પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ LIVE: અમેરિકાનો ઈરાન પર ફરીથી હુમલો, હોર્મુઝ પર ચર્ચા વચ્ચે ટ્રમ્પે ઓમાનને પણ હુમલાની ધમકી આપી
Published : May 28, 2026 at 8:36 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 8:47 AM IST
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે અનુકૂળ યુદ્ધવિરામ કરાર કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહ્યા, અને તેમણે ચેતવણી આપી છે કે ઇરાન "ટકી શકશે નહીં" અને તેમને મિડ ટર્મ ચૂંટણીઓની પણ પરવા નથી. કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન બોલતા, ટ્રમ્પે યુદ્ધના કારણે રિપબ્લિકન પાર્ટીના પ્રદર્શનને અસર થશે તેવી ચિંતાઓને ફગાવી દીધી અને ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાથી રોકવાના લક્ષ્ય પ્રત્યેના નિશ્ચય પર દૃઢ રહ્યા. તેઓ આને ઉચ્ચ ઉદ્દેશ્ય માને છે, જેનાથી સમગ્ર દુનિયાને લાભ થશે.
તેમણે કહ્યું કે, "તેઓ માનતા હતા તેઓ મારા કરતા વધુ ધીરજ બતાવી શકશે, ખબર છે? અમે તેમના કરતા વધુ ધીરજ બતાવીશું; મને મધ્યવર્તી ચૂંટણીની પરવા નથી," તેમણે કહ્યું. "ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો રાખી શકે નહીં. હું તે ફક્ત આપણા માટે નહીં, વિશ્વ માટે કરી રહ્યો છું." હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશે બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ દરેક માટે ખુલ્લું રહેશે, અને ઉમેર્યું કે આ યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટોનો ભાગ રહેશે.
ટ્રમ્પે ઉમેર્યું કે, "તે આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમા છે. કોઈ તેના પર નિયંત્રણ રાખવાનું નથી. અમે તેના પર નજર રાખીશું. અમે તેના પર નજર રાખીશું, પરંતુ કોઈ તેના પર નિયંત્રણ રાખવાનું નથી," ટ્રમ્પે કહ્યું. "આ અમારી વાટાઘાટોનો એક ભાગ છે."
તેમણે ઓમાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વાટાઘાટોમાં દખલ ન કરવાની ચેતવણી પણ આપી, જ્યારે ઈરાન અને ઓમાનને મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપવાના ટૂંકા ગાળાની ડીલના વિચારને નકારી કાઢ્યો. જેના પર વિશ્વ ક્રૂડ અને ગેસ પુરવઠા માટે મોટાભાગે આધાર રાખે છે.
અમેરિકાએ ઈરાની લશ્કરી સ્થળ પર નવા હુમલા કર્યા: અહેવાલ
અમેરિકી સૈન્યએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અમેરિકન દળો અને કોમર્શિયલ ટ્રાફિક માટે ખતરો ઉભો કરતા ઈરાની લશ્કરી સ્થળ પર નવા હુમલા કર્યા હોવાના અહેવાલ છે. અલ જઝીરાએ ઈરાની મીડિયાને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સમય મુજબ રાત્રે 1:30 વાગ્યે ઈરાનમાં બંદર અબ્બાસ નજીક ત્રણ વિસ્ફોટ સાંભળવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે અધિકારીઓએ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ સક્રિય કરી હતી.
હોર્મુઝ પર વાતચીત વચ્ચે ટ્રમ્પે ઓમાનને 'ઉડાડી દેવાની' ધમકી આપી
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકાના સાથી અને સંઘર્ષમાં મધ્યસ્થી ઓમાનને ચેતવણી આપી છે કે ઈરાન સાથેની નાજુક વાટાઘાટો ચાલુ રહે ત્યારે તેમાં દખલ ન કરે, અને દાવો કર્યો છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર "નિરીક્ષણ" કરશે.
બુધવારે (સ્થાનિક સમય) વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે કેબિનેટની બેઠક દરમિયાન પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેઓ ટૂંકા ગાળાના કરારને સ્વીકારશે જે ઈરાન અને ઓમાનને વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપશે? ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું, "ના, સ્ટ્રેટ બધા માટે ખુલ્લું રહેશે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમા છે. કોઈ તેને નિયંત્રિત કરશે નહીં. અમે તેના પર નજર રાખીશું. અમે તેના પર નજર રાખીશું, પરંતુ કોઈ તેને નિયંત્રિત કરશે નહીં."
ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી કે, "આ અમારી વાટાઘાટોનો એક ભાગ છે. ઓમાન બીજા બધાની જેમ જ વર્તન કરશે નહીંતર અમારે તેને ઉડાવી દેવું પડશે."
ઈરાને કહ્યું કે, યુદ્ધ અશક્ય છે કારણ કે ટ્રમ્પ ચેતવણી આપે છે કે તેઓ 'કામ પૂરું કરી શકે છે'
યુએસ-ઈરાન શાંતિ કરારની આશા પર બુધવારે તેલના ભાવ ગગડ્યા હતા, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે તેમને આ "કામ પૂરું કરવું" પડી શકે છે અને તેહરાને કહ્યું હતું કે, તેના દળો હજુ પણ "સંપૂર્ણ મેગેઝિન સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે."
ઈરાને કહ્યું કે, યુદ્ધમાં પાછું શરૂ થવાની શક્યતા ઓછી છે, જ્યારે ટ્રમ્પે ટેલિવિઝન પર વ્હાઇટ હાઉસ કેબિનેટ બેઠકમાં જણાવ્યું હતું કે, તેહરાન સોદો ઇચ્છે છે પરંતુ હજુ સુધી પૂરતી ઓફર કરી નથી. તેમણે કહ્યું, "ઈરાન ખૂબ જ ઇચ્છુક છે, તેઓ સોદો કરવા માટે ખૂબ જ ઇચ્છે છે. અત્યાર સુધી તેઓ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા નથી. અમે તેનાથી સંતુષ્ટ નથી, પરંતુ અમે થઈ જઈશું."
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "કાં તો એ નહીંતર અમારે કામ પૂરું કરવું પડશે. તેમનું નૌકાદળ અને વાયુસેના પૂરું થઈ ગયું છે, બધું જ પતી ગયું છે, અને તેઓ હવામાં વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે. અમે જોઈશું કે શું થાય છે; કદાચ અમારે પાછા જઈને તેને પૂરું કરવું પડશે, કદાચ નહીં... એવું લાગે છે કે ઈરાન ફક્ત ડીલ કરવા માંગે છે. તેમની પાસે ખરેખર કોઈ વિકલ્પ નથી; 250% ફુગાવા સાથે તેમનું અર્થતંત્ર પતન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તેમના પૈસાનું કોઈ મૂલ્ય નથી, અને તેમની આખી આર્થિક વ્યવસ્થા તૂટી ગઈ છે. તેઓ વિચારતા હતા કે તેઓ આપણાથી આગળ નીકળી જશે, પણ આપણે તેમનાથી આગળ નીકળી જઈશું..."
"ઈરાન પાસે પરમાણુ હથિયાર હોઈ શકે નહીં. હું આ ફક્ત આપણા માટે નહીં, પણ દુનિયા માટે કરી રહ્યો છું, અને અમને અન્ય રાષ્ટ્રો તરફથી ખૂબ ટેકો મળ્યો છે..."