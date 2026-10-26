બ્રાઝિલની રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં લૂલા દા સિલ્વા જીત્યા, ચોથી વખત સત્તા સંભાળશે
લેફ્ટ લીડર, 80 વર્ષના જૂના ફેક્ટરી વર્કર અને બ્રાઝિલના વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લૂલા દા સિલ્વાએ ફરી ચૂંટણી જીતી લીધી છે.
By ANI
Published : October 26, 2026 at 8:58 AM IST
રિયો ડી જેનેરિયો: લેફ્ટ લીડર, 80 વર્ષના જૂના ફેક્ટરી વર્કર અને બ્રાઝિલના વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લૂલા દા સિલ્વાએ ફરી ચૂંટણી જીતી લીધી છે. તેમણે પોતાના વિરોધી ફ્લેવિયો બોલ્સોનારોને હરાવ્યા છે. ચૂંટણીના પ્રથમ રાઉન્ડમાં બન્ને વચ્ચે મુકાબલો ટાઇ થયો હતો.
બ્રાઝિલિયન મીડિયા અને ડેટાફોલ્હાના અનુમાનો અનુસાર, 99.77 ટકા મતની ગણતરી સાથે વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિને ચૂંટમીના બીજા તબક્કામાં 51.76 ટકા મત મળ્યા હતા જ્યારે બોલ્સોનારો જૂનિયરને 48.24 ટકા મત મળ્યા હતા. આ જીત સાથે જ વર્કસ પાર્ટીના સભ્યોએ ગેટૂલિયો વર્ગાસ બાદ બીજા સૌથી લાંબા સમય સુધી આ પદ પર રહેવાનો પોતાનો રેકોર્ડ વધાર્યો છે.
તેમના છેલ્લા કાર્યકાળના અંત સુધીમાં, તેઓ 16 વર્ષ સત્તા પર રહ્યા હશે, જે બ્રાઝિલના લોકશાહી ઇતિહાસમાં એક વિક્રમ છે. આ જીત એક એવા ચૂંટણી પ્રચાર બાદ મળી છે જેમાં મોંઘવારી, ગુનાખોરી અને ભ્રષ્ટાચાર જેવા મુદ્દાઓ છવાયેલા રહ્યા હતા.
લુલા, જેમણે અગાઉ 2003થી 2010 દરમિયાન બ્રાઝિલનું શાસન સંભાળ્યું હતું, તેમને ફરીથી ચૂંટણી લડવામાં વિવિધ પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બોલ્સોનારોએ ગુનાખોરી સામે કડક વલણ અપનાવવાની બાબતને પોતાના પ્રચારનો મુખ્ય આધાર બનાવ્યો અને ખાદ્ય પદાર્થો તથા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ ઘટાડવાનું વચન આપ્યું હતું.
બન્ને રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારો પર પરિવારના સભ્યો અને સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લાગ્યા હતા. લુલાએ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં એક વર્ષ કરતા વધુ સમય જેલમાં વીતાવ્યો હતો, જે બાદમાં રદ કરી દેવામાં આવ્યો.
CNN અનુસાર, લુલાની જીતની અસર બ્રાઝિલની બહાર પણ જોવા મળશે, જેનાથી લેટિન અમેરિકાનો સૌથી મોટો દેશ લુલાના રાજમાં વધુ આઝાદ વિદેશ નીતિના રસ્તા પર રહેશે. લુલાએ ટ્રમ્પ સરકાર સાથે તણાવ વચ્ચે બ્રાઝિલની આઝાદી અને ગ્લોબલ સાઉથ અને ચીન સાથે નજીકના સંબંધો પર ભાર મુક્યો હતો.
લુલાએ પોતાની રાજકીય કારકિર્દી 1970ના દાયકામાં એક યુનિયન લીડર તરીકે શરૂ કરી હતી. તેમણે વર્કસ પાર્ટી બનાવવામાં મદદ કરી જેને તેમણે ત્રણ વખત રાષ્ટ્રપતિ ઉમેદવાર તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. ચાર વર્ષ પછી તે ફરી ચૂંટાયા છે.
આ પણ વાંચો: