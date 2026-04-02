Iran War Live Updates: ટ્રમ્પનું અમેરિકાને સંબોધન, કહ્યું, 'અમેરિકાએ ઈરાનમાં જીત હાંસલ કરી, ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી યથાવત રહેશે'

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 7:14 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 9:56 PM IST

વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના દેશવાસીઓને સંબોધન કરતાં ઈરાન યુદ્ધ પર કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ ઈરાનમાં ખુબ ઝડપી નિર્ણાયક અને જબરદસ્ત વિજય હાંસલ કર્યા છે. 'યુદ્ધ હજી પુરૂ થયું નથી, દેશની સુરક્ષા માટે ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી યથાવત રહેશે'.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે (બુધવારે રાત્રે સ્થાનિક સમય મુજબ) કહ્યું કે, અમેરિકા ઈરાન સામેના યુદ્ધમાં પોતાના લક્ષ્યોને "પૂર્ણ કરવાની નજીક" છે અને સંઘર્ષમાં "પ્રચંડ વિજય" પ્રાપ્ત કરવા બદલ અમેરિકન સૈન્યની પ્રશંસા કરી.

તેમણે કહ્યું કે, "આજે રાત્રે, મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે આ મુખ્ય વ્યૂહાત્મક લક્ષ્યો પૂર્ણ થવાની નજીક છે," ટ્રમ્પે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં સંઘર્ષ શરૂ થયા પછીના તેમના પ્રથમ પ્રાઇમ-ટાઇમ સંબોધનમાં કહ્યું. "છેલ્લા ચાર અઠવાડિયામાં, આપણા સૈન્ય દળોએ યુદ્ધના મેદાનમાં ઝડપી, નિર્ણાયક અને જબરદસ્ત વિજય મેળવ્યો છે - એક એવો વિજય જે પહેલા બહુ ઓછા લોકોએ જોયો હશે,"

ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં ઈરાન પર "અત્યંત સખત" હુમલો કરશે. તેમણે અન્ય દેશોને "હિંમત" દર્શાવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની "કાળજી" રાખવા વિનંતી કરી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમેરિકા ગલ્ફ આરબ સાથીઓ અને ઇઝરાયલને ઈરાન યુદ્ધ દ્વારા નુકસાન અથવા હાર થવા દેશે નહીં.

LIVE FEED

વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના દેશવાસીઓને સંબોધન કરતાં ઈરાન યુદ્ધ પર કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ ઈરાનમાં ખુબ ઝડપી નિર્ણાયક અને જબરદસ્ત વિજય હાંસલ કર્યા છે. 'યુદ્ધ હજી પુરૂ થયું નથી, દેશની સુરક્ષા માટે ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી યથાવત રહેશે'.

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે (બુધવારે રાત્રે સ્થાનિક સમય મુજબ) કહ્યું કે, અમેરિકા ઈરાન સામેના યુદ્ધમાં પોતાના લક્ષ્યોને "પૂર્ણ કરવાની નજીક" છે અને સંઘર્ષમાં "પ્રચંડ વિજય" પ્રાપ્ત કરવા બદલ અમેરિકન સૈન્યની પ્રશંસા કરી.

તેમણે કહ્યું કે, "આજે રાત્રે, મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે આ મુખ્ય વ્યૂહાત્મક લક્ષ્યો પૂર્ણ થવાની નજીક છે," ટ્રમ્પે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં સંઘર્ષ શરૂ થયા પછીના તેમના પ્રથમ પ્રાઇમ-ટાઇમ સંબોધનમાં કહ્યું. "છેલ્લા ચાર અઠવાડિયામાં, આપણા સૈન્ય દળોએ યુદ્ધના મેદાનમાં ઝડપી, નિર્ણાયક અને જબરદસ્ત વિજય મેળવ્યો છે - એક એવો વિજય જે પહેલા બહુ ઓછા લોકોએ જોયો હશે,"

ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકા આગામી બે થી ત્રણ અઠવાડિયામાં ઈરાન પર "અત્યંત સખત" હુમલો કરશે. તેમણે અન્ય દેશોને "હિંમત" દર્શાવવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની "કાળજી" રાખવા વિનંતી કરી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમેરિકા ગલ્ફ આરબ સાથીઓ અને ઇઝરાયલને ઈરાન યુદ્ધ દ્વારા નુકસાન અથવા હાર થવા દેશે નહીં.

