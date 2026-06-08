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યુદ્ધવિરામ બાદ ઇરાને ઇઝરાયેલ પર કર્યો હુમલો, ઇઝરાયેલનો પલટવાર; ઇરાક-સીરિયામાં એરસ્પેસ બંધ

ઇરાન-ઇઝરાયેલ વચ્ચે ફરી યુદ્ધના એેંધાણ
ઇરાન-ઇઝરાયેલ વચ્ચે ફરી યુદ્ધના એેંધાણ (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 8:07 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 8:39 AM IST

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એપ્રિલની શરૂઆતમાં યુદ્ધવિરામ લાગુ થયા બાદ ઇઝરાયેલ પર ઇરાન દ્વારા મિસાઇલ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુને બદલો ના લેવા વિનંતી કરી હોવા છતાં ઇઝરાયેલે પશ્ચિમ અને મધ્ય ઇરાન પર હુમલો કરીને બદલો લીધો છે.

ઇરાને આ હુમલાની પૃષ્ટી કરી છે. ઇરાને એરપોર્ટ બંધ કરી દીધું છે. ઇઝરાયેલે બેરૂતમાં હુમલો કર્યા પછી તેહરાને બદલો લેવાની ચેતવણી આપી હતી. ઇઝરાયેલે જણાવ્યું હતું કે ઇરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહે દિવસની શરૂઆતમાં ઉત્તરી ઇઝરાયેલ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું.

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8:37 AM, 8 Jun 2026 (IST)

ઇરાનમાં ઇઝરાયેલના હુમલા

ઇરાનની ન્યૂઝ એજન્સી IRNA અનુસાર, દેશના કેટલાક સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. ઇઝરાયેલે તેહરાન, ઇસ્ફહાન, તબ્રીજ અને પશ્ચિમ ઇરાનના કેટલાક બીજા ભાગમાં મિસાઇલ વરસાવી છે. લેબનોનના પાટનગર બેરૂતમાં પણ વિસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો છે.

8:11 AM, 8 Jun 2026 (IST)

ઇરાક-સીરિયામાં પણ એરસ્પેસ બંધ

ઇરાકના સિવિલ એવિએશન ઓથોરિટીએ જાહેરાત કરી છે કે દેશનો એરસ્પેસ આગામી 72 કલાક સુધી બંધ રહેશે. બીજી તરફ સીરિયાએ પણ 12 કલાક માટે પોતાના દક્ષિણ એરસ્પેસને અસ્થાયી રીતે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે અને દમિશ્ક એરપોર્ટ પર ઉડાનને રોકી દીધી છે.

8:04 AM, 8 Jun 2026 (IST)

ઇરાને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ સ્થગિત કરી

સ્થાનિક મીડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયેલ પર ઇરાનના મિસાઇલ હુમલા બાદ તેહરાનના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટે આવનારી તમામ ફ્લાઇટને સ્થગિત કરી દીધી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તાવાળાઓએ આગામી સૂચના સુધી એરપોર્ટ પર આવતી-જતી તમામ ફ્લાઇટ્સને સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી છે.

Last Updated : June 8, 2026 at 8:39 AM IST

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IRAN ISRAEL WAR UPDATE
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