મેલાનિયા ટ્રમ્પે જેફરી એપસ્ટિન સાથે સંબંધોથી કર્યો ઈનકાર, સવાલ ઉઠ્યાં - 'અચાનક કેમ...'?
મેલાનિયાએ કહ્યું, "મને એપસ્ટીન સાથે જોડતા જૂઠાણા આજે જ સમાપ્ત થઈ જવા જોઈએ. જેઓ મારા વિશે જૂઠાણા ફેલાવે છે તેમાં નૈતિક મૂલ્યો, નમ્રતા, સન્માનનો અભાવ
Published : April 12, 2026 at 4:37 PM IST
વૉશિંગ્ટન: એપસ્ટીન ફાઈલનો પડછાયો અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો પીછો નથી છોડી રહ્યો. ટ્રમ્પ બાદ તેમની પત્ની મેલાનિયા ટ્રમ્પે પણ એપસ્ટીન સાથેના સંબંધોને નકારી દીધા છે. પણ હવે ચર્ચા એ બાબતે શરૂ થઈ ગઈ છે કે, આ સમયે મેલાનિયાએ અચાનક જ એપસ્ટીનનું નામ કેમ લીધું,
લોકો એ વિચારવા મજબૂર થઈ ગયા છે કે, આ મામલો શાંત થયા પછી તેમણે આ જાહેર જાહેરાત કેમ કરી. હકીકતમાં, ત્રણ દિવસ પહેલા, ગુરુવારે, વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પૂર્વ-તૈયાર ભાષણમાં, મેલાનિયા ટ્રમ્પે તેમના પરના આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, તેમનું નામ જાણી જોઈને એપસ્ટીન સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે સત્ય એ છે કે બધા આરોપો પાયાવિહોણા અને નિરાધાર છે.
મેલાનિયાએ કહ્યું કે, આ આરોપો તેમના વકીલ અને ફાઇનાન્સર પર લાગ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, "મને કુખ્યાત જેફરી એપસ્ટીન સાથે જોડતા જૂઠાણા આજે જ સમાપ્ત થઈ જવા જોઈએ. જે લોકો મારા વિશે જૂઠાણા ફેલાવે છે તેમાં નૈતિક મૂલ્યો, નમ્રતા અને સન્માનનો અભાવ છે. હું તેમની અજ્ઞાનતા સામે વાંધો ઉઠાવતી નથી, પરંતુ મારી પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરવાના તેમના ઘૃણાસ્પદ પ્રયાસોને નકારું છું." મેલાનિયાએ તેમના નિવેદન પછી પ્રેસના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા નહીં, જેનાથી ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા.
આ વિશે કોઈને જાણ નથી. તેમનો આ મેસેજ એવા સમયે આવ્યો જ્યારે તેમના પતિ, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમનું વહીવટી તંત્ર એપસ્ટીનને લગતા એક વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદમાંથી બહાર આવી રહ્યા હોય તેવું લાગતું હતું. દરમિયાન, વોશિંગ્ટનમાં ઈરાન યુદ્ધ એક ઉકળતો વિષય બની ગયું છે. રાષ્ટ્રપતિએ જનતા અને મીડિયાને આ મુદ્દાને ભૂલી જવા વિનંતી કરી હોવા છતાં, પ્રથમ મહિલાની ટિપ્પણીઓ લગભગ ચોક્કસપણે આ મુદ્દાને ફરીથી રાજકીય ચર્ચામાં લાવશે.
મેલાનિયા ટ્રમ્પે 2002 ના એક સંક્ષિપ્ત ઇમેઇલનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં મોકલનાર અને પ્રાપ્તકર્તાના નામ અવગણવામાં આવ્યા હતા. ઇમેઇલ "પ્રિય JE!" થી શરૂ થાય છે અને "પ્રેમ સાથે, મેલાનિયા" સાથે સમાપ્ત થાય છે. તે પ્રાપ્તકર્તાને "JE" વિશેના મેગેઝિન લેખ માટે અભિનંદન આપે છે.
ઇમેઇલમાં લખ્યું છે, "મને ખબર છે કે તમે વિશ્વભરમાં મુસાફરી કરવામાં ખૂબ વ્યસ્ત છો. પામ બીચ કેવો હતો? હું ત્યાં જવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. જ્યારે તમે ન્યૂ યોર્ક પાછા આવો ત્યારે મને ફોન કરો." ઇમેઇલ એ જ મહિને મોકલવામાં આવ્યો હતો જ્યારે ન્યૂ યોર્ક મેગેઝિનમાં એપસ્ટીન વિશે એક લેખ પ્રકાશિત થયો હતો, જેમાં ટ્રમ્પે તેમણે "અદ્ભુત વ્યક્તિ" કહ્યા હતા.
મેલાનિયાએ કહ્યું કે, તે એપસ્ટીન અથવા તેના વિશ્વાસુ અને ભૂતપૂર્વ ગર્લફ્રેન્ડ, ગિસ્લેન મેક્સવેલની મિત્ર નહોતી. પરંતુ ન્યૂ યોર્ક અને ફ્લોરિડામાં તેમના સમાન સામાજિક સંબંધો હતા. તેણે મેક્સવેલને આપેલા ઇમેઇલ પ્રતિભાવને "સામાન્ય પત્રવ્યવહાર" તરીકે વર્ણવ્યો, વિગતવાર વર્ણન કર્યા વિના. "તેના ઇમેઇલ પરનો મારો નમ્ર જવાબ ફક્ત એક ટિપ્પણી સિવાય બીજું કંઈ નહોતું," તેણે કહ્યું.
