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અમેરિકાના મિઝોરીમાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, સ્કાઇડાઇવિંગ વિમાન ક્રેશ થતા 12 લોકોના મોત

મિઝોરીમાં સ્કાયડાઇવિંગ કરી રહેલા પાઇલટ અને 11 મુસાફરોને લઇને જતું એક વિમાન ખેતરમાં ક્રેશ થયું હતું જેમાં તમામ લોકોના મોત થયા છે.

અમેરિકાના મિઝોરીમાં સ્કાઇડાઇવિંગ વિમાન ક્રેશ થતા 12 લોકોના મોત
અમેરિકાના મિઝોરીમાં સ્કાઇડાઇવિંગ વિમાન ક્રેશ થતા 12 લોકોના મોત (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 15, 2026 at 10:03 AM IST

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બટલર: મિઝોરીમાં સ્કાયડાઇવિંગ કરી રહેલા પાઇલટ અને 11 મુસાફરોને લઇને જતું એક વિમાન ખેતરમાં ક્રેશ થયું હતું જેમાં તમામ લોકોના મોત થયા છે. બેટ્સ કાઉન્ટી શેરિફ ચાડ એન્ડરસને જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક એરપોર્ટથી સવારે 11:30 વાગ્યે વિમાન ઉડાન ભર્યા પછી તરત જ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. કેટલાક મુસાફરોના પરિવારના સભ્યોએ આ દુર્ઘટના જોઈ હતી.

બટલર મેમોરિયલ એરપોર્ટ નજીક ઘાસમાં વાદળી અને ચાંદીના ધાતુનો ઢગલો પડ્યો હતો અને નજીકના રસ્તા પર ઇમરજન્સી વાહનોની મોટી લાઇન જોવા મળી હતી. એન્ડરસને જણાવ્યું હતું કે, પાદરીઓ અને સ્વયંસેવકો સંબંધીઓને મદદ કરવા માટે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. અધિકારીઓ રવિવારે બપોરે બધા પીડિતોની ઓળખ કરવા અને તેમના નજીકના સંબંધીઓને જાણ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા. ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશનના અધિકારીઓ પણ રવિવારે બપોરે ઘટનાસ્થળે હતા.

બેટ્સ કાઉન્ટી ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સીના કાર્યકારી એરપોર્ટ મેનેજર અને ડિરેક્ટર ડેનિસ જેકોબ્સે જણાવ્યું હતું કે, ખાનગી વિમાન સ્કાયડાઇવ કેન્સાસ સિટી દ્વારા સંચાલિત હતું. તે સિંગલ એન્જિન ટર્બોપ્રોપ પ્લેન તરીકે ઓળખાયું છે.

જેકોબ્સે જણાવ્યું, વિમાને ઉડાન ભરી હતી અને દુર્ઘટના પહેલા ડાબી બાજુ વળાંક લેતા જ ક્રેશ થઇ ગયું હતું. જેકોબ્સે વધુમાં કહ્યું, મને લાગે છે કે તેનો પાવર ઓછો થઇ રહ્યો હતો અને પાયલોટ તેને હાઇવે સુધી લઇ જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. જોકે, તે નીચે પડી ગયું અને તેમાં આગ લાગી હતી.

જેકોબ્સે જણાવ્યું કે, ક્રેશ પછી ઇમરજન્સી રેસ્પોન્ડર્સ ટીમે કાટમાળમાં લાગેલી આગ બુઝાવી હતી. જેકોબ્સે આ દ્રશ્યને ભયાનક ગણાવ્યું હતું. સૌથી પહેલા પહોંચનારી ટીમોએ ફ્લાઇટ પાથની નીચેના વિસ્તારની પણ તપાસ કરી હતી પરંતુ એવો કોઇ વ્યક્તિ મળ્યો નહતો જેને પ્લેનના નીચે પડ્યા પહેલા બહાર કૂદવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય.

