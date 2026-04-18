"મે આઠ યુદ્ધો સમાપ્ત કર્યા, ઈરાન અને લેબનોનને જોડીએ તો 10 યુદ્ધો સમાપ્ત થશે: ટ્રમ્પ

ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલ્યું
ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલ્યું
Published : April 18, 2026 at 8:01 AM IST

Updated : April 18, 2026 at 9:05 AM IST

US Israel iran war: ટ્રમ્પે આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા અને પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થીથી યુદ્ધવિરામ સ્વીકાર કરવા માટે દબાણ કરવાના પોતાના પ્રયાસના ભાગરૂપે નાકાબંધી લાદી હતી. ઈરાને કહ્યું કે તેણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને વાણિજ્યિક જહાજો માટે સંપૂર્ણ રીતે ફરીથી ખોલ્યું છે, પરંતુ શનિવારે કેટલા છૂટછાટ ધરાવતા જહાજોને વાસ્તવમાં જળમાર્ગ પર પરિવહન કરવું પડશે તે અંગે પ્રશ્નો લંબાયા હતા કારણ કે તેહરાને તેની પકડ જાળવી રાખી હતી અને જો અમેરિકા ઈરાની જહાજો અને બંદરો પર તેની નાકાબંધી ચાલુ રાખશે તો તેને ફરીથી બંધ કરવાની ઈરાને ધમકી પણ આપી હતી.

ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ X પર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જહાજ ઈરાની અધિકારીઓ સાથે સંકલનમાં ઇસ્લામિક રિપબ્લિક દ્વારા નિયુક્ત માર્ગોનો ઉપયોગ કરશે, જે સૂચવે છે કે ઈરાને ચેનલ પર અમુક સ્તરનું નિયંત્રણ જાળવી રાખવાનું આયોજન કર્યું છે. જોકે, તે સ્પષ્ટ નથી કે જહાજોએ ટોલ ચૂકવવો પડશે કે નહીં. (AP)

LIVE FEED

9:01 AM, 18 Apr 2026 (IST)

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી ગયો છે અને વ્યવસાય અને સંપૂર્ણ વ્યવહાર માટે તૈયાર છે: ટ્રમ્પ

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ વિશ્વ માટે એક મોટો અને અદ્ભુત દિવસ હશે કારણ કે ઈરાને હમણાં-હમણા જ જાહેરાત કરી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી ગયો છે અને વ્યવસાય અને સંપૂર્ણ વ્યવહાર માટે તૈયાર છે. પરંતુ વિશ્વની સૌથી મોટી નૌકાદળ સાથે, વિશ્વની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સૈન્ય સાથે, અમે નૌકાદળ નાકાબંધી કરી છે. મારા પ્રથમ કાર્યકાળમાં, અમે તેને બનાવી હતી... અમે ઈરાનના મામલામાં ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ તાકાત અને અસરમાં રહીશું જ્યાં સુધી ઈરાન સાથેનો અમારો વ્યવહાર 100% પૂર્ણ અને સંપૂર્ણ રીતે હસ્તાક્ષરિત ન થઈ જાય.

8:53 AM, 18 Apr 2026 (IST)

ઈરાને અમેરિકાની મદદથી તમામ દરિયાઈ માઈન્સ હટાવી દીધી છે અથવા હટાવી રહ્યાં છે: ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકાને સારી ન્યૂક્લિયર ધૂળ મળી જશે. તે સફેદ પાઉડર જેવી ચીજ જે અમારા B-2 બૉમ્બર્સએ બનાવી હતી, 7 મહિના પહેલાં એક મોડી સાંજે, કોઈપણ પ્રકારના રૂપિયાની લેવડ-દેવડ નહીં થશે. ઈરાને અમેરિકાની મદદથી તમામ દરિયાઈ માઈન્સ હટાવી દીધી છે કે હટાવી રહ્યાં છે, તેમની પાસે ક્યારેય પણ ન્યૂક્લિયર નહીં હશે.

8:44 AM, 18 Apr 2026 (IST)

ટ્રમ્પે નાટોને કહ્યું 'બે મહિના પહેલા તમારી મદદની જરૂર હતી, પરંતુ અત્યારે નથી'

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "હવે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં સ્થિતિ લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, ત્યારે મને નાટો તરફથી ફોન આવ્યો જેમાં પુછવામાં આવ્યું કે શું અમે કોઈ મદદ કરી શકીએ ? મેં તેમને કહ્યું બે મહિના પહેલા કહ્યું હતું કે મને તમારી મદદની જરૂર હતી પણ હવે મને ખરેખર તમારી મદદ જોઈતી નથી, કારણ કે જ્યારે અમને તેમની જરૂર હતી ત્યારે તેઓ કામ ન આવ્યા. પરંતુ વાસ્તવમાં, અમને ક્યારેય તેમની જરૂર નહોતી. તેમને અમારી જરૂર હતી..."

8:38 AM, 18 Apr 2026 (IST)

'અમે લેબનોનને ફરથી મહાન બનાવીશું': ટ્રમ્પ

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "ગઈકાલે, અમે તે સિદ્ધ કર્યું જે બધાએ અશક્ય કહ્યુ હતું, ઇઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ જે પહેલાં ક્યારેય બન્યું ન હતું. તે 78 વર્ષમાં બન્યું ન હતું. ઈરાન સાથેનો અમારો સોદો કોઈ પણ રીતે લેબનોન સાથે જોડાયેલો નથી, પરંતુ અમે લેબનોનને ફરીથી મહાન બનાવીશું..."

8:35 AM, 18 Apr 2026 (IST)

"મે આઠ યુદ્ધો સમાપ્ત કર્યા, ઈરાન અને લેબનોનને જોડીએ તો 10 યુદ્ધો સમાપ્ત થશે: ટ્રમ્પ

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "મે આઠ યુદ્ધો સમાપ્ત કર્યા, પરંતુ જો આપણે ઈરાન અને લેબનોનને સામેલ કરીએ તો 10 યુદ્ધો સમાપ્ત થઈ જશે અને લાખો લોકોના જીવ બચી જશે. વિચારો કે આપણે કેટલા જીવ બચાવ્યા."

8:03 AM, 18 Apr 2026 (IST)

હું એક શાંતિદૂત છું, હું એ છું જેણે 8 યુદ્ધનું સમાધાન કર્યુ: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું એક શાંતિદૂત છું, હું એ છું જેણે 8 યુદ્ધનું સમાધાન કર્યુ છે, મે એક એવા યુદ્ધનું સમાધાન કર્યુ જેમાં 30થી 50 મિલિયન લોકો માર્યા ગયા હોત, ભારત-પાકિસ્તાન...'