9:52 PM, 2 Apr 2026 (IST)

અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટોનું આયોજન કરવા પાકિસ્તાન તૈયાર

પાકિસ્તાને ગુરુવારે કહ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો વ્યાપક અને કાયમી ઉકેલ શોધવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અર્થપૂર્ણ વાટાઘાટોનું આયોજન અને સુવિધા આપવી એ સન્માનની વાત હશે. વિદેશ કાર્યાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબીની આ ટિપ્પણી બે દિવસ પહેલા આવી જ્યારે વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે કહ્યું હતું કે, ઈસ્લામાબાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે "અર્થપૂર્ણ અને નિર્ણાયક વાટાઘાટો" કરવા તૈયાર છે. "ચાલુ સંઘર્ષનો વ્યાપક અને કાયમી ઉકેલ શોધવા માટે આગામી દિવસોમાં બંને પક્ષો વચ્ચે અર્થપૂર્ણ વાટાઘાટોનું આયોજન અને સુવિધા આપવી એ અમારા માટે સન્માનની વાત હશે," અંદ્રાબીએ અહીં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ચીન અને પાકિસ્તાન દ્વારા પ્રસ્તાવિત પાંચ-મુદ્દાની પહેલ વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારની બેઇજિંગ મુલાકાતનું એક મુખ્ય પરિણામ હતું અને તેનું વ્યાપકપણે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. "આ યુદ્ધનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ છે, અને તે ચાલુ દુશ્મનાવટના કાયમી ઉકેલ તરફ ટકાઉ માર્ગ મોકળો કરવાનો પ્રયાસ છે,"

9:52 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ઈરાનની સેનાએ જોર્ડનમાં યુએસ ફાઇટર જેટ બેઝને નિશાન બનાવ્યું

ઈરાનની તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ ઈરાની સેનાને ટાંકીને કહ્યું કે, "અમે જોર્ડનમાં અઝરાક બેઝને નિશાન બનાવ્યું, જ્યાં અદ્યતન યુએસ ફાઇટર જેટ તૈનાત છે. જોર્ડનમાં અઝરાક એરબેઝ પશ્ચિમ એશિયામાં યુએસ દળો માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક અને કમાન્ડ સેન્ટરોમાંનું એક છે."

8:39 PM, 2 Apr 2026 (IST)

હોર્મુઝ ખોલાવવા માટે 35 દેશની બેઠક, બ્રિટને ભારતને સામેલ થવા આમંત્રણ આપ્યું

ઇરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલા વચ્ચે વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા પર મોટો સંકટ ઉભો થયો છે, જેનું મુખ્ય કારણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું બંધ થવલાનું છે, જે દુનિયાના તેલ ટ્રાંજિટનો એક મહત્ત્વનો માર્ગ છે.

આ સંકટના સમાધાન માટે 35 દેશની એક મહત્ત્વની બેઠક મળવાની છે, જેને બ્રિટનના વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મરની સરકારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલાવવા માટે શરૂ કરી છે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જાણકારી આપી છે કે બ્રિટન તરફથી ભારતને આ બહુપક્ષીય વાર્તામાં સામેલ થવાનું આમંત્રણ મળ્યું છે. આ બેઠકમાં ભારત તરફથી વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ભાગ લઇ રહ્યા છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા અને વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠાને સામાન્ય કરવાનો છે જેથી વધતા સંકટને ઓછું કરી શકાય.

8:13 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ઇરાનમાંથી 1200 ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા: વિદેશ મંત્રાલય

કેન્દ્રએ ગુરૂવારે જણાવ્યું કે યુદ્ધ વચ્ચે ઇરાનમાંથી 1200 ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. સરકારે જણાવ્યુ કે યુદ્ધમાં આઠ ભારતીય અથવા તો માર્યા ગયા છે કે ઘાયલ થયા છે જ્યારે એક વ્યક્તિ હજુ પણ ગાયબ છે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA)ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યુ, "યુદ્ધ વચ્ચે ઇરાનમાંથી અત્યાર સુધી 1200 કરતા વધુ ભારતીય નાગરિકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે જેમાંથી 845 વિદ્યાર્થી છે. આ ઓપરેશન બે રસ્તાથી કરવામાં આવ્યું છે: 996 નાગરિક આર્મેનિયામાં ઘુસ્યા જ્યારે 204 જમીનના રસ્તે અજરબૈજાન ગયા હતા."

