US israel Iran War: પશ્ચિમ એશિયામાં સંકટ વચ્ચે ઈરાને સીઝફાયરનો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 7:24 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 9:38 PM IST

US israel Iran War: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધનો આજે સોમવારે 38મો દિવસ છે. યુદ્ધ શરૂ થયાના એક મહિનાથી વધુ સમય પછી પણ, સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ શાંત થવાને બદલે સતત વણસી રહી છે, જેની અસર દુનિયાના અન્ય દેશો પર પણ પડી રહી છે. આ વચ્ચે રવિવારે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન માટે તેમની સમયમર્યાદા 24 કલાક લંબાવી છે, અને ધમકી આપી છે કે,આ સમયમર્યાદા હેઠળ, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે કરાર કરવો પડશે, નહીં તો તેની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓને વિનાશક હુમલાઓનો સામનો કરવો પડશે. તેમણે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર ફક્ત એટલું જ કહ્યું, "મંગળવાર, રાત્રે 8:00 વાગ્યે (પૂર્વીય સમય)!"

9:37 PM, 6 Apr 2026 (IST)

યમનના હુથીઓએ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરવાનો દાવો કર્યો

યમનના હુથી બળવાખોરોએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, તેમના સાથી દેશો ઈરાન અને લેબનોનના હિઝબુલ્લાહ સાથે સંકલનમાં, તેમણે ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો છે. લશ્કરી પ્રવક્તા યાહ્યા સારીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ જૂથે, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ... અને લેબનોનમાં ઇસ્લામિક પ્રતિકાર સાથે મળીને, ઇઝરાયલી દુશ્મનના અનેક મહત્વપૂર્ણ અને લશ્કરી સ્થળોને નિશાન બનાવતા ક્રુઝ મિસાઇલો અને ડ્રોનનો હુમલો કર્યો હતો." ઉત્તર યમનના મોટાભાગના ભાગ પર નિયંત્રણ રાખનારા હુથીઓ 28 માર્ચે ઈરાનના સમર્થનમાં સંઘર્ષમાં જોડાયા હતા.

9:36 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈરાને યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ નકારી કાઢ્યો: સ્ટેટ મીડિયા

ઈરાને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સાથેના સંઘર્ષમાં યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ નકારી કાઢ્યો છે. સોમવારે સ્ટેટ મીડિયા દ્વારા આ અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મુખ્ય ઈરાની લક્ષ્યોને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપ્યા બાદ આ ઘટનાક્રમ થયો છે. સમાચાર એજન્સી IRNA એ જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાને સંઘર્ષ સમાપ્ત કરવાના યુએસ પ્રસ્તાવ અંગે પાકિસ્તાનને પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો છે." જોકે, તેણે પ્રસ્તાવની ચોક્કસ સામગ્રી જાહેર કરી નથી. આ પ્રતિભાવમાં દસ મુદ્દાઓમાં દર્શાવેલ ઈરાને... યુદ્ધવિરામનો અસ્વીકાર કર્યો છે અને લડાઈનો ચોક્કસ અંત લાવવાની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો છે.

9:34 PM, 6 Apr 2026 (IST)

હોર્મુઝથી ભારત તરફ બે નવા ગેસ ટેન્કર રવાના; 16 જહાજો હજુ પણ ફસાયેલા

પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી વચ્ચે, બે ભારતીય ધ્વજવાળા LPG ટેન્કરો સુરક્ષિત રીતે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરી ગયા છે અને ભારતીય બંદરો તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, જ્યારે 16 અન્ય કાર્ગો જહાજો પર્શિયન ગલ્ફમાં ફસાયેલા છે. અધિકારીઓએ સોમવારે આ માહિતી આપી. બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના અધિક સચિવ મુકેશ મંગલે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, 46,650 ટન LPG ભરેલું ટેન્કર 'ગ્રીન સાનવી' 7 એપ્રિલે ભારતમાં આવવાનું છે, જ્યારે 15,500 ટન ગેસ વહન કરતું ટેન્કર 'ગ્રીન આશા' 9 એપ્રિલે ભારતીય દરિયાકાંઠે પહોંચવાની અપેક્ષા છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી છતાં, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ભારતીય દરિયાઈ કામગીરી સલામત અને અવિરત રહે છે. બે LPG ટેન્કર આ સ્ટ્રેટ પાર કરી ગયા છે, જ્યારે 16 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો, જેમાં 433 ખલાસીઓ છે, હાલમાં તે જ પ્રદેશમાં છે." અત્યાર સુધીમાં, કુલ આઠ ભારતીય ધ્વજવાળા LPG ટેન્કરો આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ પરથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થયા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર સંયુક્ત હુમલા શરૂ થયા બાદ, 28 ફેબ્રુઆરીથી આ જળમાર્ગ લગભગ બંધ છે. આ સામુદ્રધુની ખાડી દેશોમાંથી તેલ અને ગેસના વૈશ્વિક પુરવઠા માટે પ્રાથમિક માર્ગ તરીકે સેવા આપે છે.

