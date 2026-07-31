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મોરક્કો અને સ્પેનની સરહદ પર અફરા-તફરી, 18થી વધુ લોકોના મોત

હજારો લોકોએ મોરોક્કો અને સ્પેનિશ પ્રદેશ સેઉટા વચ્ચેની સરહદ પાર કર્યા પછી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ

હજારો લોકોએ મોરોક્કો અને સ્પેનિશ પ્રદેશ સેઉટા વચ્ચેની સરહદ પાર કર્યા પછી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ
હજારો લોકોએ મોરોક્કો અને સ્પેનિશ પ્રદેશ સેઉટા વચ્ચેની સરહદ પાર કર્યા પછી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 31, 2026 at 6:38 PM IST

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સેઉટા (સ્પેન): મોરોક્કો સાથેની સરહદ તોડીને સ્પેનિશ સેઉટા પ્રદેશમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઓછામાં ઓછા 18 સ્થળાંતર કરનારાઓના મોત થયા છે. સરહદ પર કટોકટી ગુરુવારે શરૂ થઈ અને શુક્રવારે પણ ચાલુ રહી, જેમાં મોરોક્કન સુરક્ષા દળો અને સ્થળાંતર કરનારાઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ.

શુક્રવારે સેઉટામાં બોલતા, સ્પેનિશ વડા પ્રધાન પેડ્રો સાંચેઝે સરહદ પાર કરવાના પ્રયાસની નિંદા કરી, તેને "સ્પેનની પ્રાદેશિક અખંડિતતાનું ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું. માનવ તસ્કરોને દોષી ઠેરવતા, સ્પેનિશ નેતાએ જણાવ્યું કે તેઓ "ઘણા યુવાનોને છેતરે છે અને આખરે તેમાંથી ઘણાના મૃત્યુનું કારણ બને છે - પછી ભલે તે સમુદ્રમાં હોય કે, જેમ કે આ કિસ્સામાં બન્યું, સ્પેનિશ સ્વાયત્ત શહેર સેઉટાની સરહદ પર."

સરહદ પરથી લાઇવ ફૂટેજમાં સેઉટા નજીક એક ટેકરી પર એકઠા થયેલા સેંકડો સ્થળાંતર કરનારાઓ દેખાતા હતા; મોરોક્કન સુરક્ષા દળોએ તેમને ટીયર ગેસ છોડીને વિખેરી નાખ્યા, જ્યારે અન્ય લોકોએ સ્પેનિશ પ્રદેશમાં તરવાનો પ્રયાસ કર્યો. દરમિયાન, સ્થળાંતર કરનારાઓના મોટા જૂથો પણ સેઉટાથી મોરોક્કો તરફ પાછા ફર્યા.

સિવિલ ગાર્ડ અધિકારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સ્થાનિક સ્ટાફ યુનિયનના વડા રશીદ સ્બિહીએ પરિસ્થિતિને "ગંભીર માનવતાવાદી કટોકટી" તરીકે વર્ણવી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હજારો સ્થળાંતર કરનારાઓ, જેમાં સાથ વગરના બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમને બગીચાઓ અને ફૂટપાથ પર સૂવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય લોકો રસ્તાઓ પર ઉદ્દેશ્ય વિના ભટકતા હતા. "લોકો હજુ પણ આવી રહ્યા છે," તેમણે કહ્યું. "જે વધારાના દળો પહોંચ્યા છે - જેમાં સ્પેનિશ સૈન્યના સૈનિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે - તેઓ ફક્ત ઘાયલોને મદદ કરવા અને અન્ય માનવતાવાદી કાર્યો કરવામાં રોકાયેલા છે. પરિસ્થિતિ અસ્તવ્યસ્ત છે."

