કે, ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયાના સંબંધો કઈ ઊંચાઈએ છે (X/ @BJP4India)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 9:28 PM IST

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મેલબોર્ન: ગુરુવારે ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધતા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 'ઓપરેશન સિંદૂર'નો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, વિશ્વ ભારતના ડિફેન્સ પ્લેટફોર્મની ક્ષમતા અને વિશ્વસનીયતા જોઈ રહ્યું છે. તમે 'ઑપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન ડેમો તો જોયો જ હશે; આતંકવાદીઓના ઠેકાણાઓ પર વિસ્ફોટ થઈ રહ્યા હતા અને તેમના પડઘા વિશ્વભરમાં સંભળાઈ રહ્યા હતા.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, ભારતમાં આજકાલ 'ભજન ક્લબિંગ'નો એક નવો ટ્રેન્ડ વેગ પકડી રહ્યો છે, જેને Gen-Z આગળ વધારી રહ્યા છે, અને મેં સાંભળ્યું છે કે, અહીં ઑસ્ટ્રેલિયામાં તમારો વીકેન્ડ આસ્થા અને આધ્યાત્મથી ભરેલો હોય છે. કોઈના ઘરે સત્યનારાયણ કથા, ક્યાંક ગુરુદ્વારામાં અરદાસ કરવામાં આવે છે, ક્યાંક બાળકો ભાંગડા કે ભરતનાટ્યમ રજૂ કરે છે, અથવા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ચાલી રહી હોય છે. ભારતીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પણ અહીં આવી ગયો છે; તે થોડા દિવસોમાં મેલબોર્નમાં શરૂ થવાનો છે, અને હું તેના સફળ આયોજન માટે અગાઉથી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.

પીએમ મોદીએ ભારતીય સમુદાયને કહ્યું કે, તમે બધા પોતાની મહેનત દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયાના વિકાસને સિંચી રહ્યા છે પણ હું જાણું છું કે તમારી નજર સતત ભારત પર ટકેલી છે. ભારત શું કરી રહ્યું છે - તેની પ્રગતિ અને તેની ગતિ વિશે પોતાને માહિતગાર રાખો છો.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 21મી સદીનું ભારત વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાના ધ્યેય તરફ કામ કરી રહ્યું છે. જ્યારે એક સ્વપ્ન સાકાર થાય છે, ત્યારે એક નવું સ્વપ્ન જન્મે છે. એવું કહેવામાં આવતું હતું કે, "એક દીવો બીજા દીવા પ્રગટાવે છે, જ્યાં સુધી હજાર દીવા બળતા નથી." આજે, હું કહું છું, "એક સ્વપ્ન બીજાને જન્મ આપે છે, બીજાથી જન્મે હજાર. આપણે 1.4 અબજ લોકોની આકાંક્ષાઓથી ચાલતો રાષ્ટ્ર છીએ. આપણે આતુર છીએ; આપણે વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા છીએ, પરંતુ આપણે શક્ય તેટલી ઝડપથી વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ. કારણ કે આ જ આપણી પ્રેરણા છે - વધુ પ્રગતિ અને વધુ સફળતા પ્રાપ્ત કરવી.

વડાપ્રધાન મોદીએ જણાવ્યું કે, લોકો તેમની સરકારની પ્રાથમિકતા છે; 'નાગરિક દેવો ભવ' (નાગરિકને દૈવી માનવો) નો મંત્ર આજના ભારતમાં શાસનનો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત બની ગયો છે. હું વારંવાર કહું છું કે, જેમ જેમ ભારતની શક્તિ વધે છે, તેમ તેમ સમગ્ર માનવજાતને લાભ થાય છે. આપણા સિદ્ધાંતો 'સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ' - બધા માટે સુખની ઇચ્છામાં મૂળ છે અને આ મૂલ્યો ભારતની નીતિઓ અને કાર્યોને પ્રેરણા આપે છે.

પીએમ મોદીએ ગયા મહિને વેનેઝુએલામાં આવેલા પ્રચંડ ભૂકંપને યાદ કર્યો, જેમાં ભારે વિનાશ થયો અને સેંકડો લોકો માર્યા ગયા. ભારતે ભૌગોલિક અંતરને ધ્યાનમાં લીધું નહીં; તેના બદલે, તેણે વેનેઝુએલાના દુઃખને પોતાનું દુઃખ માન્યું. ભારતે રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી અને અત્યંત તાકીદ સાથે સહાય મોકલી. જ્યારે ભારત મદદનો હાથ લંબાવે છે, ત્યારે તે પાસપોર્ટ કે પાસપોર્ટના રંગ તરફ જોતું નથી. એટલા માટે જ દુનિયા ભારત પર આટલો મોટો વિશ્વાસ રાખે છે.

તેમણે કહ્યું કે અમદાવાદ જ્યાં વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ છે અને મેલબોર્ન જ્યાં પ્રખ્યાત સ્ટેડિયમ છે, આપણે બંને એકસાથે છીએ. આપણે બધાએ જોયું છે કે, પ્રધાનમંત્રી અલ્બેનીઝ જ્યારે બોલે છે ત્યારે ભારતીયોના દિલ અને દિમાગ પર છવાઈ જાય છે. તેમણે સિડનીમાં પણ ધૂમ મચાવી હતી અને અહીં પણ છવાઈ ગયા.

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, જ્યારે તેઓ 2014 માં ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાતે આવ્યા હતા, ત્યારે 28 વર્ષમાં પહેલી વાર કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાન અહીં આવ્યા હતા. તેમણે પ્રેક્ષકોને યાદ અપાવ્યું કે, તેમણે ત્યારે વચન આપ્યું હતું કે તેમને બીજા 28 વર્ષ રાહ જોવી પડશે નહીં. 12 વર્ષમાં આ તેમની ત્રીજી મુલાકાત છે - એક "હેટ્રિક", જે દેખાડે છે કે, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેના સંબંધો કેટલી ઊંચાઈએ છે.

તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે મેલબોર્ન શહેર એક જ દિવસમાં ચાર ઋતુઓના દર્શન કરાવે છે પરંતુ ભારતીય સમુદાયે તેના પોતાના સાંસ્કૃતિક રંગોથી તેને વધુ વાઈબ્રન્ટ બનાવી દીધું છે. મેલબોર્ન અને તેની આસપાસ ઘણા સ્થળો અને બજારો છે જે ભારતીયતાની ભાવનાથી ભરેલા છે; કેટલાક તેને "લિટલ ઇન્ડિયા" અથવા "મિનિ ઇન્ડિયા" કહે છે - નામ ગમે તે હોય, વાતાવરણ સ્પષ્ટપણે ભારતીય છે.

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