હાલમાં, પર્સિયન ગલ્ફમાં ફસાયેલા જહાજોમાં એક LNG કેરિયર, બે LPG ટેન્કર, છ ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર, ત્રણ કન્ટેનર જહાજો, એક ડ્રેજર, એક કેમિકલ ટેન્કર અને બે બલ્ક કેરિયરનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ઇરાન સામુદ્રધુની પાર કરવા માટે ફી વસૂલ કરી રહ્યું છે તેવા અહેવાલો વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ટિપ્પણી કરી, "અમારી પાસે આવી કોઈ ચુકવણી અંગે કોઈ માહિતી નથી." ભારત તેની સ્થાનિક LPG જરૂરિયાતોનો આશરે 60 ટકા આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે, જેમાં લગભગ 90 ટકા પુરવઠો પશ્ચિમ એશિયામાંથી આવે છે. આ સંદર્ભમાં, આ ટેન્કરોનું આગમન દેશના LPG પુરવઠા પરના દબાણને ઓછું કરવામાં મદદ કરશે. ગયા અઠવાડિયે પણ, બે ટેન્કર - BW TYR અને BW ELM - લગભગ 94,000 ટન ગેસ લઈને સુરક્ષિત રીતે ભારતમાં પહોંચ્યા.

9:33 PM, 6 Apr 2026 (IST)

આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી: ઈરાન પરમાણુ ઉર્જા પ્લાન્ટ નજીક હુમલા 'રોકવા જ જોઈએ'

યુએનના પરમાણુ નિરીક્ષક સંસ્થાના વડાએ સોમવારે ચેતવણી આપી હતી કે ઈરાનના બુશેહર પરમાણુ ઉર્જા પ્લાન્ટ નજીક થઈ રહેલા હુમલા "પરમાણુ સલામતી માટે ગંભીર ખતરો છે અને તેને રોકવા જ જોઈએ."

આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA) ના ડિરેક્ટર જનરલ રાફેલ ગ્રોસીએ X પર જણાવ્યું હતું કે: "ઓપરેટિંગ પ્લાન્ટ નજીક થતા હુમલાઓ ઈરાનની અંદર અને બહાર લોકો અને પર્યાવરણ માટે હાનિકારક પરિણામો સાથે ગંભીર રેડિયોલોજીકલ અકસ્માત તરફ દોરી શકે છે." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, તાજેતરની એક ઘટનામાં, પ્લાન્ટની પરિમિતિથી માત્ર 75 મીટર (246 ફૂટ) દૂર વીજળી પડી હતી.

7:11 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ઇઝરાયલમાં 20 થી વધુ સ્થળોએ ઇરાની હુમલાઓનો નવો દોર

અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇઝરાયલી કટોકટી સેવાઓએ જણાવ્યું છે કે મધ્ય ઇઝરાયલમાં ઓછામાં ઓછા 28 સ્થળોએ ઇરાની ક્લસ્ટર બોમ્બથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, રામત ગાન, બ્નેઇ બ્રાક અને ગિવતાયિમને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, અને એક 40 વર્ષીય વ્યક્તિને સામાન્ય ઇજાઓ થઈ હતી.

7:10 PM, 6 Apr 2026 (IST)

નાગરિક માળખા પર હુમલો કરવો ગેરકાયદેસર છે: EU પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા

યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટાએ સોમવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ દરમિયાન નાગરિક માળખા પર હુમલો કરવો ગેરકાયદેસર છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને ધમકી આપી હતી કે જો તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલશે નહીં તો પાવર પ્લાન્ટ અને પુલો પર હુમલો કરશે.

7:09 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈરાનમાં હવાઈ હુમલામાં 25 થી વધુ લોકોના મોત; નવો યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ શેર કરવામાં આવ્યો

સોમવારે ઈઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઈરાન પર મોટા પાયે હુમલા કર્યા, જેમાં 25 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા. બદલામાં, ઈરાને ઈઝરાયલ અને પડોશી ખાડી દેશો પર મિસાઈલ છોડ્યા. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા નજીક આવી રહી છે, મધ્યસ્થીઓએ એક નવો યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે.

સોમવારે સવારે થયેલા હવાઈ હુમલામાં તેહરાનમાં શરીફ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઈરાની મીડિયા અનુસાર, આ હુમલામાં યુનિવર્સિટીની ઇમારતો તેમજ કેમ્પસની નજીક સ્થિત કુદરતી ગેસ વિતરણ કેન્દ્રને નુકસાન થયું હતું.

જોકે, યુનિવર્સિટી કેમ્પસના કયા ચોક્કસ ભાગને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ થયું નથી. ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે, દેશભરની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વર્ગો હાલમાં ઓનલાઈન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે યુનિવર્સિટી કેમ્પસ મોટાભાગે ઉજ્જડ થઈ ગયો છે. નોંધનીય છે કે ઘણા દેશોએ અગાઉ લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓમાં કથિત સંડોવણીને કારણે આ યુનિવર્સિટી પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે - ખાસ કરીને ઈરાનના બેલિસ્ટિક મિસાઈલ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલી પ્રવૃત્તિઓ.

ઈરાનના રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, તેહરાન પર થયેલા એક હુમલામાં અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના ગુપ્તચર વડા મેજર જનરલ માજિદ ખાદેમી પણ માર્યા ગયા હતા. આ દરમિયાન, ઈરાની મિસાઈલોએ ઉત્તરી ઇઝરાયલી શહેર હાઇફાને નિશાન બનાવ્યું હતું, જ્યાં રહેણાંક મકાનના કાટમાળમાંથી ચાર લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેહરાનના દક્ષિણપશ્ચિમમાં ઇસ્લામશહર નજીક થયેલા હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકો માર્યા ગયા હતા. વધુમાં, કોમમાં રહેણાંક વિસ્તાર પર થયેલા હુમલામાં પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય વિવિધ શહેરો પર થયેલા હુમલામાં છ લોકો માર્યા ગયા હતા. રાજ્ય સંચાલિત અખબાર ઈરાન એ આ વિગતોનો અહેવાલ આપ્યો હતો.

વધુમાં, તેહરાનમાં એક ઘર પર થયેલા હવાઈ હુમલામાં ત્રણ વધુ લોકો માર્યા ગયા હતા. ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝનએ આ અહેવાલની પુષ્ટિ કરી હતી. તેહરાનમાં શક્તિશાળી વિસ્ફોટોના અવાજો ગુંજી ઉઠ્યા હતા, અને કેટલાક કલાકો સુધી, આકાશમાં નીચા ઉડતા લડાકુ વિમાનોની ગર્જના પણ સાંભળી શકાતી હતી. રાજધાનીના અવિરત બોમ્બમારા વચ્ચે, આઝાદી સ્ક્વેર નજીક જાડા કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉડતા જોવા મળ્યા હતા.

7:09 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈરાન શારજાહમાં અમેરિકાના હિતોને નિશાન બનાવે છે: ઈરાની મીડિયા

ઈરાની મીડિયાએ યુએઈમાં શારજાહ પર ધુમાડાના મોટા ગોટાના ફૂટેજ શેર કરીને કહ્યું, "શારજાહમાં અમેરિકાના હિતોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે." ચોક્કસ સ્થાનની પુષ્ટિ થઈ નથી.