સ્બિહીએ નોંધ્યું હતું કે 18 મૃત્યુમાંથી ઘણા ડૂબવાને કારણે થયા હતા, જ્યારે કેટલાક મોરોક્કો સાથે સરહદ ચોકી નજીક આવેલા શહેરી બીચ - તારાજલ બીચ પર બ્રેકવોટર વાડ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે નાસભાગમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. 33 વર્ષીય મોરોક્કન અહેમદ કરીમે કહ્યું કે, તેણે સેઉટામાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો કારણ કે તેને તેના વતનમાં નોકરી મળી શકી ન હતી.

"ઘણા લોકો યુરોપ કે અમેરિકા જવા માંગે છે પરંતુ તેમને તક મળતી નથી," કરીમે કહ્યું. શુક્રવારે સવારે, સરહદ વાડ નજીક પાણીમાં બોય, જૂતા અને ત્યજી દેવાયેલા અંગત સામાન વેરવિખેર પડ્યા હતા. મોરોક્કોના માનવાધિકાર જૂથો અનુસાર, મોરોક્કન પોલીસે સ્થળાંતર કરનારાઓને સેઉટામાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે વધારાના કર્મચારીઓ તૈનાત કર્યા, પાણીની તોપોનો ઉપયોગ કર્યો અને હવામાં ચેતવણીના ગોળીબાર કર્યા.

સેઉટાની બાજુમાં આવેલા મોરોક્કન શહેર ફનિડેકમાં રહેતા માનવાધિકાર કાર્યકર્તા અચરાફ મૈમોનીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત હોવા છતાં, લોકો દરિયાઈ માર્ગે સરહદ પાર કરતા હતા, જ્યારે જમીન સરહદ બંધ રહી હતી."

તેમણે નોંધ્યું હતું કે સરહદ પર રોકાયેલા સ્થળાંતર કરનારાઓને સેઉટાથી મોરોક્કન આંતરિક ભાગમાં લઈ જવામાં આવતા હતા, "છતાં પણ લોકો આવતા રહે છે." સ્પેનમાં મોરોક્કોના રાજદૂતે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે જે લોકો મોરોક્કોથી આ સ્પેનિશ એન્ક્લેવમાં પ્રવેશ્યા હતા તેઓ પાછા ફરશે. કરીમા બેન્યાઇચે સેઉટાની પરિસ્થિતિને મુશ્કેલ ગણાવી હતી અને કહ્યું હતું કે આ ઘટનાઓ મોરોક્કોની ઇચ્છા વિરુદ્ધ બની હતી.

તેમણે કહ્યું, "અમે હંમેશા કાયદેસર, વ્યવસ્થિત અને સલામત સ્થળાંતરને પ્રાથમિકતા આપી છે." બેન્યાઇચે સ્થળાંતર કરનારાઓને સેઉટામાં પ્રવેશવા માટે શું પ્રેરિત કર્યું તેના પર કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી.

જોકે, સેઉટા અને મેડ્રિડ બંનેના અધિકારીઓએ પરિસ્થિતિને સ્પેનની સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદા સાથે જોડી હતી. ચુકાદાએ સ્થાપિત કર્યું હતું કે સમુદ્ર માર્ગે આવતા સ્થળાંતર કરનારાઓને તાત્કાલિક દેશનિકાલ કરી શકાતા નથી, જ્યારે જમીન માર્ગે અથવા સરહદની વાડ ઓળંગીને આવતા લોકો હોઈ શકે છે. સાંચેઝે જણાવ્યું હતું કે સ્થળાંતર કરનારા દાણચોરોએ ચુકાદાનું ખોટું અર્થઘટન કર્યું હતું, જોકે તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેનાથી આગામી અંધાધૂંધીમાં ફાળો મળ્યો હશે.

સાંચેઝે કહ્યું, "એવું લાગે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના સમાચાર છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં માનવ તસ્કરી નેટવર્ક દ્વારા ઝડપથી ફેલાઈ ગયા હતા, જેના કારણે ગઈકાલે જોવા મળેલા મોટા પાયે ધસારો થયો હતો."

