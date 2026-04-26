માલીની રાજધાની સહિત અનેક શહેરોમાં સશસ્ત્રો જૂથોના હુમલા, રક્ષા મંત્રીનું મોત

માલીની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, અજાણ્યા સશસ્ત્ર આતંકવાદી જૂથોએ બામાકોમાં અનેક સ્થળો અને બેરેકને નિશાન બનાવ્યા હતા

માલીની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, અજાણ્યા સશસ્ત્ર આતંકવાદી જૂથોએ બામાકોમાં અનેક સ્થળો અને બેરેકને નિશાન બનાવ્યા હતા
માલીની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, અજાણ્યા સશસ્ત્ર આતંકવાદી જૂથોએ બામાકોમાં અનેક સ્થળો અને બેરેકને નિશાન બનાવ્યા હતા (File/ AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 10:37 PM IST

બામાકો (માલી): શનિવારે પશ્ચિમ આફ્રિકન દેશ માલીની રાજધાની બામાકો અને અન્ય શહેરોમાં બંદૂકધારીઓએ અનેક સ્થળોએ હુમલો કર્યો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, દેશભરમાં લશ્કરી થાણાઓ પર થયેલા હુમલામાં માલીના રક્ષા મંત્રી જનરલ સાદિયો કૈમારા માર્યા ગયા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ સંકલિત હુમલાઓ અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા જૂથ અને તુઆરેગ બળવાખોરો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.

માલીની સેનાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અજાણ્યા સશસ્ત્ર આતંકવાદી જૂથોએ રાજધાનીમાં અનેક સ્થળો અને બેરેકને નિશાન બનાવ્યા હતા. સૈનિકો હાલમાં હુમલાખોરોનો સામનો કરવામાં રોકાયેલા છે."

શનિવારે સવારે માલીની રાજધાની બામાકોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ નજીક ગોળીબારીનો અવાજ સંભળાયો હતો. બામાકોમાં એસોસિએટેડ પ્રેસ (એપી) ના પત્રકારે મધ્ય શહેરથી લગભગ 15 કિલોમીટર દૂર સ્થિત મોદીબો કીટા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી સતત ગોળીબારનો અવાજ સાંભળ્યો હતો અને એક હેલિકોપ્ટર આ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરતું જોયું હતું.

આ એરપોર્ટ માલી એરફોર્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા એરબેઝની નજીક આવેલું છે. એરપોર્ટની નજીક રહેતા એક રહેવાસીએ આ વિસ્તારમાં ગોળીબારનો અવાજ સાંભળ્યો હોવાની જાણ કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ત્રણ હેલિકોપ્ટર આકાશમાં પેટ્રોલિંગ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

માલીની રાજધાની સહિત અનેક શહેરોમાં સશસ્ત્રો જૂથોના હુમલા
માલીની રાજધાની સહિત અનેક શહેરોમાં સશસ્ત્રો જૂથોના હુમલા (NA)

માલીના અન્ય શહેરોના રહેવાસીઓએ પણ શનિવારે સવારે ગોળીબાર અને વિસ્ફોટોના અવાજો સાંભળ્યા હતા, જેના કારણે સશસ્ત્ર જૂથો દ્વારા સંકલિત હુમલાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. કિડાલના ભૂતપૂર્વ મેયરે જણાવ્યું હતું કે, બંદૂકધારીઓ શહેરમાં ઘૂસી ગયા હતા અને કેટલાક વિસ્તારો પર કબજો કર્યો હતો, જેના કારણે સેના સાથે અથડામણ થઈ હતી.

ઉત્તર માલીમાં અલગ અઝાવાદ દેશ બનાવવા માટે અઝાવાદ અલગતાવાદી ચળવળ વર્ષોથી ચાલી રહી છે. અઝાવાદ લિબરેશન ફ્રન્ટના પ્રવક્તા મોહમ્મદ એલમૌલુદ રમઝાનેએ સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના દળોએ ઉત્તરપૂર્વીય શહેર કિડાલ અને ગાઓના ઘણા વિસ્તારોનો કબજો મેળવી લીધો છે.

ગાઓના એક રહેવાસીએ શનિવારે સવારે ઘણા સમય સુધી ગોળીબાર અને વિસ્ફોટોના અવાજો સાંભળ્યાની જાણ કરી હતી.

