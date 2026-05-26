રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને કહ્યું, 'યુરેનિયમ તાત્કાલિક અમેરિકાને સોંપો અથવા તેનો નાશ કરો'
Published : May 26, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 7:10 AM IST
US Isreal iran war live: સીએનએનના અહેવાલ મુજબ, એક યુએસ અધિકારીએ નોંધ્યું હતું કે, સોમવારે કતારમાં ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળની હાજરી, જેમાં તેહરાનની વાટાઘાટ ટીમના વરિષ્ઠ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, તેને સકારાત્મક વિકાસ તરીકે જોવામાં આવી હતી, તેમણે સંવાદને સરળ બનાવવામાં મધ્યસ્થી તરીકે કતારની ભૂમિકાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ઈરાનની વાટાઘાટ ટીમના વડા અને તેની સંસદના સ્પીકર, એમબી ગાલિબાફ, અને વિદેશ પ્રધાન, સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી, કતારમાં ઉપસ્થિત હતા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઈરાન પાસેથી એવી ખાતરી માંગી રહ્યું છે કે, તે તેના અત્યંત સમૃદ્ધ યુરેનિયમના ભંડારનો નિકાલ કરશે અને પરમાણુ શસ્ત્રોની ક્ષમતાને આગળ ધપાવશે નહીં. સીએનએનના અહેવાલ મુજબ, એક યુએસ અધિકારીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન સૈદ્ધાંતિક રીતે તે શરતો સાથે સંમત થયું છે. જોકે, ઈરાની પ્રતિનિધિઓએ જાળવી રાખ્યું છે કે પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વિગતવાર ચર્ચા હાલમાં ટેબલ પર નથી અને વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડમાં તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈમેલ બકાઈએ સાપ્તાહિક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે,ચાલી રહેલી વાટાઘાટો હાલમાં યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા પર કેન્દ્રિત છે અને પરમાણુ મુદ્દા વિશેની વિગતો પર ચર્ચા કરવામાં આવી નથી. "વાટાઘાટોનું ધ્યાન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા પર છે, અને આ તબક્કે, અમે પરમાણુ મુદ્દાની વિગતો પર ચર્ચા કરી રહ્યા નથી," સીએનએન અનુસાર, એક પ્રાદેશિક સ્ત્રોતને ટાંકીને, પરમાણુ મુદ્દો "વાટાઘાટોમાં મુખ્ય અવરોધોમાંનો એક છે," અને "દરેક મિનિટે વસ્તુઓ બદલાઈ રહી છે."
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પશ્ચિમ એશિયા ઘર્ષણમાં જીવ ગુમાવનારા અમેરિકાના 13 સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ઈરાન સાથેના યુદ્ધ દરમિયાન માર્યા ગયેલા 13 અમેરિકી સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમના બલિદાનને યાદ કરતા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને "આતંકવાદનું નંબર વન રાજ્ય પ્રાયોજક" ગણાવ્યું અને પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેહરાન "ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવશે નહીં." મેમોરિયલ ડેના તેમના સંબોધનમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "ઓપરેશન એપિક ફ્યુરીમાં, અમે 13 અદ્ભુત જીવ ગુમાવ્યા, શ્રેષ્ઠ અને સૌથી ખાસ લોકો. આ અદ્ભુત પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ પોતાના પ્રાણની આહુતી આપી જેથી ખાતરી કરી શકાય કે દુનિયાના આતંકવાદના નંબર વન રાજ્ય પ્રાયોજક પાસે ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો ન હોય અને તેઓ ક્યારેય નહીં કરે."
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું, "આ પૃથ્વી પર સ્વતંત્રતાના ભવિષ્ય માટે, અમે તમને એવી રીતે સલામ કરીએ છીએ જેમ કોઈએ તમને પહેલાં ક્યારેય સલામ કરી નથી." ટ્રમ્પે શહીદ થયેલા અમેરિકન સૈનિક કેપ્ટન એરિયાના જી. સેવિનના પરિવારને પણ ઊભા રહીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા કહ્યું. તેમણે ખાતરી આપી કે ઈરાનમાં અમેરિકાની લશ્કરી કાર્યવાહી વિજયમાં સમાપ્ત થશે અને સૈનિકોનું બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય. તેમણે કહ્યું, "એરિયાનાનું નિઃસ્વાર્થ બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય. અમે હંમેશા તમારા ઋણી રહીશું, અને તે હંમેશા વિજયમાં સમાપ્ત થશે. અમે દરેક જગ્યાએ વિજય મેળવી રહ્યા છીએ, દાયકાઓમાં આપણી પાસે જે જીત છે તેના કરતાં વધુ."
વેનેઝુએલા અને ઈરાનનો ઉલ્લેખ કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "તાજેતરના બે યુદ્ધોમાં, અમે કુલ 13 સૈનિકો ગુમાવ્યા છે." તેમણે વેનેઝુએલામાં યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરી જેના પરિણામે નિકોલસ માદુરો પકડાયા; તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યવાહીમાં યુએસએ "કોઈ જીવ ગુમાવ્યો નથી", તેને "સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ વિજય" ગણાવ્યો.
'યુરેનિયમ તાત્કાલિક અમેરિકાને સોંપો અથવા તેનો નાશ કરો': રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોસ્ટ કર્યું, "સમૃદ્ધ યુરેનિયમ (પરમાણુ ધૂળ) કાં તો તેને તાત્કાલિક અમેરિકાને સોંપી દેવામાં આવે જેથી તેનો નાશ કરી શકાય, અથવા ઉત્તમ એ રહેશે કે, ઈસ્લામિક ગણરાજ્ય ઈરાનની સાથે મળીને તેમના સમન્વયથી, તેને તે સ્થળ પર અથવા અન્ય સ્વીકાર્ય સ્થાને નાશ કરી દેવામાં આવે. આ આ સમગ્ર પ્રક્રિયા તથા ઘટનાના સાક્ષી તરીકે પરમાણું ઉર્જા આયોગ (Atomic Energy Commission) કે તેની સમકક્ કોઈ સંસ્થા હાજર રહે.