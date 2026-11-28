અમેરિકામાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી: વોશિંગ્ટન એરપોર્ટ પર રન વે તરફ આગળ વધતા અમેરિકન એરલાઇન્સના બે વિમાન અથડાયાં
વોશિંગ્ટન એરપોર્ટ પર ટેકઓફ કરતા સમયે અમેરિકન એરલાઇન્સના બે વિમાનના વિંગ્સ એકબીજા સાથે ટકરાયા હતા.
Published : November 28, 2026 at 12:22 PM IST
વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના પાટનગર વોશિંગ્ટન સ્થિત રોનાલ્ડ રીગન વોશિંગ્ટન નેશનલ એરપોર્ટ (DCA) પર શુક્રવાર સાંજે એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી ગઇ છે. ટેકઓફ કરવા માટે રન વે તરફ વધતા (ટેક્સી દરમિયાન) અમેરિકન એરલાઇન્સના બે વિમાનના વિંગ્સ એકબીજા સાથે ટકરાયા હતા. રાહતની વાત છે કે આ ઘટનામાં કોઇ મુસાફર કે ક્રૂ મેમ્બરને કોઇ ઇજા થઇ નથી અને તમામ લોકો સુરક્ષિત છે.
કેવી રીતે થઇ આ ટક્કર?
FAA અનુસાર, આ ઘટના સ્થાનિક સમય અનુસાર, શુક્રવાર 27 નવેમ્બરની સાંજે 5 વાગ્યા બાદ થઇ હતી. ડલાસ જતી અમેરિકન એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ 638ના વિંગ્સ, શિકાગો જતી ફ્લાઇટ 2152ના વિંગ્સ સાથે ટકરાયા હતા. તે સમયે બન્ને વિમાન ટેકઓફ કરવાની તૈયારીમાં ટેક્સીવે પર આગળ વધતા હતા. ટક્કર બાદ બન્ને વિમાનોને રોકવામાં આવ્યા હતા.
મુસાફરો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અને તપાસ
ઘટના બાદ સાવચેતીના ભાગરૂપે બન્ને વિમાનને સંબંધિત ગેટ પર લાવવામાં આવ્યા હતા. એરલાઇને નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું કે બન્ને વિમાનોને સેવામાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે અને ટેકનિકલ અને જાળવણી ટીમ દ્વારા ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ બન્ને ફ્લાઇટ્સમાં સવાર મુસાફરોને કોઇ પણ રીતની મુશ્કેલી ના પડે તેના માટે વૈકલ્પિક વિમાનમાં તેમણે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા.
FAAએ તપાસ શરૂ કરી
મેટ્રોપોલિટન વોશિંગ્ટન એરપોર્ટ્સ ઓથોરિટીએ પુષ્ટિ કરી કે ટક્કરની જાણ થતા જ ફાયર અને બચાવ કર્મી તરત ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ ઘટનાથી એરપોર્ટ પર અન્ય ફ્લાઇટ સંચાલન પર કોઇ અસર થઇ નથી. FAAએ ઘટનાની વિસ્તૃત તપાસ શરૂ કરી છે.
રજાઓ વચ્ચે સતત બની રહી છે વિમાન દુર્ઘટનાઓ
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમેરિકાના થેક્સગિંવિંગ રજાઓની વ્યસ્ત સિઝન દરમિયાન વિમાન સાથે જોડાયેલી કેટલીક ઘટનાઓ સામે આવી છે. એક દિવસ પહેલા, 26 નવેમ્બરે મિયામી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન ફેડેક્સ (FedEx)નું એક વિમાન રન વેમાંથી આગળ નીકળી ગયું હતું જેને કારણે અસ્થાયી રીતે ગ્રાઉન્ડ સ્ટોપ લગાવવો પડ્યો હતો. આ સિવાય, 19 નવેમ્બરે પણ FAAના સંચાર તંત્રમાં ખામીને કારણે દેશભરમાં ફ્લાઇટ રોકવી પડી હતી. સતત બનતી આવી ઘટનાઓએ અમેરિકન વિમાન સુરક્ષા અને એર ટ્રાફિક કંટ્રોલની કાર્યપ્રણાલી પર ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યા છે.
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