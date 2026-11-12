નેપાળમાં મોટી દુર્ઘટના: પેસેન્જરો લઈને જતી વાન પહાડ પરથી 700 મીટર નીચે ખાબકી, 10 લોકોના મોત 5 ઈજાગ્રસ્ત
નજીકના પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મીઓ બચી ગયેલા લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા અને તેઓ આ અકસ્માતના કારણની તપાસ કરી રહ્યા છે.
Published : November 12, 2026 at 11:59 AM IST
કાઠમંડુ: નેપાળમાં ગુરુવારે એક પેસેન્જર વાન પહાડી રસ્તા પરથી નીચે ઉતરી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકોનાં મોત થયાં છે અને પાંચ લોકો ઘાયલ થયા છે, તેમ પોલીસે જણાવ્યું હતું.
રાજધાની કાઠમંડુથી લગભગ 60 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં આવેલા ભિમફેદી ગામ નજીક, આ વાન રસ્તા પરથી ઉતરીને લગભગ 700 મીટર (૨,૩૦૦ ફૂટ) સુધી ગબડતી રહી અને અંતે એક ઢાળ પર જઈને અટકી ગઈ.
નજીકના પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મીઓએ અકસ્માતમાં બચી ગયેલા લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ પોલીસ આ અંગે તપાસ કરી રહી છે.
નેપાળમાં આ અઠવાડિયે 'તિહાર' તહેવારની ઉજવણી થઈ રહી છે, અને લોકો પોતાના પરિવાર સાથે તહેવાર મનાવવા માટે પોતપોતાના ઘરે જઈ રહ્યા છે. નેપાળમાં બસ અકસ્માતો મુખ્યત્વે રસ્તાઓ અને વાહનોની યોગ્ય જાળવણીના અભાવે થાય છે. ઉપરાંત, હિમાલયની આ ભૂમિનો મોટો ભાગ પર્વતોથી ઘેરાયેલો છે જ્યાં રસ્તાઓ ખૂબ સાંકડા છે. આથી ઘણીવખત વાહનો ખાઈમાં ખાબકવાના બનાવો બનતા હોય છે.
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