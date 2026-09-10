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ચીનમાં કાર્ગો જહાજમાં આગ લાગતા 25 લોકોનાં મોત; શી જિનપિંગે ઝડપી બચાવ કામગીરી માટે આપ્યો આદેશ

ક્વિન્ગદાઓમાં સમારકામ માટે લાવવામાં આવેલા વિદેશી ધ્વજવાળા કાર્ગો જહાજમાં આગ લાગી હતી

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (ANI)
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By PTI

Published : September 10, 2026 at 10:55 PM IST

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બેઇજિંગ: ચીનના પૂર્વીય બંદર શહેર ક્વિન્ગદાઓમાં સમારકામ માટે લાવવામાં આવેલા વિદેશી ધ્વજવાળા કાર્ગો જહાજમાં ગુરુવારે લાગેલી આગમાં ઓછામાં ઓછા 25 લોકોનાં મોત થયાં છે.

સરકારી પ્રસારણકર્તા CCTVના અહેવાલ મુજબ, સવારે લગભગ 11:15 વાગ્યે સરકારી માલિકીના 'કિંગદાઓ બેઈહાઈ શિપયાર્ડ'માં આગ લાગી હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 25 લોકોનાં મોત થયાં હતાં.

હોંગકોંગ સ્થિત 'સાઉથ ચાઇના મોર્નિંગ પોસ્ટ'ના અહેવાલ મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે શોધ અને બચાવ કામગીરીને વેગ આપવા માટે સૂચનાઓ આપી છે. અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, ચીનમાં કોઈ દુર્ઘટના બાદ ટોચના નેતૃત્વ દ્વારા આવા નિર્દેશો આપવામાં આવે તે બાબત દુર્લભ છે. તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, શી જિનપિંગે આગ લાગવાના કારણની ઝડપી તપાસ કરવાનો આદેશ પણ આપ્યો છે અને પીડિતોને તાત્કાલિક સહાય મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

અહેવાલમાં શી જિનપિંગના હવાલો આપીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તમામ પ્રદેશો અને સંબંધિત વિભાગોએ "આ અગ્નિ-દુર્ઘટનામાંથી ગંભીર બોધપાઠ લેવો" જોઈએ, સુરક્ષાના પગલાં વધુ મજબૂત કરવા જોઈએ અને "જીવન તથા સંપત્તિની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મોટી દુર્ઘટનાઓને રોકવા કડક પગલાં લેવા" જોઈએ.

સરકારી સમાચાર સંસ્થા 'શિનહુઆ' દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી તસવીર અનુસાર, લાઇબેરિયાનો ધ્વજ ધરાવતા કાર્ગો જહાજ 'ઓશન મેલોડી'માં આગ લાગી હતી. 'મરીન ટ્રાફિક' વેબસાઇટ મુજબ, આ જહાજ હાલમાં ક્વિંગદાઓ ખાતે લાંગરેલું છે.

CCTVના અહેવાલ મુજબ, પ્રીમિયર લી કિયાંગે કટોકટીની સ્થિતિમાં કામ કરતી ટીમોને "ફસાયેલા લોકોને બચાવવા, ઘાયલોને તાત્કાલિક તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા અને વધુ અકસ્માતો રોકવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અહેવાલ અનુસાર, કિયાંગે સ્ટેટ કાઉન્સિલને આ ઘટનાને એક ચેતવણી તરીકે લેવા, તમામ ક્ષેત્રો અને વિભાગોમાં સલામતી તથા ઉત્પાદન-સંબંધિત જવાબદારીઓને વધુ કડક બનાવવા અને સંભવિત જોખમોની તપાસમાં સુધારો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

કિંગદાઓ બેઈહાઈ શિપયાર્ડ એ 'ચાઈના સ્ટેટ શિપબિલ્ડિંગ કોર્પોરેશન' દ્વારા સંચાલિત જહાજ નિર્માણનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર છે. તે વ્યાવસાયિક જહાજ નિર્માણ, જહાજની મરામત અને મરીન એન્જિનિયરિંગમાં વિશેષતા ધરાવે છે. 'સાઉથ ચાઈના મોર્નિંગ પોસ્ટ'ના અહેવાલ મુજબ, કિંગદાઓ બેઈહાઈ શિપયાર્ડ નવ કિલોમીટર લાંબા દરિયાકિનારા પર 330 હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે.

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