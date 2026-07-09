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ઈરાનના ઘણા વિસ્તારોમાં અમેરિકાનો મોટો હુમલો, ચાબહાર સહિત તટીય શહેરોમાં ધમાકાના અવાજ સંભળાયો

સેન્ટકોમે કહ્યું કે, હુમલાનો હેતુ ઈરાનની આંતરાષ્ટ્રીય જહાજો પર હુમલો કરવાની ક્ષમતાને નબળી કરવાનો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ANI

Published : July 9, 2026 at 10:16 AM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ બુધવારે (સ્થાનિક સમય) જણાવ્યું હતું કે, કોમર્શિયલ શિપિંગ અને નાગરિક ક્રૂ પર તાજેતરના હુમલાઓ બાદ, તેના દળોએ ઈરાન સામે વધારાના હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે. આ હુમલાઓનો ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા માટે ખતરો પેદા કરવાની તેહરાનની ક્ષમતાને વધુ નબળી પાડવાનો છે.

X પર એક પોસ્ટમાં, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, "કમાન્ડર-ઇન-ચીફના નિર્દેશ પર, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દળોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા માટે ખતરો પેદા કરવાની તેની ક્ષમતાને વધુ નબળી પાડવા માટે ઈરાન સામે વધારાના હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે."

તેમાં વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "એક મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગમાં મુક્તપણે કાર્યરત કોમર્શિયલ જહાજો અને નાગરિક ક્રૂ સામે તાજેતરના બિનઉશ્કેરણીજનક આક્રમણ માટે અમેરિકા ઈરાનને જવાબદાર માને છે."

દરમિયાન, ઈરાની રાજ્ય મીડિયાને ટાંકીને, CNN એ દક્ષિણ ઈરાની બંદર શહેર ચાબહારમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હોવાનો અહેવાલ આપ્યો હતો, જ્યારે અમેરિકાએ ઈરાન સામે બીજા રાઉન્ડના હવાઈ હુમલાની જાહેરાત કરી. ઈરાની સ્ટેટ સંચાલિત ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ન્યૂઝ એજન્સી (IRNA) એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ચાબહાર અને નજીકના દરિયાકાંઠાના શહેર કોનારાકમાં આશરે 10 વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા.

IRNA એ જણાવ્યું હતું કે, ચાબહાર શહેરના કેટલાક ભાગોમાં વીજળી કાપી નાખવામાં આવી હતી અને નોંધ્યું હતું કે ઘટનાની તપાસ ચાલી રહી છે. અલગથી, અર્ધ-સત્તાવાર ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીને ટાંકીને, CNN એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ઈરાની શહેર બુશેહરમાં પણ વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા.

ફાર્સે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, વિસ્ફોટોનું ચોક્કસ સ્થાન તાત્કાલિક નક્કી કરી શકાયું નથી. ઈરાનનો બુશેહર ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ બુશેહરમાં સ્થિત છે. અલ ​​જઝીરાએ પ્રેસ ટીવીને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ઈરાનના અબુ મુસા ટાપુ પર પણ વિસ્ફોટ થયા હતા, અને દક્ષિણ શહેર સિરિકના તાહરોયી ગામ નજીક ત્રણ વધુ વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા હતા.

આ હુમલાઓ 7 જુલાઈના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલા યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી પછી છે. તે સમયે, CENTCOM એ જણાવ્યું હતું કે તેના દળોએ ઈરાન સામે હુમલાઓનો એક નવો રાઉન્ડ શરૂ કર્યો છે. આ કામગીરીમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા કોમર્શિયલ જહાજો પર કથિત ઈરાની હુમલાઓના જવાબમાં ચોકસાઈવાળા શસ્ત્રો સાથે 80 થી વધુ સ્થળોને નિશાન બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.

એક નિવેદનમાં, CENTCOM એ જણાવ્યું હતું કે આ હુમલાઓમાં ઇરાની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, કમાન્ડ-એન્ડ-કંટ્રોલ નેટવર્ક્સ, કોસ્ટલ રડાર સાઇટ્સ, એન્ટી-શિપ મિસાઇલ ક્ષમતાઓ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નજીક ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા સંચાલિત 60 થી વધુ નાની બોટને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.

યુએસ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહીનો હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ પર વધુ હુમલા કરવાની ઇરાનની ક્ષમતાને નબળી પાડવાનો હતો. વોશિંગ્ટને આરોપ મૂક્યો હતો કે ઇરાને તાજેતરમાં એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઇ માર્ગ પર પસાર થતા ત્રણ વ્યાપારી જહાજોને નિશાન બનાવ્યા હતા: માર્શલ આઇલેન્ડ્સ-ધ્વજવાળા MT અલ-રક્કીયાહ, સાઉદી-ધ્વજવાળા MT વેદ્યાન અને લાઇબેરિયા-ધ્વજવાળા MT સાયપ્રસ સમૃદ્ધિ.

આ કથિત હુમલાઓને યુદ્ધવિરામ કરારનું ઉલ્લંઘન ગણાવતા, CENTCOM એ જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાની દળો દ્વારા ઉશ્કેરણી વિનાનું આક્રમણ યુદ્ધવિરામનું સ્પષ્ટ અને ખતરનાક ઉલ્લંઘન છે અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાને નબળી પાડે છે." તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "જ્યારે કરારનું સન્માન કરવામાં ન આવે ત્યારે CENTCOM દળો ઇરાનને જવાબદાર ઠેરવવા માટે તૈયાર અને સતર્ક રહે છે."

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