સ્પેન યુરોપમાં સારી આર્થિક તકોની શોધમાં અથવા તેમના વતનમાં હિંસાથી ભાગીને આવતા સ્થળાંતર કરનારાઓ માટે એક મુખ્ય પ્રવેશ બિંદુ છે. ઉત્તર આફ્રિકાના દરિયાકાંઠે સ્થિત સેઉટા પહોંચવા માટે, સ્થળાંતર કરનારાઓ ઘણીવાર મોરોક્કન શહેર ફનિડેકથી સ્પેનિશ પ્રદેશમાં તરીને જાય છે, જે લગભગ 3 માઇલ (5 કિલોમીટર)નું અંતર કાપે છે. કેટલાક નજીકના શહેર બેલ્યુનેચથી પણ ક્રોસિંગનો પ્રયાસ કરે છે, જ્યાં અંતર ઓછું છે.

સાંચેઝે યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જોવા મળતા વધતા સ્થળાંતર વિરોધી વલણોથી વિપરીત કાર્ય કર્યું છે. જ્યારે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અને અન્ય યુરોપિયન રાષ્ટ્રોએ સરહદો કડક કરી છે અને દેશનિકાલમાં વધારો કર્યો છે, ત્યારે સ્પેને આ વર્ષની શરૂઆતમાં લાખો સ્થળાંતર કરનારાઓને રહેઠાણ અને વર્ક પરમિટ આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો જેઓ પહેલાથી જ અધિકૃતતા વિના દેશમાં રહેતા હતા.

સમાજવાદી નેતા સાંચેઝે દલીલ કરી હતી કે, આ પગલાંથી સ્પેનની અર્થવ્યવસ્થા અને તેની વૃદ્ધ વસ્તીને ફાયદો થશે. 1 જાન્યુઆરી, 2026 પછી યોગ્ય દસ્તાવેજો વિના આવતા સ્થળાંતર કરનારાઓને આ યોજનામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ટીકાકારોએ તેમની નીતિ પર હુમલો કર્યો, મોટી સંખ્યામાં યુવાન મોરોક્કન લોકો સેઉટામાં આવતા હોય તેવી છબીઓ મેળવી.

તેઓએ દલીલ કરી હતી કે આ પગલાથી વધુ સ્થળાંતર કરનારાઓને સ્પેન આવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. સ્પેનિશ રૂઢિચુસ્ત નેતા ઇસાબેલ ડિયાઝ આયુસોએ X પર લખ્યું, "સેઉટા દ્વારા સ્પેન પર હુમલો કરવાની મંજૂરી આપી રહ્યા છે." શુક્રવારે, સાંચેઝે સેઉટામાં થયેલી ઘટનાઓથી સ્થળાંતર કરનારાઓને કાનૂની દરજ્જો આપવાની તેમની પહેલને અલગ પાડી. આ અશાંતિના વિદેશમાં પણ પ્રત્યાઘાત પડ્યા; ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ "તેની સરહદોનું રક્ષણ કરવા અને તેના નાગરિકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા" માટે સ્પેન સાથે ખુલ્લા સરહદ શેંગેન કરારમાં ઇટાલીની ભાગીદારીને સ્થગિત કરવાની ધમકી આપી હતી. જોકે ઇટાલી સ્પેન સાથે જમીન સરહદ શેર કરતું નથી, તે દર વર્ષે ઉત્તર આફ્રિકાથી ભૂમધ્ય સમુદ્ર પાર કરતા હજારો સ્થળાંતર કરનારાઓ માટે એક મુખ્ય પ્રવેશ બિંદુ રહે છે. ફ્રાન્સના ગૃહમંત્રી લોરેન્ટ નુનેઝે જણાવ્યું હતું કે ફ્રાન્સ સ્પેન સાથે સરહદ તપાસ પણ વધારશે, X પર લખ્યું હતું કે તેમણે "ઝડપી હસ્તક્ષેપ સરહદ દળ" સક્રિય કર્યું છે.

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