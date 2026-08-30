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ઉત્તરી સાયપ્રસમાં મોટી દુર્ઘટના: 270 લોકોને લઈને જતી ફેરી બોટ પલટી, 7નાં મોત

સાયપ્રસના ઉત્તરી તટ પાસે 270 લોકોને લઈને જતી ફેરી બોટ તટથી નીકળ્યાના થોડા સમય બાદ પલટી ગઈ હતી.

ઉત્તરી સાયપ્રસમાં મોટી દુર્ઘટના
ઉત્તરી સાયપ્રસમાં મોટી દુર્ઘટના (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 7:43 PM IST

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બોડરમ (તુર્કી): રવિવારે ઉત્તરી સાયપ્રસના દરિયાકાંઠે એક મોટો અકસ્માત થયો. 270 લોકોને લઈને જતી એક ફેરી બોટ દરિયાકાંઠેથી રવાના થયાના થોડા સમય પછી જ પલટી ગઈ. તે તુર્કીના મેર્સિન પ્રાંતના તાસુકુ બંદર તરફ જઈ રહી હતી. આ ઘટનામાં સાત લોકોના મોત થયા છે, જોકે હાલમાં બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

ઉત્તરી સાયપ્રસના વડા પ્રધાન ઉનાલ ઉસ્ટેલે તુર્કીની સરકારી TRT ન્યૂઝ ચેનલને જણાવ્યું હતું કે, આશરે 237 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બાકીના 24 વ્યક્તિઓની શોધ ચાલુ છે.

ઉસ્ટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખરાબ હવામાનને કારણે ફેરી પ્રસ્થાનના માત્ર 15 મિનિટ પછી તેમાં પાણી ભરાવા લાગ્યું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તે પછી તરત જ ડિસ્ટ્રેસ કોલ કરવામાં આવ્યો હતો.

કિરેનિયાના મેયર મુરત સેનકુલે જણાવ્યું હતું કે, આ જહાજ ફિલો ડેનિઝસિલિક ફેરી કંપનીનું હતું અને સાયપ્રસના ઉત્તરી કિનારા પર ડાયના બીચ નજીક ડૂબી ગયું હતું.

TRT એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ફેરી કિનારાથી લગભગ 7.5 કિલોમીટર (4 નોટિકલ માઇલ) દૂર પાણી ભરાવા લાગ્યું. ઘટનાસ્થળના વિડીયો ફૂટેજમાં પલટી ગયેલા જહાજની આસપાસ પાણીમાં લાઇફ જેકેટ પહેરેલા લોકો તરતા દેખાય છે.

દરમિયાન, ઉત્તરી સાયપ્રસના પરિવહન મંત્રી એરહાન અરિકલીએ જણાવ્યું હતું કે, બચાવ કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે. મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, "જહાજ પાણીમાં કેમ ડૂબી ગયું તેનું કારણ અમને ખબર નથી." જોકે, ઘણી કંપનીઓ કાયરેનિયા અને તાસુકુ વચ્ચેના વ્યસ્ત રૂટ પર ફેરી ચલાવે છે.

નોંધનીય છે કે ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં બોટ અકસ્માતો સામાન્ય બાબત છે. ગત માર્ચમાં, સાયપ્રસના કેપ ગ્રીકો નજીક એક બોટ પલટી ગઈ હતી, જેમાં સાત લોકોના મોત થયા હતા.

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