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું, આઠ ભારતીય અથવા તો માર્યા ગયા છે કે ઘાયલ થયા છે અને એક હજુ પણ લાપતા છે. સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન જયસ્વાલે જણાવ્યુ કે, ભારત UNIFALમાં તૈનાત યુએન પીસકીપર્સ પર તાજેતરના હુમલાની નિંદા કરે છે. જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે શહીદ બ્લૂ હેલમેટ્સને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ. અમે તમામ પાર્ટીઓને યુએન મિશનની સુરક્ષા અને પીસકીપર્સની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો આગ્રહ કરીએ છીએ. પીસકીપિંગમાં સૌથી મોટા અને સૌથી લાંબા સમયથી યોગદાન આપનારામાંથી એક હોવાને કારણે અને UNSC પ્રસ્તાવ 2589 અનુસાર, અમે પીસકીપિંગની વિરૂદ્ધ ગુનેગારો માટે જવાબદારી ઇચ્છીએ છીએ. યુએન આ ઘટનાને જોઇ રહ્યું છે અને અમે સંબંધિત એજન્સીઓના સંપર્કમાં પણ છીએ."

6:31 PM, 2 Apr 2026 (IST)

પુતિન અને ઇજિપ્તના વિદેશ મંત્રીએ મૉસ્કોમાં વાતચીત કરી

રશિયાના વિદેશ મંત્રાલયે X પર જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને ઇજિપ્તના વિદેશ મંત્રી બદ્ર અબ્દેલતીએ મોસ્કોમાં વાતચીત કરી છે. રશિયન વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું, "અમને આશા છે કે મિડલ ઇસ્ટમાં યુદ્ધ જલદી સમાપ્ત થઇ જશે. રશિયા સ્થિતિને સામાન્ય કરવામાં મદદ માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરવા તૈયાર છે."

5:46 PM, 2 Apr 2026 (IST)

યુએસ PrSM મિસાઇલોનો ઉપયોગ વૉર ક્રાઈમ છે: ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા

ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાકેઈએ X પર જણાવ્યું કે 28 ફેબ્રુઆરીએ એક સ્પોર્ટ્સ હોલ પર હુમલો કરનારી યુએસ PrSM મિસાઇલ તેના ટાર્ગેટ ઉપર બ્લાસ્ટ થઈ હતી, જેનાથી જીવલેણ ટુકડાઓ વિખેરાઈ ગયા હતા. પ્રવક્તાએ તેને "જઘન્ય યુદ્ધ અપરાધ" ગણાવ્યો.

3:46 PM, 2 Apr 2026 (IST)

મને ચોક્કસ ખાતરી નથી કે અમેરિકન લોકોમાં ઈરાન સાથે યુદ્ધ ચાલુ રાખવાની ધીરજ છે કે નહીં: ટ્રમ્પ

યુએસ પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે કહ્યું કે, તેમને ચોક્કસ ખાતરી નથી કે અમેરિકન લોકોમાં ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને ચાલુ રાખવા માટે ધીરજ છે કે નહીં. રાષ્ટ્રપતિના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન અને કાર્યાલય, વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે ઇસ્ટર લંચ દરમિયાન તેમની ખાનગી ટિપ્પણીઓ, રાષ્ટ્રપતિ પર યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે વધતા ઘરેલુ દબાણને દર્શાવે છે.

તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા "ખૂબ જ સરળતાથી" ઈરાનના તેલ પર નિયંત્રણ મેળવી શકે છે, પરંતુ તે "દુર્ભાગ્યપૂર્ણ" છે કે અમેરિકન જનતા પાસે તેના માટે ધીરજ નથી. તેમણે કહ્યું, "લોકો આ યુદ્ધનો અંત જોવા માંગે છે."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ઈરાનનું ઑઈલ કબજે કરવા માંગે છે, "પરંતુ આ દેશના લોકો કહે છે, 'બસ જીતો. તમે એક મોટી જીતની નજીક છો. બસ જીતો અને ઘરે આવો.'" તેમણે કહ્યું, "મારી પણ તેમની સાથે સંમતિ છે." તેમના ભાષણનો એક વીડિયો બિઝનેસ ઇનસાઇડર રિપોર્ટર દ્વારા ઓનલાઈન પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટરના જણાવ્યા મુજબ, વ્હાઇટ હાઉસે બંધ બારણે યોજાયેલી ઘટનાનો વીડિયો અપલોડ કર્યો હતો, જેને તેમણે પછીથી ખાનગી બનાવતા પહેલા ડાઉનલોડ કર્યો હતો. વ્હાઇટ હાઉસે વિડિઓ દૂર કરવાના કારણ અંગે એસોસિએટેડ પ્રેસના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા ન હતા.

