ETV Bharat / international

ચિલીના જંગલોમાં ગરમીને કારણે લાગી ભીષણ આગ, 15 લોકોના મોત; અનેક શહેર બળીને ખાક

ચિલીના રાષ્ટ્રપતિએ દેશના મધ્ય બાયોબાયો વિસ્તાર અને પડોશી નુબલે વિસ્તારમાં 'આફતની સ્થિતિ' જાહેર કરી છે.

ચિલીના લિરકેનમાં જંગલની આગ વચ્ચે એક ઘરમાં આગને કાબુમાં લેતા ફાયરફાઇટર
ચિલીના લિરકેનમાં જંગલની આગ વચ્ચે એક ઘરમાં આગને કાબુમાં લેતા ફાયરફાઇટર (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પેનકો (ચિલી): મધ્ય અને દક્ષિણ ચિલીમાં લાગેલી ભીષણ આગમાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે હજારો એકર જંગલ બળીને ખાક થઇ ગયું છે અને કેટલાક ઘરોને પણ નુકસાન પહોચ્યું છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે દક્ષિણ અમેરિકન દેશ ભીષણ ગરમીની ઝપટમાં આવ્યું હતું. ચિલીના રાષ્ટ્રપતિ ગેબ્રિયલ બોરિકે પાટનગર સેન્ટિયાગોથી લગભગ 500 કિલોમીટર દૂર દેશના મધ્ય બાયોબિયો વિસ્તાર અને પાડોશી નુબલે વિસ્તારમાં આફતની સ્થિતિ જાહેર કરી છે.

ચિલીના સુરક્ષા મંત્રી લુઈસ કોર્ડેરોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇમરજન્સીની આ જાહેરાતથી જંગલની આગને કાબુમાં લેવા માટે સૈન્ય સાથે વધુ સારા સંકલનની મદદ મળશે. અત્યાર સુધીમાં 8,500 હેક્ટર (21,000 એકર) જંગલ બળીને ખાક થયુ છે. આગને કારણે 50 હજાર લોકોને તેમના ઘર છોડવાની ફરજ પડી છે.

ચિલીના લિરકેન પાસે સૂર્ય ઉગતા સમયે જંગલમાં આગ લાગી હતી.
ચિલીના લિરકેન પાસે સૂર્ય ઉગતા સમયે જંગલમાં આગ લાગી હતી. (AP)

રાષ્ટ્રપતિ બોરિકે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું, "બધા સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે" પરંતુ સ્થાનિક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રવિવારે કલાકો સુધી વિનાશ જોવા મળ્યો અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઇ મદદ મળી નથી. બાયોબિયો વિસ્તારના નાના દરિયાકાંઠાના શહેર પેનકોના મેયર રોડ્રિગો વેરાએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ બોરિક, હું દિલથી કહી રહ્યો છું, હું અહીં છેલ્લા ચાર કલાકથી છું, આખો સમુદાય બળી રહ્યો છે, અને સરકાર તરફથી અહીં કોઈ નથી."

ફાયરબ્રિગેડ આગને કાબુમાં લેવાનો પુરતો પ્રયાસ કરી રહી છે પરંતુ ભારે પવન અને ભીષણ ગરમીને કારણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. તાપમાન 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસની ઉપર પહોંચી ગયું હતું.

ચિલીના લિરકેનમાં લાગી આગ
ચિલીના લિરકેનમાં લાગી આગ (AP)

સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે મધ્યરાત્રિ પછી અચાનક લાગેલી આગે ચોકાવી દીધા હતા અને તે પોતાના ઘરોમાં જ ફસાઇ ગયા હતા. પેનકોમાં ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કરી રહેલા 55 વર્ષીય જોન ગુઝમેને જણાવ્યું હતું કે, "ઘણા લોકોએ ઘર ખાલી કર્યા નહતા અને તે પોતાના ઘરમાં જ રહ્યા કારણ કે તેમણે લાગ્યુ હતું કે આગ જંગલ પૂર્ણ થતા જ રોકાઇ જશે." ત્યા આકાશમાં ધુમાડો છવાઇ ગયો હતો.

ચિલીના લિરકેનમાં જંગલની આગ રહેણાંક વિસ્તારમાં આગ ફેલાયા બાદ રસ્તા પર પાર્ક ક્ષતિગ્રસ્ત વાહન
ચિલીના લિરકેનમાં જંગલની આગ રહેણાંક વિસ્તારમાં આગ ફેલાયા બાદ રસ્તા પર પાર્ક ક્ષતિગ્રસ્ત વાહન (AP)

જોકે, દેશભરમાં બળી ગયેલા ઘરોની કુલ સંખ્યા હજુ સ્પષ્ટ નથી પરંતુ બાયોબિયોના કોન્સેપ્શન નગરપાલિકાએ 253 ઘરના નષ્ટ થવાની સૂચના આપી છે. પેનકોના રહેવાસી 52 વર્ષીય જુઆન લાગોસે જણાવ્યું હતું કે, "અમે બાળકો સાથે અંધારામાં ભાગીને નીકળ્યા હતા. આગે શહેરના મોટાભાગોને પોતાની ઝપેટમાં લઇ લીધા છે જેને કારણે કાર, એક શાળા અને એક ચર્ચ બળી ગયા હતા. ખેતર, ઘર, રસ્તાના કિનારે અને કારમાં સળગી ગયેલા મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

WILDFIRES CHILE
CHILE WILDFIRES
CHILE WILDFIRES MASSIVE BREAKS OUT
CHILE HEAT WILDFIRES
CHILE WILDFIRES MASSIVE BREAKS OUT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.