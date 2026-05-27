ઈઝરાયેલે ગાઝામાં હમાસના સૈન્ય કમાન્ડર મુહમ્મદ ઓદેહને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો, 7 ઓક્ટોબર હુમલાનો હતો માસ્ટરમાઈન્ડ

હમાસના સૈન્ય કમાન્ડર મુહમ્મદ ઓદેહનું મોત (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 6:58 AM IST

Updated : May 27, 2026 at 8:46 AM IST

US Isreal Iran War: ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ ગાઝામાં મુહમ્મદ ઓદેહને મારી નાખ્યો છે, જે આતંકવાદી સંગઠન હમાસના લશ્કરી પાંખના નવા નેતા અને 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ માથી એક હતો. આ કાર્યવાહી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ અને સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝના નિર્દેશ પર કરવામાં આવી હતી. ઇઝરાયલના પીએમઓએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું. ઓદેહ 7 ઓક્ટોબરના હત્યાકાંડ દરમિયાન હમાસના ગુપ્તચર સ્ટાફના વડા તરીકે સેવા આપી હતી અને લગભગ એક અઠવાડિયા પહેલા - એઝેદ્દીન અલ-હદ્દાદના સ્થાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જે બે અઠવાડિયા પહેલા ગાઝા પટ્ટીમાં IDF સ્ટ્રાઈકમાં મૃત્યું થયું હચું. ઓદેહ ઘણા ઇઝરાયલી નાગરિકો અને IDF સૈનિકોની હત્યા, અપહરણ અને ઘાયલ થવા માટે પણ જવાબદાર હતો.

8:07 AM, 27 May 2026 (IST)

પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં શંકાસ્પદ ડ્રગ બોટ પર અમેરિકન સેનાનો હુમલો, 1નું મોત

અમેરિકી સૈન્યએ મંગળવારે પૂર્વીય પેસિફિક મહાસાગરમાં ડ્રગ્સ વહન કરવાના શંકાસ્પદ બીજા જહાજ પર હુમલો કર્યો, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું અને બે બચી ગયેલા લોકો ફરાર થઈ ગયા. યુએસ સધર્ન કમાન્ડ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિઓમાં એક બોટ પાણીમાં ઝડપથી આગળ વધતી દેખાઈ છે, પછી વિસ્ફોટ થતી અને આગમાં ભડકી જતી પણ જોવા મળે છે. સધર્ન કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે તેણે બચી ગયેલા લોકો માટે શોધ અને બચાવ પ્રણાલીઓને સક્રિય કરવા માટે યુએસ કોસ્ટ ગાર્ડને તાત્કાલિક સૂચના આપી હતી.

