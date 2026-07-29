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ઇરાનનો જોર્ડનમાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર મોટો હુમલો, બેલેસ્ટિક મિસાઇલ છોડી

ઇરાને ટ્રમ્પના સીઝફાયર વચ્ચે જોર્ડનમાં અમેરિકન બેઝ પર બેલેસ્ટિક મિસાઇલો છોડી હતી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ANI

Published : July 29, 2026 at 7:29 AM IST

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વોશિંગ્ટન: ઇરાને પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર કેટલીક બેલેસ્ટિક મિસાઇલો છોડી છે, જેને અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ સરપ્રાઇઝ એટેકનો પ્રયાસ ગણાવ્યો છે. X પર એક પોસ્ટમાં સેંટકોમે જણાવ્યું કે અમેરિકન એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કૉર્પ્સ (IRGC) દ્વારા છોડવામાં આવેલા તમામ પ્રોજેક્ટાઇલને સફળતાપૂર્વક ઇન્ટરસેપ્ટ કરી લીધા છે.

પોસ્ટમાં લખ્યુ, 'સાંજે 5:45 વાગ્યે ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કૉર્પ્સે મિડલ ઇસ્ટમાં અમેરિકન ફોર્સ પર અચાનક હુમલો કરવાના પ્રયાસમાં ઇરાનમાંથી કેટલીક બેલેસ્ટિક મિસાઇલો છોડવામાં આવી હતી. તમામ ઇરાની મિસાઇલોને સફળતાપૂર્વક ઇન્ટરસેપ્ટ કરી લેવામાં આવી છે.'

આ દરમિયાન એક્સિયોસે જણાવ્યુ કે ઇરાને મંગળવારે જોર્ડનમાં એક અમેરિકન મિલિટ્રી બેઝ પર કેટલીક બેલેસ્ટિક મિસાઇલો છોડી હતી. આ વિસ્તારમાં અમેરિકન બેઝ પર ઇરાનનો પ્રથમ હુમલો હતો. જ્યારથી ટ્રમ્પે ગયા શુક્રવારે ડિપ્લોમેટિક હલ માટે તેહરાન પર હુમલા રોકી દીધા હતા.

હુમલા બાદ ગલ્ફ દેશોની સરકારોએ જોર્ડન પર કરવામાં આવેલા હુમલાની નિંદા કરી છે. કુવૈત અને કતાર બન્ને દેશોએ જોર્ડનના વિસ્તારને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા ઇરાનના હુમલાની નિંદા કરી છે. કુવૈતના વિદેશ મંત્રાલયે આ હુમલાની નિંદા કરી છે અને તેમણે જોર્ડનની સોવરેનિટી વિસ્તારની એકતાનું ખુલ્લુ ઉલ્લંઘન અને વિસ્તારની સુરક્ષા માટે સીધો ખતરો ગણાવ્યો છે.

X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કુવૈતના વિદેશ મંત્રાલયે લખ્યુ, "મિનિસ્ટ્રી, જોર્ડનના સિસ્ટર હશમાઇટ કિંગડમ સાથે કુવૈત એકજુટતા સાથે ઉભા રહેવા અને તેની સુરક્ષા, સાર્વભૌમત્વ અને તેના લોકોની સલામતી માટે લેવામાં આવતા તમામ પગલાંને સમર્થન આપે છે."

કતારે પણ સિસ્ટર કિંગડમ સાથે પોતાની એકતા પર ભાર મુક્યો હતો અને દેશની સુરક્ષા માટે જોર્ડનની લીડરશિપ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા તમામ સુરક્ષાના ઉપાયોને સપોર્ટ કરવા પર ભાર મુક્યો હતો. પોસ્ટમાં લખ્યુ, 'વિદેશ મંત્રાલય જોર્ડનના સિસ્ટર હશમાઇટ કિંગડમને ડ્રોનના ઉપયોગ કરીને ટાર્ગેટ કરનારા વારંવારના હુમલાની કતાર તરફથી નિંદા કરે છે, જે તેના સાર્વભૌમત્વ અને તે વિસ્તારની ઇંટીગ્રિટીનું ખુલ્લુ ઉલ્લંઘન છે અને તેની સિક્યુરિટી અને સ્ટેબિલિટી માટે સીધો ખતરો છે.'

આ હુમલા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વ્હાઇટ હાઉસમાં ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂની યજમાનીના કેટલાક કલાક બાદ થયા હતા જ્યાં તેમણે ઇરાનને લઇને ખાસ હાઇલેવલ વાતચીત કરી હતી. આ પહેલા ટ્રમ્પે ઇરાન વિરૂદ્ધ ફરી મિલિટ્રી એક્શનની ચેતવણી આપી હતી.

તેમણે કહ્યું હતું કે જો તેહરાન વોશિંગ્ટન સાથે ડિલ કરવામાં નિષ્ફળ રહે છે તો તે પુલો અને પાવર પ્લાન્ટ્સ સહિત જરૂરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટાર્ગેટ કરી શકે છે. ફોકસ ન્યૂઝને આપવામાં આવેલા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે જો ઇરાન ડિલ માટે તૈયાર થતું નથી તો અમેરિકન મિલિટ્રી ઓપરેશન ફરી શરૂ કરી શકે છે અને કામ સમાપ્ત કરી શકે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, 'જો તે ડિલ નથી કરતું તો હું પરત જઇશ અને કામ સમાપ્ત કરીશ અને તેને બનાવવામાં તેમણે વર્ષો લાગી જશે.'

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