આ ખાનગી રાત્રિભોજન દરમિયાન, ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે ચીન, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં ભાગ લેવો જોઈએ. અગાઉ, ટ્રમ્પે ઉત્તર એટલાન્ટિક સંધિ સંગઠન (નાટો) ના સાથી દેશો દ્વારા ઈરાન વિરુદ્ધ અમેરિકા અને ઇઝરાયલની કાર્યવાહી પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સ્ટ્રેટને સુરક્ષિત કરવામાં ભાગ લેવાની અનિચ્છા બદલ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

3:46 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનને ધમકી બાદ ચીને 'તાત્કાલિક' યુદ્ધવિરામની હાકલ કરી

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આગામી અઠવાડિયામાં ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર મોટા હુમલાની ધમકી બાદ ચીને ગુરુવારે મધ્ય પૂર્વમાં તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામની હાકલ કરી. બેઇજિંગના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા માઓ નિંગે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું, "લશ્કરી માધ્યમો સમસ્યાનો વાસ્તવિક ઉકેલ પૂરો પાડી શકતા નથી અને તણાવ વધારવો એ કોઈપણ પક્ષના હિતમાં નથી," સંબંધિત પક્ષોને તાત્કાલિક લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. (AFP)

1:55 PM, 2 Apr 2026 (IST)

જો કેન્ટે ટ્રમ્પને ઇઝરાયલ પર લગામ લગાવવા અને 'વૉર ઓફ ચોઈસ' સમાપ્ત કરવાની અપીલ કરી

અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ ટોચના સુરક્ષા અધિકારી જો કેન્ટે ટ્રમ્પને શક્ય તેટલી વહેલી તકે યુદ્ધનો અંત લાવવા વિનંતી કરી છે. તેમણે ઈરાન પરના યુદ્ધને કારણે રાજીનામું આપ્યું હતું. રાષ્ટ્રને ટ્રમ્પના સંબોધનનો જવાબ આપતા, તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, "આપણે આપણા ભૂતકાળમાંથી શીખીને અને આપણા દેશની રક્ષામાં ફક્ત અમેરિકન રક્ત વહેવડાવીને આપણા શહીદોનું સન્માન કરીએ છીએ. આપની પસંદગીના યુદ્ધમાંથી બહાર નીકળવાનો શ્રેષ્ઠ સમય હવે જ છે, તે પહેલાં કે આપણે વધુ જીવ ગુમાવીએ." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા જ્યારે ઇચ્છે ત્યારે વિજય જાહેર કરી શકે છે, પરંતુ આ ત્યારે જ શક્ય છે જો ટ્રમ્પ ઇઝરાયલીઓ પર લગામ લગાવે.

12:48 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ઈરાને અમેરિકાના રક્ષામંત્રીના નિવેદનની ટીકા કરી

મુંબઈમાં ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનના કોન્સ્યુલેટ જનરલે ગુરુવારે અમેરિકાના રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથેની ટીકા કરી, કારણ કે, તેમણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તે નિવેદનનું પુનરાવર્તન કર્યુ હતું, જે તેમણે રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં કહી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ઈરાન પર એટલી ગંભીર અસર પડશે કે તે પાષાણ યુગમાં ચાલ્યું જશે. એક્સ પર એક પોસ્ટમાં હેગસેથની પાષાણ યુગની ટિપ્પણીનો સ્ક્રીનશોટ શેર કરતા, ઈરાની કોન્સ્યુલેટે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે લશ્કરી કાર્યવાહી માટે વોશિંગ્ટનના એજન્ડા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, નોંધ્યું કે શરૂઆતનું વલણ ઈરાનને "ફરીથી મહાન" બનાવવાનું હતું, પરંતુ હવે તે બદલાઈ ગયું છે. કોન્સ્યુલેટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 550 બીસીમાં અકેમેનિડ સામ્રાજ્યના સમયથી શરૂ થયેલી સભ્યતાઓ પહેલાંથી જ મહાન હતી.

12:39 PM, 2 Apr 2026 (IST)

અમેરિકાએ તેના નાગરિકોને ઇરાક છોડવાની અપીલ કરી

બગદાદમાં અમેરિકી દૂતાવાસે જાહેરાત કરી કે ઈરાન સાથે જોડાયેલા લશ્કરી જૂથો 24-48 કલાકમાં મધ્ય બગદાદમાં હુમલા કરી શકે છે અને અમેરિકન નાગરિકોને ઇરાક છોડવા અપીલ કરી.