જાહેર કરાયેલા અન્ય દસ્તાવેજોમાં એપસ્ટીનના ઘરનો એક ફોટો પણ હતો, જેમાં કબાટ અને ડ્રોઅરમાં રાખેલા ફોટોગ્રાફ્સની શ્રેણી દર્શાવવામાં આવી હતી. તે ફોટામાં, અન્ય ફોટાઓની સાથે, એક ડ્રોઅરમાં ડોનાલ્ડનો એપસ્ટીન, મેલાનિયા અને મેક્સવેલ સાથેનો ફોટો હતો.
મેલાનિયાએ કહ્યું કે, ઘણી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓએ "મારા વિશે કહેવામાં આવેલા જૂઠાણા" માટે માફી માંગવી પડી છે. તેમણે જે તાજેતરનું ઉદાહરણ ઓક્ટોબરમાં આપ્યું હતું તે હતું. તે કિસ્સામાં, પુસ્તક પ્રકાશક હાર્પરકોલિન્સ યુકેએ ફર્સ્ટ લેડીની માફી માંગી હતી અને એક પુસ્તકમાંથી અંશો પાછા ખેંચી લીધા હતા જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે એપસ્ટીને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે તેમનો પરિચય કરાવવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી.
એમએસ નાઉના રિપોર્ટર જેક્લીન અલેમાનીએ સોશિયલ મીડિયા પર અહેવાલ આપ્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેમને કહ્યું હતું કે તેઓ એપસ્ટીન વિશે મેલાનિયા ટ્રમ્પના નિવેદન વિશે કંઈ જાણતા નથી. વ્હાઇટ હાઉસ પ્રેસ ઓફિસે ટિપ્પણી માટેની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો ન હતો. ફર્સ્ટ લેડીના પ્રવક્તા, નિક ક્લેમેન્સે જણાવ્યું હતું કે વેસ્ટ વિંગને અગાઉથી ખબર હતી કે તે નિવેદન આપશે, પરંતુ તેમણે મેલાનિયા ટ્રમ્પ શું કહેવા માંગે છે તે અંગે વેસ્ટ વિંગ પર વિશ્વાસ કર્યો. તાજેતરના અઠવાડિયામાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની જાહેર હાજરી મુખ્યત્વે ઈરાન યુદ્ધ પર કેન્દ્રિત છે.
મહિનાઓના જાહેર અને રાજકીય દબાણ પછી ઘડવામાં આવેલા એપસ્ટીન ફાઇલ્સ ટ્રાન્સપરન્સી એક્ટ હેઠળ ફેડરલ અધિકારીઓએ લાખો પાનાના દસ્તાવેજો જાહેર કર્યાના મહિનાઓ પછી ફર્સ્ટ લેડીએ એપસ્ટીન કેસને ફરીથી ચર્ચામાં લાવ્યો.
કાયદા મુજબ સરકારને સ્વર્ગસ્થ ફાઇનાન્સર અને મેક્સવેલ સંબંધિત ફાઇલો જાહેર કરવાની જરૂર છે. શરૂઆતમાં કાયદા નિર્માતાઓએ ન્યાય વિભાગ દ્વારા દસ્તાવેજોના મર્યાદિત પ્રકાશન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, પરંતુ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શોધાયેલા વધારાના દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરવા અને પીડિતો વિશે કોઈ સંવેદનશીલ માહિતી લીક ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે વધુ સમયની જરૂર છે.
ઘણા અગ્રણી યુરોપિયન રાજકારણીઓને એપસ્ટીન સાથેના સંબંધો બદલ સજા કરવામાં આવી છે, પરંતુ યુ.એસ.માં આવા કોઈ કેસ થયા નથી. સૌથી નોંધપાત્ર ઘટના ભૂતપૂર્વ બ્રિટિશ પ્રિન્સ એન્ડ્રુ માઉન્ટબેટન-વિન્ડસરની છે, જેમની તાજેતરમાં જાહેર થયેલી ફાઇલો બાદ ફેબ્રુઆરીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
માઉન્ટબેટન-વિન્ડસરનું નામ ફાઇલોમાં વારંવાર આવ્યું હતું, જે એપસ્ટીન સાથેના તેમના ગાઢ સંબંધો દર્શાવે છે. જોકે, તેમની ધરપકડ જાતીય ગેરવર્તણૂક સાથે સંબંધિત નહોતી. તેના બદલે, તેમને એપસ્ટીન સાથે ગુપ્ત વ્યવસાયિક માહિતી શેર કરવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
મેલાનિયાએ કોંગ્રેસને એપસ્ટીનના ગુનાઓથી પ્રભાવિત મહિલાઓ માટે જાહેર સુનાવણી યોજવા હાકલ કરી, જેથી તેમને કાયદા ઘડનારાઓ સમક્ષ જુબાની આપવાની અને તેમની વાર્તાઓ રેકોર્ડ કરવાની તક મળે. તેણે કહ્યું, "દરેક સ્ત્રીને જો તે ઈચ્છે તો જાહેરમાં પોતાની વાર્તા કહેવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. ત્યારે જ આપણે સત્ય જાણી શકીશું."
