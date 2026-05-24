'ઈરાન-અમેરિકા વાટાઘાટોનો નવો રાઉન્ડ 'ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં' શરૂ થશે, પાકિસ્તાનના PMનું નિવેદન
US isreal iran war live: પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે રવિવારે કહ્યું કે, તેમને આશા છે કે તેમનો દેશ ટૂંક સમયમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડનું નેતૃત્વ કરી શકશે. આ નિવેદન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે (યુએસ સમય મુજબ) આપેલા નિવેદન બાદ આવ્યું છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, ઈરાન સાથે એક કરાર "ઘણી હદ સુધી નક્કી" થઈ ચુક્યો છે. આ પ્રસ્તાવમાં મુખ્ય સ્ટેટ ઑફ હોર્મુઝને ખોલાવની વાત પણ સામેલ છે, જોકે, આ સમજૂતી હજુ પણ "અંતિમ સ્વરૂપને આધીન" છે.
ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું હતું કે, "એક કરારને નોંધપાત્ર રીતે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઈરાન અને અન્ય ઘણા દેશો વચ્ચે અંતિમ સ્વરૂપ બાકી છે." તેમણે તુર્કી અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ કર્યો હતો, જે મધ્યસ્થી તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તેમજ મધ્ય પૂર્વના ઘણા શક્તિશાળી દેશોનો પણ સમાવેશ કર્યો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "કરારના ઘણા અન્ય મુદ્દાઓ ઉપરાંત, હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ ખોલવામાં આવશે."
ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, કરારની ચર્ચા કરવા માટે શનિવારે થયેલી વાટાઘાટોમાં ભાગ લેનારા મધ્ય પૂર્વી દેશોના નેતાઓમાં સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર, ઇજિપ્ત, જોર્ડન અને બહેરીનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમણે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે અલગથી વાતચીત કરી હતી, જે "ખૂબ સારી" રહી. આ અગાઉ ઈરાની અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે બંને પક્ષો વચ્ચે કેટલાક મતભેદો રહે છે, અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પરનો વિવાદ પ્રારંભિક વાટાઘાટોનો ભાગ રહેશે નહીં. તેહરાને કહ્યું હતું કે તે 14-મુદ્દાના કરારનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાના અંતિમ તબક્કામાં છે.
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બકાઈએ, રાજ્ય ટેલિવિઝન પર કહ્યું કે, તેમણે "બંને પક્ષો વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારાનો ટ્રેન્ડ" જોયો છે, સાથે સાથે તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આનો અર્થ એ નથી કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને અમે બધા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર કરાર પર પહોંચીશું." "અમારો પ્રારંભિક હેતુ 'સમજૂતી પત્ર' (MOU)નો મુસદ્દો તૈયાર કરવાનો હતો, જે 14 મુદ્દાઓ સાથે એક પ્રકારનો 'ફ્રેમવર્ક કરાર' હશે,"
LIVE FEED
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા સહિત ઈરાન સાથેના સોદા પર 'મોટા પાયે વાટાઘાટો થઈ છે': ટ્રમ્પ
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે (યુએસ સમય મુજબ) જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલ અને પ્રદેશના અન્ય સાથી દેશો સાથે વાતચીત કર્યા પછી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા સહિત યુદ્ધ અંગે ઈરાન સાથેના સોદા પર "મોટા પાયે વાટાઘાટો" થઈ છે. "સોદાના અંતિમ પાસાઓ અને વિગતો હાલમાં ચર્ચામાં છે, અને ટૂંક સમયમાં તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે," ટ્રમ્પે વધુ વિગતો આપ્યા વિના ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું. તેમણે કહ્યું કે તેમણે સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કતાર, પાકિસ્તાન, તુર્કી, ઇજિપ્ત, જોર્ડન અને બહેરીનના નેતાઓ સાથે અને ઇઝરાયલ સાથે અલગથી વાત કરી છે.
ઇઝરાયલી આયર્ન ડોમ લોન્ચર્સને નિશાન બનાવીને 12 હુમલા કર્યા હોવાનો હિઝબુલ્લાહનો દાવો
લેબનીઝ જૂથ હિઝબુલ્લાહએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે દક્ષિણ લેબનોન અને ઉત્તરી ઇઝરાયલમાં ઇઝરાયલી દળો પર છેલ્લા 24 કલાકમાં 12 હુમલા કર્યા છે, એમ અનાડોલુ સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે. આ હુમલાઓમાં લશ્કરી વાહનો, ડ્રોન જામિંગ સિસ્ટમ્સ અને ઇઝરાયલની આયર્ન ડોમ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમના લોન્ચર્સને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવ્યા હતા.
જૂથે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલા ઇઝરાયલી યુદ્ધવિરામ ઉલ્લંઘન અને દક્ષિણ ગામડાઓ પરના હુમલાઓના જવાબમાં કરવામાં આવ્યા હતા. હિઝબુલ્લાહે જણાવ્યું હતું કે, તેણે દક્ષિણ લેબનીઝ શહેર બિંત જબેઇલમાં ડ્રોન સાથે ઇઝરાયલી લશ્કરી એન્જિનિયરિંગ વાહનને નિશાન બનાવ્યું હતું. જૂથે એમ પણ કહ્યું હતું કે, તેણે ઉત્તરી ઇઝરાયલમાં જલ અલ-અલામ સાઇટ પર એક ટેકનિકલ ઉપકરણ અને કમાન્ડ વાહન પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં સીધા હુમલાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.