7:08 PM, 6 Apr 2026 (IST)

યુદ્ધવિરામ માટેનો ડ્રાફ્ટ પ્રસ્તાવ ઈરાન અને અમેરિકાને મોકલવામાં આવ્યો

ઈરાન અને અમેરિકાને 45 દિવસના યુદ્ધવિરામ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાની હાકલ કરતો ડ્રાફ્ટ પ્રસ્તાવ મળ્યો છે, જેનો હેતુ સંઘર્ષનો અંત લાવવાનો માર્ગ મોકળો કરવાનો છે. મધ્ય પૂર્વના બે અધિકારીઓએ આ માહિતી પૂરી પાડી છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રસ્તાવ ઇજિપ્ત, પાકિસ્તાન અને તુર્કીના મધ્યસ્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેઓ સંઘર્ષને રોકવાના પ્રયાસોમાં સક્રિયપણે રોકાયેલા છે. તેઓ માને છે કે આ 45 દિવસનો સમયગાળો બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે વ્યાપક વાટાઘાટો માટે પૂરતો સમય પૂરો પાડશે, જેનાથી કાયમી યુદ્ધવિરામ પર કરાર થઈ શકશે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રસ્તાવ રવિવારે મોડી રાત્રે ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાકચી અને મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકાના રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફને મોકલવામાં આવ્યો હતો; જોકે, હજુ સુધી કોઈ પણ દેશે તેનો જવાબ આપ્યો નથી. અધિકારીઓએ ખાનગી રાજદ્વારી ચર્ચાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે આ માહિતી શેર કરી હતી.

જોકે, તે સ્પષ્ટ નથી કે બંને પક્ષ આ શરતો સ્વીકારશે કે નહીં. ઈરાનનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી તેને નાણાકીય વળતર અને ભવિષ્યમાં ફરીથી હુમલો નહીં થાય તેવી ખાતરી ન મળે ત્યાં સુધી તે લડાઈ ચાલુ રાખશે. દરમિયાન, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ અઠવાડિયે ઈરાનના પુલો અને પાવર પ્લાન્ટ પર બોમ્બમારો કરવાની ધમકીઓ આપી છે. આ દરખાસ્તની શરતો અંગેની વિગતો સૌપ્રથમ ન્યૂઝ વેબસાઇટ એક્સિઓસ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

7:07 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ઇઝરાયલે રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના ગુપ્તચર વડાની હત્યાની જવાબદારી સ્વીકારી

ઇરાનના રાજ્ય મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે સોમવારે એક હુમલામાં ઇરાનના અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના ગુપ્તચર વડા મેજર જનરલ સૈયદ માજિદ ખાદેમીનું મોત થયું હતું. ઇઝરાયલે રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના ગુપ્તચર વડાની હત્યાની જવાબદારી સ્વીકારી છે. આ જાહેરાત કરતા ઇઝરાયલી સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે કહ્યું, "રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ નાગરિકો પર ગોળીબાર કરી રહ્યું છે, અને અમે આતંકવાદી નેતાઓનો નાશ કરી રહ્યા છીએ. ઇરાનના નેતાઓ ભય અનુભવે છે. અમે તેમને એક પછી એક ખતમ કરવાનું ચાલુ રાખીશું."

કાત્ઝે એમ પણ કહ્યું કે ઇઝરાયલે ઇરાનના સ્ટીલ અને પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગોને "ગંભીર નુકસાન" પહોંચાડ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમે ઇરાનના રાષ્ટ્રીય માળખાને કચડી નાખીશું અને આ આતંકવાદી શાસનના પતન અને પતનનું કારણ બનીશું, તેમજ આતંક ફેલાવવાની અને ઇઝરાયલ પર હુમલો કરવાની તેની ક્ષમતાને પણ નષ્ટ કરીશું."

7:07 PM, 6 Apr 2026 (IST)

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા અને તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામ માટે એક માળખું તૈયાર થયું: મીડિયા રિપોર્ટ

અમેરિકા અને ઈરાને યુદ્ધવિરામનો અંત લાવવા માટે એક યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે જે સોમવારથી અમલમાં આવી શકે છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં પરિણમી શકે છે, આ દરખાસ્તથી પરિચિત સૂત્રોએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું. અહેવાલ મુજબ, પાકિસ્તાને આ માળખું તૈયાર કર્યું છે અને તેને રાતોરાત ઈરાન અને અમેરિકા સાથે શેર કર્યું છે. સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે તે બે તબક્કાના અભિગમની કલ્પના કરે છે, જેમાં તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામ અને ત્યારબાદ એક વ્યાપક કરાર થશે. "આજે બધું જ સંમત થવું જોઈએ," સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રારંભિક સમજૂતી સમજૂતીના રૂપમાં હશે, જેને પાકિસ્તાન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. અહેવાલ મુજબ, પ્રસ્તાવમાં તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવાનો અને વ્યાપક કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે 15-20 દિવસનો સમય આપવામાં આવશે. આ સોદો, જેને હાલમાં "ઈસ્લામાબાદ કરાર" કહેવામાં આવે છે, તે એક પ્રાદેશિક કરાર હશે. (ANI)

