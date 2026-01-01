ETV Bharat / international

સ્વિત્ઝર્લેન્ડના રિસોર્ટમાં ન્યૂયર સેલિબ્રેશન દરમિયાન થયો વિસ્ફોટ, પોલીસ મુજબ ઘણા લોકોના મોત

ક્રેન્સ મોન્ટાનાના વૈભવી આલ્પાઇન સ્કી રિસોર્ટ શહેરમાં એક બારમાં વિસ્ફોટ થતાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા અને અન્ય ઘાયલ થયા હતા.

By AFP

Published : January 1, 2026 at 12:54 PM IST

જીનીવા: સ્વિસ પોલીસે ગુરુવારે વહેલી સવારે જણાવ્યું હતું કે ક્રેન્સ મોન્ટાનાના વૈભવી આલ્પાઇન સ્કી રિસોર્ટ શહેરમાં એક બારમાં વિસ્ફોટ થતાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા અને અન્ય ઘાયલ થયા હતા.

દક્ષિણપશ્ચિમ સ્વિત્ઝર્લેન્ડના વોલિસ કેન્ટનમાં પોલીસ પ્રવક્તા ગેટન લેથિયોને AFPને જણાવ્યું હતું કે, "અજાણ્યો વિસ્ફોટ થયો છે. ઘણા ઘાયલ થયા છે અને ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે." તેમણે કહ્યું કે, લોકો નવા વર્ષને ઉજવણી સાથે આવકારી રહ્યા હતા, આ દરમિયાન વિસ્ફોટ લગભગ 1:30 વાગ્યે (0030 GMT) લે કોન્સ્ટેલેશન નામના બારમાં થયો હતો, જે પ્રવાસીઓમાં લોકપ્રિય છે.

સ્વિસ મીડિયા દ્વારા પ્રકાશિત છબીઓમાં એક ઇમારત આગમાં જોવા મળી હતી અને નજીકમાં ઇમરજન્સી વાહનો જોવા મળે છે.

(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)