10:34 AM, 2 Apr 2026 (IST)

દુનિયા એક ફળિયામાં ઉભી છે, સંઘર્ષ 'વધુ ખર્ચાળ અને બેકાર', પેજેશકિયનનો અમેરિકનોને એક ખુલ્લો પત્ર

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશકિયને અમેરિકન લોકોને નામ એક ખુલ્લો પત્ર સાર્વજનિક કર્યો છે, જેમાં તેમણે પ્રદેશના ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં તેમની સરકારની ભૂમિકા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવા અને સંઘર્ષથી સંવાદની શક્યતા તરફ આગળ વધવા અપીલ કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, ઈરાની લોકોને અમેરિકન લોકો પ્રત્યે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી અને તેમણે અમેરિકી સરકાર પર ઈઝરાયલના પ્રોક્સી તરીકે ઈરાન સામે લડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પત્રમાં, રાષ્ટ્રપતિ પેજેશિકયને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અંગે ઈરાનની સ્થિતિ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી અને કહ્યું કે, તેણે તેના આધુનિક ઇતિહાસમાં ક્યારેય પણ આક્રમકતા, વિસ્તરણ, સંસ્થાનવાદ અથવા દબદબાનો માર્ગ પસંદ કર્યો નથી. તેમણે કહ્યું કે, દબાણ અને વારંવાર હસ્તક્ષેપ છતાં, દેશે ક્યારેય યુદ્ધ શરૂ કર્યું નથી અને ફક્ત તે લોકોને જ ભગાડ્યા છે જેમણે તેમના પર હુમલો કર્યો છે.

10:18 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ઈરાને ઈઝરાયલ અને અમેરિકી બેઝને ટાર્ગેટ કરવા માટે તાબડતોડ હુમલાઓની જાહેરત કરી

AFPના અહેવાલ મુજબ, ઈરાની સેનાએ બુધવારે સાંજે ઇઝરાયલ અને ગલ્ફમાં અમેરિકી બેઝ પર શ્રેણીબદ્ધ મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓની જાહેરાત કરી. કોઈ સીધી હિટના તાત્કાલિક અહેવાલો નથી. એક નિવેદનમાં, સેનાના સેન્ટ્રલ કમાન્ડ, ખાતમ અલ-અનબિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ટાર્ગેટમાં ભૂમધ્ય સમુદ્ર કિનારે તેલ અવીવ અને લાલ સમુદ્ર પર ઈલિયટ જેવા ઇઝરાયલી શહેરો તેમજ બહેરીન અને કુવૈતમાં યુએસ લશ્કરી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

9:23 AM, 2 Apr 2026 (IST)

32 દિવસમાં ઈરાનની સૈન્ય શક્તિને સંપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત કરી દીધી: ટ્રમ્પ

દેશને સંબોધિત કરતા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપચિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, 'પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધ એક વર્ષ, સાત મહિના અને પાંચ દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું', બીજું વિશ્વ યુદ્ધ 3 વર્ષ, 8 મહિના અને 25 દિવસ ચાલ્યું હતું. કૉરિયન યુદ્ધ 3 વર્ષ, એક મહીનો અને 2 દિવસ ચાલ્યું, વિયેતનામ યુદ્ધ 19 વર્ષ, 5 મહિના અને 29 દિવસ ચાલ્યુ. ઈરાક 8 વર્ષ, 8 મહિના અને 28 દિવસ સુધી ચાલ્યું, આપણે આ સૈન્ય ઓપરેશનમાં છીએ, જે એટલું પાવરફુલ, એટલું શક્તિશાળી છે, સૌથી પાવરફુલ દેશોમાંથી એક વિરૂધ્ધ 32 દિવસથી એક દેશને સંપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત કરી દીધો. વાસ્તવમાં હવે કોઈ જોખમ નથી, તેઓ મિડિલ ઈસ્ટના બુલી હતા, પરંતુ હવે તેઓ બુલી નથી. તે આપના બાળકો અને આપના પૌત્ર-પૌત્રીઓના ભવિષ્યમાં એક સાચું રોકાણ છે, સમગ્ર વિશ્વ જોઈ રહ્યું છે, અને તેઓ આ પાવર, શક્તિ અને બ્રિલિયંસ પર વિશ્વાસ નખી કરી શકતા, તેઓ આ વાત પર વિશ્વાસ નથી કરી રહ્યાં કે, તેઓ શું જોઈ રહ્યા છે.

