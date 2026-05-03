લેબનોનમાં ઇઝરાયેલનો મોટો હુમલો, હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા 30 ઠેકાણા નષ્ટ

IDFએ દાવો કર્યો કે તેને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહના કમાન્ડ સેન્ટર, હથિયાર રાખવાની જગ્યાઓ, મિલિટ્રી બિલ્ડિંગ અને બીજા ઠેકાણાને નષ્ટ કર્યા છે.

By ANI

Published : May 3, 2026 at 9:21 AM IST

તેલ અવીવ: ઇઝરાયેલની સેનાએ શનિવારે દક્ષિણ લેબનોનમાં અનેક સ્થળોએ હુમલા કર્યા હતા. ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળ (IDF)એ જણાવ્યું કે, તેની સેનાએ ગયા દિવસે દક્ષિણ લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળો પર હુમલા કર્યા હતા. તેમને હુમલાની પ્લાનિંગ અને સપોર્ટ કરવા માટે ઉપયોગ થતું આતંકવાદી માળખુ ગણાવ્યું હતું.

ઇઝરાયેલના સંરક્ષણ દળોએ કહ્યું, 'ગઇકાલે (શનિવારે), IDFએ હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળો પર હુમલા કર્યા છે અને તેનો નાશ કર્યો છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઘણા વિસ્તારોમાં આશરે 70 લશ્કરી માળખાં અને આશરે 50 હિઝબુલ્લાહ સાથે જોડાયેલા સ્થળોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ દળ (IDF) અનુસાર, ટાર્ગેટમાં કમાન્ડ સેન્ટર, હથિયાર રાખવાની જગ્યા, મિલિટ્રી બિલ્ડિંગ અને બીજી જગ્યાઓ સામેલ છે, જેનો ઉપયોગ કથિત રીતે ઇઝરાયેલી સેના વિરૂદ્ધ હુમલાને આગળ વધારવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળો રાજકીય સ્તરના નિર્દેશો અનુસાર ઇઝરાયેલી નાગરિકો અને ઇઝરાયેલી સંરક્ષણ દળના સૈનિકોને મળતા ખતરા સામે કાર્યવાહી કરવાનું ચાલુ રાખશે." એક અલગ ઘટનાક્રમમાં IDFએ દક્ષિણ ગાઝા પટ્ટીમાં બનેલી ઘટનાઓને રિપોર્ટ કરતા કહ્યું કે સૈનિકોએ ચાર લડવૈયાઓની ઓળખ કરી હતી જેઓ યેલો લાઇન પાર કરીને ઇઝરાયેલી ઠેકાણાઓ પાસે પહોંચ્યા હતા.

તેમાં આગળ જણાવાયું હતું કે, "ઓળખ બાદ સૈનિકોએ ખતરાને દૂર કરવા માટે લડવૈયાઓ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. ત્રણ લડવૈયા માર્યા ગયા હતા અને એક ઘાયલ થયો હતો." IDFએ જણાવ્યું હતું કે તેની સર્ધન કમાન્ડ ફોર્સ સીઝફાયર એગ્રીમેન્ટ અનુસાર તૈનાત છે અને કોઇપણ તાત્કાલિક ખતરાનો સામનો કરવા માટે કામગીરી ચાલુ રાખશે.

આ ઘટનાક્રમ હિઝબુલ્લાહના નેતૃત્ત્વ દ્વારા કડક વલણ વચ્ચે બન્યો છે. 27 એપ્રિલના રોજ અલ જઝીરાના રિપોર્ટ અનુસાર, હિઝબુલ્લાહના વડા નઇમ કાસિમે ઇઝરાયેલ સાથે સીધી વાતચીતમાં સામેલ થનારા ગ્રુપનો ફરી એકવાર ઇનકાર કર્યો હતો અને ઇઝરાયેલી આક્રમણ વિરૂદ્ધ સતત વિરોધ પર ભાર મુક્યો હતો.

નઇમ કાસિમે કહ્યું કે સીધી વાતચીત હજુ પણ સવાલની બહાર છે અને ગ્રુપના મિલિટ્રી વલણ પર ભાર મુકતા જણાવ્યું, "અમે હથિયાર નહીં છોડીયે અને ડિફેન્સ અને ફિલ્ડે ટકરાવ માટે અમારી તૈયારી સાબિત કરી દીધી છે." અલ જઝીરા અનુસાર, હિઝબુલ્લાહના વડાએ લેબનોન સરકારના ડિપ્લોમેટિક રીતની પણ ટીકા કરી હતી.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું, "અધિકારીઓએ કારણ વગર છૂટછાટો આપવામાં ઉતાવળ કરી રહ્યા છે અને અમે સ્પષ્ટપણે સીધી વાતચીતનો ઇનકાર કરીએ છીએ. અધિકારીઓએ સીધી વાતચીત બંધ કરીને ઇનડાયરેક્ટ વાતચીતનો રસ્તો અપનાવવો જોઇએ." વર્તમાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાની નબળાઇઓ પર ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ વધુ ભાર મુક્યો હતો જેમણે 26 એપ્રિલે જણાવ્યું હતું કે લેબનોનમાં સીઝફાયર વ્યવસ્થાને હિઝબુલ્લાહ નબળી પાડી રહ્યું છે.

નેતન્યાહૂએ ચેતવણી આપી હતી કે ઇઝરાયેલ ઉત્તરી સરહદ પર સિક્યુરિટી સુનિશ્ચિત કરવા માટે બળપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપશે અને જણાવ્યું હતું કે વિપરીત ધારણાઓ છતાં, IDF સક્રિય રીતે સામેલ છે. વડાપ્રધાને જણાવ્યું, "કોઇને લાગે છે કે IDF લેબનોનમાં સક્રિય નથી. તે સક્રિય છે અને તાકાતથી કામ કરી રહ્યું છે. એ સમજવું જોઇએ કે હિઝબુલ્લાહના ઉલ્લંઘનો ખરેખર સીઝફાયરને સમાપ્ત કરી રહ્યા છે. ઇઝરાયેલી નેતાએ આ વાત પર ભાર મુક્યો કે નાગરિકો અને સૈનિકોની સુરક્ષા સૌથી જરૂરી છે, ખાસ કરીને ઉત્તર વિસ્તારમાં, તેમણે જણાવ્યું કે ઇઝરાયેલી સેના અમેરિકા સાથે નક્કી નિયમો હેઠળ અને લેબનોન સાથે જોડાયેલા કોઓર્ડિનેશન ફ્રેમવર્કની અંદર કામ કરી રહી છે.

લશ્કરી પ્રવૃતિ અને વાણી-વર્તનમાં આ વધારો 23 એપ્રિલે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સીઝફાયર ત્રણ અઠવાડિયા લંબાવવાની જાહેરાત બાદ થયો છે. અમેરિકન વહીવટીતંત્રએ સંકેત આપ્યો હતો કે તે હિઝબુલ્લાહના પ્રભાવથી પોતાને બચાવવાની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવા માટે લેબનોન સાથે કામ કરશે.

