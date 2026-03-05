ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર મોકૂફ, ઈરાનમાં મૃતકોની સંખ્યા 1045 પર પહોંચી
Published : March 5, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 7:05 AM IST
US Israel Iran War : આજે, ગુરૂવાર, ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલ હુમલાઓનો આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. યુદ્ધ હજુ સુધી સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેત નથી, અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુદ્ધ લંબાવાના સંકેત આપ્યા છે. ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના હુમલા યથાવત છે. ઈઝરાયલે હુમલાનો વિસ્તાર વધારીને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહના સ્થળો સુધી કરી દીધો છે. દેશમાં મૃત્યુઆંક લગભગ 1045 સુધી પહોંચી ગયો છે. ઈરાન છેલ્લા 5 દિવસથી બદલો લેવા માટે વળતા હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. ઈઝરાયલ ખાડી દેશોમાં અનેક સ્થળોએ હુમલો કરી રહ્યું છે. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ તેમના મોટા દિકરા મોજતબાને તેમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, અને તેઓ સુપ્રીમ લીડરનું પદ સંભાળશે. 56 વર્ષીય મોજતબા સુપ્રીમ લીડર પદ માટે સૌથી આગળના દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. મોજતબા ખામેનેઈ અલી ખામેનેઈ બીજા સૌથી મોટા પુત્ર છે. આ વચ્ચે ઈરાનના IRGC એ કહ્યું કે ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસની 16મી લહેર શરૂ થઈ ગઈ છે, અને ઉમેર્યું કે તેઓ "નિષ્ઠા માટે પ્રતિબદ્ધ" છે. બીજી તરફ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈઝરાયલના હુમલામાં મૃત્યું પામેલા ઈરાનના સર્વોચ્ચ વડા આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર મોકૂફ કરી દેવામા આવ્યા છે.
LIVE FEED
ઇઝરાયલી વાયુસેનાએ પોતાના નાગરિકોને સૂચનાઓ અનુસાર કામ કરવાની કરી અપીલ
ઇઝરાયલી વાયુસેનાએ ટ્વિટ કર્યું, "IDF એ શોધી કાઢ્યું છે કે થોડા સમય પહેલા, ઇરાનથી ઇઝરાયલી પ્રદેશ તરફ મિસાઇલો છોડવામાં આવી હતી. સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ આ ખતરાને રોકવા માટે કામ કરી રહી છે... જનતાને જવાબદારી લેવા અને સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા વિનંતી છે - આનાથી જીવન બચે છે..."