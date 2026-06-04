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પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ LIVE: ઈરાન યુદ્ધ રોકવા અમેરિકી સંસદમાં ટ્રમ્પના 'વોર પાવર્સ' મર્યાદિત કરવાના પક્ષમાં મતદાન

દક્ષિણ લેબનોનમાં ઈઝરાયલની સેનાની એરસ્ટ્રાઈકની તસવીર
દક્ષિણ લેબનોનમાં ઈઝરાયલની સેનાની એરસ્ટ્રાઈકની તસવીર (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 8:35 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:58 AM IST

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યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે ઈરાન સાથે રાજદ્વારી વાટાઘાટો સકારાત્મક રીતે આગળ વધી રહી છે, જોકે તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે, અંતિમ કરાર અનિશ્ચિત છે, સાથે સાથે ઈરાનના સમૃદ્ધ યુરેનિયમનો કબજો લેવાના વોશિંગ્ટનના ઇરાદાની ઘોષણા પણ કરી હતી.

વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા, યુએસ પ્રમુખે તેહરાન સાથે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓને "ખૂબ સારી રીતે" ચાલી રહી હોવાનું વર્ણવ્યું, જોકે તેમણે સ્વીકાર્યું કે સફળતાની કોઈ ગેરંટી નથી. "કદાચ એવું ન બને, તમે જાણો છો? કોને ખબર." ટ્રમ્પે સંભવિત કરાર અંગે ટિપ્પણી કરતા ઉમેર્યું, "પરંતુ જો તે થાય, તો તે સપ્તાહના અંતે થઈ શકે છે." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું, "તમે ઈરાન સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યા હોવ ત્યારે કંઈપણ થઈ શકે છે."

દરિયાઈ સુરક્ષા પર વાત કરતા ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વ્યૂહાત્મક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાન સાથે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી "તાત્કાલિક" ફરી ખુલશે, અને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિક ઝડપથી ફરી શરૂ થશે.

ટ્રમ્પે પરિવહન માર્ગ વિશે કહ્યું "તે ઝડપથી ખુલશે." અને ઉમેર્યું, "અમારા માઇન સ્વીપર્સ પહેલાથી જ ત્યાં છે."

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ લેબનોનમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાના મુદ્દાને હોવાનું દર્શાવ્યું હતું, જેના દક્ષિણ પ્રદેશમાં ઇઝરાયલી હુમલાઓ ચાલી છે.

ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું કે, "હું તેને અલગ રાખવા માંગુ છું, હું તેને અલગ બાબત તરીકે રાખવા માંગુ છું, કારણ કે તે અલગ છે."

જ્યારે ઈરાનના સમૃદ્ધ યુરેનિયમના ભંડાર વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, ટ્રમ્પે તેને સુરક્ષિત રાખવાની દ્રઢ ઇચ્છાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, દલીલ કરી કે ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન પાસે જ તેને સંભાળવા માટે જરૂરી ક્ષમતાઓ છે.

ઇઝરાયલી સેનાના ચીફ ઓફ સ્ટાફે કહ્યું કે, લેબનોનમાં 'કોઈ યુદ્ધવિરામ નહીં'

ઇઝરાયલી સેનાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ, ઇયાલ ઝમીરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, એપ્રિલના મધ્યમાં અમલમાં આવેલા યુદ્ધવિરામને જાળવી રાખવા માટે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા સતત પ્રયાસો છતાં, લેબનોનમાં અસરકારક રીતે કોઈ યુદ્ધવિરામ નથી.

ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલના અહેવાલ મુજબ, ઝમીરે હાઇફામાં એક નૌકાદળના મથકની મુલાકાત દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી. તેમની ટિપ્પણીઓ વોશિંગ્ટનમાં ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે યુએસ-મધ્યસ્થી વાટાઘાટોના ચોથા રાઉન્ડ સાથે સુસંગત હતી, જેનો ઇરાન-સમર્થિત લેબનીઝ જૂથ હિઝબુલ્લાહ દ્વારા સખત વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

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8:47 AM, 4 Jun 2026 (IST)

પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ લાઈવ: ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે, વાતચીતમાં 'કોઈ નિર્ણાયક પ્રગતિ નથી' પરંતુ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે, ડીલ નજીક છે

ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ બુધવારે કહ્યું કે, મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટેની ચર્ચામાં "કોઈ નિર્ણયાક પ્રગતિ" થઈ નથી કારણ કે યુએસ અને ઈરાનના નવા હુમલાઓએ પહેલાથી જ નાજુક યુદ્ધવિરામને વધુ તણાવપૂર્ણ બનાવી દીધો છે. કુવૈતી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, નવેસરથી શરૂ થયેલી દુશ્મનીમાં કુવૈત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર એક પેસેન્જર ટર્મિનલ પર ઈરાની ડ્રોન હુમલો શામેલ છે જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને 63 ઘાયલ થયા હતા.

ઈરાની નિરાશાજનક ટિપ્પણીઓથી વિપરીત, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરીથી આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો, વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે પત્રકારોને કહ્યું કે "તે સપ્તાહના અંતે થઈ શકે છે." ટ્રમ્પે 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ-ઇઝરાયલી યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના તાજેતરના પ્રયાસ વિશે કહ્યું, "મેં સાંભળ્યું છે કે ચર્ચા ખરેખર ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહી છે."

જોકે, અમેરિકન સંસદે બુધવારે રિપબ્લિકન રાષ્ટ્રપતિને રાજકીય ફટકો આપ્યો, હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સે ઈરાન યુદ્ધમાંથી અમેરિકન સૈનિકોને પાછા ખેંચવાનો નિર્દેશ આપતો ઠરાવ પસાર કર્યો.

8:46 AM, 4 Jun 2026 (IST)

ઈરાનમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની યુદ્ધ સત્તાઓને મર્યાદિત કરવા માટે યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સે મતદાન કર્યું

યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની લશ્કરી સત્તાઓને મર્યાદિત કરવા અને ઈરાન યુદ્ધનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કરતો 'વોર પાવર રિઝોલ્યુશન' પસાર કર્યો છે. ચાર રિપબ્લિકન - પ્રતિનિધિઓ થોમસ મેસી, ટોમ બેરેટ, વોરેન ડેવિડસન અને બ્રાયન ફિટ્ઝપેટ્રિકે - બધા હાઉસ ડેમોક્રેટ્સ સાથે મળીને આ પગલાને મતદાન માટે આગળ ધપાવ્યું, જેમાં 215 મત પડ્યા અને 208 મત પડ્યા. હવે આ પ્રસ્તાવ સેનેટમાં એક ખૂબ જ ટક્કરના મુકાબલાવાળા વોટિંગ માટે જશે.

8:46 AM, 4 Jun 2026 (IST)

પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ લાઈવ: નેતન્યાહૂથી 'ચિંતિત', ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેઓ મોજતબા ખામેનેઇને 'મળવા માંગે છે'

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ ટેલિફોનિક વાતચીત બાદ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનેઇ સાથે ભવિષ્યમાં મુલાકાત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના "પોડ ફોર્સ વન" પોડકાસ્ટ સાથે વાત કરતા, યુએસ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ માને છે કે વોશિંગ્ટન સાથેની વાતચીત દરમિયાન ખામેનેઇએ અંતિમ મંજૂરી આપી છે અને તેઓ તેમને મળવા માંગે છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું તેમને મળવા માંગુ છું, અને આ બધું કેવી રીતે કામ કરે છે તેના આધારે, અમે કદાચ કોઈ સમયે મળીશું."

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વ્યાપક સંઘર્ષ 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયો, તેહરાનને ટાર્ગેટ કરચા પ્રારંભિક લશ્કરી હુમલાઓમાં આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇ મૃત્યુ પામ્યા. તેમના અવસાન પછી, ઈરાને તેમના 56 વર્ષના પુત્ર, આયાતુલ્લા મોજતબા ખામેનેઇ દેશના સર્વોચ્ચ નેતાનું પદ સંભાળવા માટે નિયુક્ત કર્યા.

Last Updated : June 4, 2026 at 8:58 AM IST

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