કોલંબિયામાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના, સેનાનું વિમાન ક્રેશ થતા 80 સૈનિકના મોતનો દાવો
ઇક્વાડોરની દક્ષિણ સરહદ નજીક પ્યુઅર્ટો લેગુઇઝામોથી ટેકઓફ કરતી વખતે ક્રેશ થયેલા વિમાનમાં 120 સૈનિકો સવાર હતા.
Published : March 24, 2026 at 7:16 AM IST
નવી દિલ્હી: કોલંબિયાની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે દેશના દક્ષિણ ભાગમાં એક પરિવહન વિમાન દુર્ઘટનામાં લગભગ 80 સૈનિકના મોત થયા હોવાની આશંકા છે.
AFPના એક સૈન્ય સૂત્રના હવાલાથી જણાવાયું છે કે હર્ક્યુલસ વિમાનમાં બે પ્લાટૂન- એટલે કે 80 લોકો સવાર હોવાની આશંકા હતી. આ વિમાન ઇક્વાડોરની દક્ષિણ સરહદ નજીક પ્યુઅર્ટો લેગુઇઝામોથી ટેકઓફ કરતી વખતે ક્રેશ થયું હતું.
સંરક્ષણ મંત્રી પેડ્રો સાંચેઝે X પર જણાવ્યું કે, 'દુ:ખદ દુર્ઘટના' એમેઝોન પ્રાંતના પુટુમાયોના એક અંતરિયાળ વિસ્તાર પ્યુઅર્ટો લેગુઇઝામોમાં બની હતી, જે પેરૂ અને ઇક્વાડોરની સરહદ પાસે છે. સ્થાનિક મીડિયા આઉટલેટ્સ દ્વારા ઓનલાઇન શેર કરાયેલી તસવીરોમાં વિમાન ક્રેશ થયું તે ખેતરમાંથી ધુમાડાના કાળા વાદળ નીકળતા જોવા મળી રહ્યા છે અને સાથે જ સૈનિકો ભરેલો એક ટ્રક પણ ઘટનાસ્થળ તરફ ઝડપથી જતો જોવા મળે છે.
સાંચેઝે હર્ક્યુલસ C-130 વિમાનમાં સવાર સૈનિકોની સચોટ સંખ્યા જણાવી નથી. આ એક એવું વિમાન છે જેમાં 120 લોકોને લઇ જવાની ક્ષમતા છે, તેમણે કહ્યું કે, બચાવ ટીમોને દુર્ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી છે અને દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણવા મળ્યું નથી.
કોલંબિયાના રાષ્ટ્રપતિ ગુસ્તાવો પેટ્રોએ X પર લખ્યુ, "મને આશા છે કે આ અકસ્માતમાં કોઇ જીવલેણ જાનહાનિ નહીં થાય, આ દુર્ઘટના થવી જ જોઇતી નહતી."
પેટ્રોએ આ અકસ્માતનો સ્વીકાર કરીને તેમના દેશની સેના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા વિમાન અને અન્ય સાધનોને આધુનિક બનાવવાના તેમના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા અભિયાનને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. પેટ્રોએ જણાવ્યું કે, આ પ્રયાસો 'નોકરશાહી મુશ્કેલીઓ' દ્વારા અવરોધિત થઇ છે અને સૂચન કર્યું કે કેટલાક અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવવા જોઇએ. પેટ્રોએ જણાવ્યું કે, 'જો નાગરિક અથવા લશ્કરી વહીવટી અધિકારીઓ પડકારનો સામનો કરવા માટે તૈયાર ન હોય, તો તેમને દૂર કરવા જોઇએ.'
સાંચેઝે લખ્યુ કે, 'આ દુર્ઘટના દેશ માટે ખૂબ જ પીડાદાયક છે અને અમને આશા છે કે અમારી પ્રાર્થનાઓ આ દુ:ખને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.'(AP ઇનપુટ સાથે)
આ પણ વાંચો:
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવા માટે બે વધુ ભારતીય LPG ટેન્કર તૈયાર
ન્યૂ યોર્કના લાગાર્ડિયા એરપોર્ટ પર ઘટના: એર કેનેડા એક્સપ્રેસ પ્લેન ટ્રક સાથે અથડાયું