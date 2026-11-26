ઇજિપ્તમાં હાઇવે પર ઓઇલ ટેન્કરના અકસ્માત બાદ આગ ફાટી નીકળતા 31 લોકોના મોત
હાઈવેનો જે હિસ્સા પર અકસ્માત થયો, તે ગીઝાના 'વરાક' નામના ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારમાં આવેલો છે, જે ગ્રેટર કૈરો વિસ્તારનો એક ભાગ છે.
Published : November 26, 2026 at 7:08 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:36 AM IST
કૈરો: બુધવારે ઇજિપ્તના કૈરોની આસપાસના એક મુખ્ય હાઈવે પર ઓઇલ ટેન્કર સાથે સંકળાયેલા અકસ્માતને કારણે ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 31 લોકોના મોત થયા છે.
આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના આંકડા મુજબ, ઇજિપ્તની રાજધાનીને ઘેરતા મુખ્ય માર્ગ 'રિંગ રોડ' પર લાગેલી આ આગમાં ઓછામાં ઓછા 21 લોકો ઘાયલ થયા છે અને બે ડઝનથી વધુ કાર તથા મોટરસાયકલો બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે.
આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, હાઈવે પર જે સ્થળે આ અકસ્માત થયો તે ગિઝાના 'વરરાક' વિસ્તારમાં આવેલો છે, જે ગ્રેટર કૈરોનો એક ગીચ વસ્તી ધરાવતો ભાગ છે.
ઘટનાસ્થળે બચાવકર્મીઓ સળગતી કારમાંથી લોકોને બહાર કાઢી રહ્યા હતા. 'એસોસિએટેડ પ્રેસ' (AP) ના એક વીડિયોમાં અગ્નિશામકો કારો વચ્ચે ફેલાયેલી આગને ઓલવવા માટે કામ કરતા જોવા મળે છે. કૈરોના ઉપનગરીય વિસ્તાર 'ઇમ્બાબા'ના 'વરરાક' જિલ્લામાં ઘટનાસ્થળની નજીક સેંકડો લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા.
અકસ્માત બાદ રસ્તો બંધ થઈ જવાથી ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા અહેમદ સમીરે ઇંધણ ટેન્કર અને ઘણી કારોને સળગતી જોઈ હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, તેમણે સળગેલી કારોમાંથી ઓછામાં ઓછા આઠ મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવતા જોયા હતા.
તેમણે APને જણાવ્યું, "આ એક ભીષણ આગ હતી, આગને કારણે કારો એકબીજા સાથે ચોંટી ગઈ હતી." તેમણે તે સમયે સર્જાયેલા ભય અને અફરાતફરીનું વર્ણન કરતા કહ્યું, "આ એક અત્યંત આઘાતજનક દ્રશ્ય હતું."
ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ-ફત્તાહ અલ-સિસીએ એક નિવેદન દ્વારા પીડિતો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની કચેરીએ જણાવ્યું કે, પીડિતોની ઓળખ કરવા માટે DNA તપાસ ચાલી રહી છે.
આરોગ્ય મંત્રી ખાલિદ અબ્દેલ ગફ્ફારે જણાવ્યું કે, ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે અને તેઓ પોતે પણ ઘટનાસ્થળે જઈ રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, મૃત્યુઆંક હજુ પ્રાથમિક છે, જેનો અર્થ એ કે તેમાં વધારો થઈ શકે છે. શરૂઆતી નિવેદનોમાં 25 લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જણાવાયું હતું, પરંતુ બાદમાં આ આંકડો સુધારીને 21 કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇજિપ્તમાં, જ્યાં પરિવહન સુરક્ષાનો રેકોર્ડ નબળો છે, ત્યાં દર વર્ષે જીવલેણ માર્ગ અકસ્માતોમાં હજારો લોકોના જીવ જાય છે. વાહનોની વધુ ઝડપ, ખરાબ રસ્તાઓ અને ટ્રાફિક નિયમોના નબળા અમલીકરણ એ મોટાભાગના અકસ્માતો પાછળના મુખ્ય કારણો છે. જાન્યુઆરી મહિનામાં, દક્ષિણી પ્રાંત 'બેની સુએફ' નજીકના રસ્તા પર અનેક વાહનો એકબીજા સાથે અથડાતા સર્જાયેલા ભીષણ અકસ્માતમાં 21 લોકોના મોત થયા હતા અને 16 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
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