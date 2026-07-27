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અમેરિકા: સિએટલ ફૂટ ફેસ્ટિવલમાં ફાયરિંગ, બે લોકોના મોત; 2 ઘાયલ

સિએટલમાં સ્પેસ નીડલ નજીક એક ઇવેન્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં ફૂડ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન ફાયરિંગ થયું હતું જેમાં બે લોકોના મોત જ્યારે પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા.

અમેરિકાના સિએટલ ફૂટ ફેસ્ટિવલમાં ફાયરિંગ થયું હતું
અમેરિકાના સિએટલ ફૂટ ફેસ્ટિવલમાં ફાયરિંગ થયું હતું (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 27, 2026 at 10:48 AM IST

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સિએટલ: સિએટલમાં સ્પેસ નીડલ નજીક એક ઇવેન્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં ફૂડ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન ફાયરિંગ થયું હતું જેમાં બે લોકોના મોત જ્યારે પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. આ માહિતી ફાયર વિભાગના પ્રવક્તાએ આપી છે. પોલીસ ફાયરિંગની તપાસ કરી રહ્યું છે અને લોકોને ડાઉનટાઉનમાં ઉત્તર પશ્ચિમ વિસ્તારમાંથી દૂર રહેવા જણાવાયું છે.

બાઇટ ઓફ સિએટલ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન સિએટલ સેન્ટરમાં સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ ફાયરિંગ થયું હતું. હાર્બરવ્યૂ મેડિકલ સેન્ટરના પ્રવક્તા સુસાન ગ્રેગે જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલમાં એક બાળક, 23 વર્ષીય પુરૂષ અને બે પુખ્ત મહિલાો સહિત ચાર પીડિતોને દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે જણાવ્યું કે, એક દર્દીની હાલત ગંભીર હતી. સિએટલ સેન્ટરમાં વીકેન્ડ પર 'બાઇટ ઓફ સિએટલ' ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 6 વાગ્યાની આસપાસ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અને ઇમરજન્સી ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને વિસ્તારને ખાલી કરાવ્યો હતો.

એસ્તાન વાકોનાબો નામના એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે તે અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ ફેસ્ટિવલમાં ફોટો બૂથ માટે લાઇનમાં ઉભા હતા ત્યારે પાછળથી ધક્કો મારવામાં આવ્યો અને તેને જોયું કે લોકો આમ તેમ દોડતા જોવા મળ્યા હતા.

વાકોનાબોએ જણાવ્યું, "લોકો છુપાઇ રહ્યા હતા, ધક્કામુક્કી કરી રહ્યા હતા, લોકો જમીન પર પડી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ગોળીબારનો અવાજ સંભળાયો હતો.

વાકોનાબોએ જણાવ્યું કે, તે તેની ગર્લફ્રેન્ડને સુરક્ષિત સ્થળે લઇ ગયો હતો અને તે તસવીરો લેવા માટે ઘટનાસ્થળે પરત ફર્યો અને કેટલાક પીડિતોને જમીન પર પડેલા જોયા હતા.

વેબસાઇટ અનુસાર, આ વાર્ષિક ફેસ્ટિવલ 1982માં શરૂ થયો હતો અને ત્રણ દિવસના ખાવા-પીવા અને કોમ્યુનિટી સેલિબ્રેશન દરમિયાન 350,000 લોકો તેમાં સામેલ થાય છે.

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