ક્રેશ થયેલું પેસિફિક એરોસ્પેસ 750XL એક મોડલ છે જે સ્કાયડાઇવિંગ માટે લોકપ્રિય છે અને કાર્ગો લઇ જવા, એરિયલ સર્વે અને મેડિકલ ઇવેક્યૂએશન ફ્લાઇટ માટે પણ ઉપયોગી સાબિત થયું છે. ઉત્પાદનના જણાવ્યા મુજબ, વિમાન 4000 પાઉન્ડ (1800 કિલોગ્રામ)થી વધુ વજન લઇ જઇ શકે છે અને ટૂંકા રન વે પર ઉડાન અને ઉતરામ કરવામાં સક્ષમ છે. FAA રેકોર્ડ્સ અનુસાર, આ વિમાન 2010માં બનાવવામાં આવ્યું હતું.

આ વિસ્તારમાં સ્કાઇ ડાઇવિંગ કંપનીઓ વર્ષના આઠ કે નવ મહિના આ પ્રદેશમાં કાર્યરત હોય છે, જેમાં સામાન્ય રીતે માર્ચના અંતમાં અથવા એપ્રિલની શરૂઆતમાં સિઝન શરૂ થાય છે અને ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બર સુધી ચાલે છે.

ડિજિટલ ફ્લાઇટ ટ્રેકિંગ કંપની ફ્લાઇટઅવેરના ડેટાથી જાણવા મળે છે કે વિમાને રવિવારે ક્રેશ થયેલા પહેલા બે ટૂંકી ફ્લાઇટ્સ પૂર્ણ કરી હતી. ફ્લાઇટ અવેરના જણાવ્યા અનુસાર, શનિવારે બે અને શુક્રવારે પાંચ સફળ ફ્લાઇટ્સ નોંધાઇ હતી.

મિઝોરી હાઇવે પેટ્રોલ સાર્જન્ટ જસ્ટિન ઇવિંગે જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી અને આ જાણકારી NTSB અધિકારીઓનો તપાસનો વિષય હશે. શેરિફે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જનતા સુરક્ષિત છે અને આ દુર્ઘટના લાગે છે.

એવિએશન સેફ્ટી એક્સપર્ટ જેફ ગુઝેટ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે, ખરાબ મેન્ટેનન્સ છેલ્લા કેટલાક સ્કાયડાઇવિંગ વિમાન દુર્ઘટનાનું કારણ રહી છે કારણ કે FAAના નિયમો અનુસાર, કંપનીઓ ઉચ્ચ ધોરણનું પાલન કરતી નથી. ગુઝેટ્ટીએ કહ્યું કે સ્કાયડાઇવિંગ કંપનીઓ એ જ નિયમો દ્વારા સંચાલિત થાય છે જે કોઇપણ ખાનગી વિમાન માલિકે અનુસરવા પડે છે અને ચાર્ટર ફ્લાઇટ ઓપરેટરો અને એરલાઇન્સ જે કડક નિયમોનું પાલન કરે છે.

NTSBએ અગાઉ ભૂતકાળના ક્રેશ તપાસમાં સ્કાયડાઇવિંગ ઓપરેટરો માટે નબળી દેખરેખ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. 2019માં હવાઈમાં થયેલા અકસ્માત બાદ એજન્સીએ કહ્યું હતું કે FAAની નિયમનકારી પ્રણાલી સ્કાયડાઇવિંગ ફ્લાઇટ્સની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતી મજબૂત નથી. જેકોબ્સે જણાવ્યું હતું કે, નાનું એરપોર્ટ લગભગ 30 વિમાનોને સેવા આપે છે, જે બધા ખાનગી માલિકીના છે, જેમાં પાકની ડસ્ટિંગ કંપનીઓ અને સ્કાયડાઇવ ઓપરેટરોનો સમાવેશ થાય છે.

બટલર નામના નાના શહેરમાં લગભગ 4,300 લોકોની વસ્તી છે અને તે કેન્સાસ સિટીથી લગભગ 65 માઇલ (105 કિલોમીટર) દક્ષિણમાં છે.

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