9:14 AM, 2 Apr 2026 (IST)

વિશ્વ માટે ઈરાનના ખતરનાક ખતરો સમાપ્ત કરવાની અણીએ: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ

દેશને સંબોધીત કરતા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપને કહ્યું, 'આજ રાત,દરેક અમેરિકન તે દિવસની રાહ જોઈ શકે છે જ્યારે અમે આખરે ઈરાની હુમલાની ખરાબ અને ન્યૂક્લિયર બ્લેકમેલ ડર થી આઝાદ . અમે જે પગલા ભર્યા છે, તેના કારણે આપણે અમેરિકા અને વિશ્વ માટે ઈરાનના ખતરનાક સંકટને સમાપ્ત કરવાની કગાર પર છે. હું તમને કહું છું, દુનિયા જોઈ રહી છે, અને જ્યારે અમે આવું કરશું ત્યારે તે સંપૂર્ણ સમાપ્ત થઈ જશે તો અમેરિકા પહેલા કરતા વધુ સુરક્ષિત, મજબૂત અને સૌથી વધુ સમૃદ્ધ અને મહાન થશે. ઈશ્વર અમેરિકી આર્મ્ડ ફોર્સેઝના પુરુષો અને મહિલાઓને આશીર્વાદ આપે, અને ઈશ્વર અમેરિકાને આશીર્વાદ આપે.'

8:29 AM, 2 Apr 2026 (IST)

ઈરાનના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં 45,000 લોકો માર્યા ગયા: ટ્રમ્પ

રાષ્ટ્રને સંબોધતા, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ ખુની' સરકારે તાજેતરમાં ઈરાનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા પોતાના જ 45,000 નાગરિકોની હત્યા કરી. આ આતંકવાગીઓ પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો હોવા એ સહન ન કરી શકાય તેવું જોખમ હશે. વિશ્વની સૌથી 'હિંસક અને ગુંડા' સરકાર પરમાણુ ઢાલ પાછળથી 'આતંક', 'જબરદસ્તી', 'વિજય' અને મોટા પાયે સામૂહિક 'હત્યા'નું અભિયાન ચલાવવા માટે સ્વતંત્ર હશે. હું ક્યારેય આવું થવા દઈશ નહીં."

7:37 AM, 2 Apr 2026 (IST)

'આપણા દુશ્મનો હારી રહ્યા છે': ટ્રમ્પ

રાષ્ટ્રને સંબોધતા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "આપણા દુશ્મનો હારી રહ્યા છે, જેમ કે તેઓ મારા રાષ્ટ્રપતિ રહેતા પાંચ વર્ષ થઈ રહ્યાં છે, અને હવે તેઓ પહેલા કરતાં વધુ મોટી જીત મેળવી રહ્યા છે."

7:35 AM, 2 Apr 2026 (IST)

આપણે મધ્ય પૂર્વથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છીએ, છતાં પણ આપણે મદદ કરવા માટે ત્યાં છીએ: ટ્રમ્પ

રાષ્ટ્રને સંબોધતા, અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "વર્તમાન પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરતા પહેલા, હું આપણા સૈનિકોનો આભાર માનવા માંગુ છું કે, તેમણે માત્ર થોડી મિનિટોમાં વેનેઝુએલાને કબજે કરવામાં ઉત્તમ કાર્ય કર્યું. તે હુમલો ઝડપી, ઘાતક, હિંસક હતો અને વિશ્વભરના દરેક દ્વારા તેનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. મારા પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન આપણી સેનાનું પુનર્નિર્માણ કર્યા પછી, આપણી પાસે વિશ્વની સૌથી મજબૂત સેના છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમે હવે વેનેઝુએલા સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ, અને ખરેખર સંયુક્ત સાહસ ભાગીદાર છીએ. અમે ઘણું તેલ અને ગેસનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરવાનું ઉત્તમ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. અમેરિકા બાદ ધરતી પર બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો ભંડાર છે, આપણે હવે મધ્ય પૂર્વથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છીએ, છતાં અમે મદદ કરવા માટે ત્યાં છીએ. આપણે ત્યાં રહેવાની જરૂર નથી અને આપણે તેમના તેલની જરૂર નથી. આપણે તેમની પાસે જે કંઈ છે તેની જરૂર નથી, પરંતુ અમે મદદ કરવા અથવા બહાર નીકળવા માટે ત્યાં છીએ."

Last Updated : April 2, 2026 at 9:56 PM IST