1:02 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈરાની દૂતાવાસે હોર્મુઝમાં ફસાયેલી ટ્રમ્પની ગરદન વાળું કાર્ટૂન કર્યુ શેર

બલ્ગેરિયામાં ઈરાની દૂતાવાસે સોમવારે સવારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મજાક ઉડાવી હતી. જેમાં તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. કાર્ટૂનમાં ટ્રમ્પને હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટમાં તેમની ગરદન ફસાયેલી છે અને તે પીડાતા દેખાઈ રહ્યા છે અને કહી રહ્યાં છે કે, "હું શ્વાસ લઈ શકતો નથી." ટ્રમ્પે રવિવારે એક અપમાનજનક સંદેશ પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા કે અમેરિકાના પ્રચંડ હુમલાનો સામનો કરવાની ચેતવણી આપી હતી.

11:56 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈરાનમાં હવાઈ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 13કોના મોત

ઈરાની મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, સોમવારે સવારે તેહરાનના દક્ષિણપશ્ચિમના એક શહેરમાં રહેણાંક મકાન પર ઈઝરાયલી હવાઈ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 13 લોકો માર્યા ગયા છે. ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અને નૂર ન્યૂઝે ઈસ્લામશાર નજીક આ હુમલા અંગે માહિતી પ્રસારીત કરી છે. ઈમારત પર હુમલો શા માટે કરવામાં આવ્યો તે સ્પષ્ટ નથી. સોમવારે સવારે થયેલા આ હુમલાઓની જવાબદારી ઈઝરાયલ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સ્વીકારી નથી.

10:07 AM, 6 Apr 2026 (IST)

અમેરિકાએ ઈરાની ડ્રોન તોડી પાડ્યું

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે અમેરિકન સેનાએ ઈરાન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ડ્રોનને તોડી પાડ્યું છે.

10:05 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈરાને ઈઝરાયલ પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલ છોડી, ચાર ઈજાગ્રસ્ત

ઈરાનની એક બેલિસ્ટિક મિસાઈલ હાઈફામાં એક સાત માળની રહેણાંક ઇમારત પર પડી. જેમાં ઓછામાં ઓછા ચાર લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, અને કેટલાક કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ વીડિયો શેર કર્યો.

9:22 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ટ્રમ્પે ઈરાન માટે સમયમર્યાદા લંબાવી, ઈરાનને આપી નવી ચેતવણી

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા માટે સોદો કરવાની સમયમર્યાદા 24 કલાક લંબાવી દીધી છે. તેમણે પોતાના સોશિયલ પ્લેટફોર્ ટ્રૂથ પર ફક્ત એટલું જ કહ્યું, "મંગળવાર, રાતે 8 વાગ્યે ઈસ્ટર્ન ટાઈમ" નવી સમયમર્યાદા, 0000 GMT અથવા બુધવાર સવારે 5:30 વાગ્યે (IST), જેનો અર્થ છે કે, તેહરાન પાસે અમેરિકી નેતાને મનાવવાનો પ્રયાસ કરવા માટે વધુ એક દિવસ હશે, નહીતર તે દેશના પાવર પ્લાન્ટ અને પુલોનો નાશ કરવાની ધમકીને અમલમાં મૂકી શકે છે, આ વાતને ઇસ્લામિક રિપબ્લિકે "યુદ્ધ ગુનાઓ" ગણાવી છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા-ઇઝરાયલી હુમલો શરૂ થયું ત્યારથી, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ શિપિંગ લેનને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધું છે, જે વિશ્વના તેલ અને ગેસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે.

7:46 AM, 6 Apr 2026 (IST)

ઈઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભરપુર પ્રશંસા કરી

ઈઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ઈરાનમાં એક અમેરિકન વિમાનચાલકના "અવિશ્વસનીય" રેસ્ક્યૂ બદલ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભરપુર પ્રશંસા કરી.

Last Updated : April 6, 2026 at 9:38 PM IST

