ETV Bharat / international

અમેરિકાએ F-15E જેટના બીજા પાઇલટને પણ બચાવ્યો, ટ્રમ્પે ગણાવ્યું ઈતિહાસનું સૌથી સાહસિક બચાવ કાર્ય

શનિવાર, 4 એપ્રિલ લેબનોનના દક્ષિણ બંદર શહેર ટાયરમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં પડી ભાંગેલી ઇમારત (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 7:58 AM IST

|

Updated : April 5, 2026 at 10:31 PM IST

Choose ETV Bharat

Iran War Live Updates: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધનો આજે રવિવારે 37મો દિવસ છે. યુદ્ધ શરૂ થયાના એક મહિનાથી વધુ સમય પછી પણ, સંઘર્ષ સતત શાંત થવાને બદલે વધુ ઉગ્ર બની રહ્યો છે. બંને પક્ષો તરફથી ચાલી રહેલા નિવેદનો અને પરિસ્થિતિને જોતાં, તે બંધ થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. જોકે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, ઈરાન સાથે વાટાઘાટો ચાલુ છે. દરમિયાન, અમેરિકા ઈરાન અને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ પર હુમલા કરવાનું યથાવત છે, જેને ઈઝરાયલ સમર્થન આપે છે. ઈરાન બદલો લઈ રહ્યું છે. ઈરાન ગલ્ફ દેશોમાં અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ તેમજ આર્થિક અને તેલ અને ગેસ સુવિધાઓ પર હુમલો કરી રહ્યું છે. અમેરિકના વિદેશ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે ઈરાની જનરલ કાસિમ સુલેમાનીની ભત્રીજી અને પૌત્રી, જેમણે ઈરાની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના કુદ્સ ફોર્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, તેઓ હવે ICE કસ્ટડીમાં છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તેમના ગ્રીન કાર્ડ રદ કર્યા પછી હમીદેહ સુલેમાની અફશર અને તેમની પુત્રીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, ગુમ થયેલા અમેરિકન સર્વિસ મેમ્બરની શોધખોળ ચાલુ છે, જ્યારે બે અમેરિકન ફાઇટર જેટ અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં ક્રેશ થયા બાદ બીજા એકને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. ટ્રમ્પે રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં જાહેર કર્યું હતું કે અમેરિકાએ ઈરાનને હરાવ્યું છે અને તેનો સંપૂર્ણ નાશ કર્યો છે તેના બે દિવસ પછી જ આ ઘટનાઓ બની છે. દરમિયાન, સંયુક્ત આરબ અમીરાતના અધિકારીઓએ મિસાઇલ અવરોધથી કાટમાળ અને આગ લાગવાના અહેવાલો પછી એક ગેસ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધું. લેબનોનમાં, જ્યાં ઇઝરાયલે ઇરાન તરફી હિઝબુલ્લાહ લડવૈયાઓ સાથેની લડાઈમાં જમીન પર હુમલો શરૂ કર્યો છે, ત્યાં રાજ્ય સંચાલિત રાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સી અનુસાર, બેરુત નજીક શુક્રવારની નમાઝ પતાવીને બહાર નીકળેલા શ્રદ્ધાળુઓ પર ઇઝરાયલી ડ્રોન હુમલામાં બે લોકો માર્યા ગયા. યુદ્ધ શરૂ થયા પછી ઇરાનમાં 1,900 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. ગલ્ફ દેશો અને કબજા હેઠળના પશ્ચિમ કાંઠે બે ડઝનથી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને ઇઝરાયલમાં 19 લોકો માર્યા ગયા છે, અને 13 યુએસ સર્વિસ સભ્યો માર્યા ગયા છે. લેબનોનમાં 1,300 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને 10 લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. દસ ઇઝરાયલી સૈનિકો પણ માર્યા ગયા છે.

LIVE FEED

10:29 PM, 5 Apr 2026 (IST)

આઠ OPEC+ દેશો તેલ ઉત્પાદન ક્વોટા વધારવા સંમત થયા

દેશોના તેલ ઉત્પાદક સંગઠન OPEC+ ના આઠ સભ્યોએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ મે મહિનાથી તેમના તેલ ઉત્પાદન ક્વોટામાં 206,000 બેરલ પ્રતિ દિવસ (bpd) વધારો કરશે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે ઉર્જા બજારોમાં ઉથલપાથલ વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સાઉદી અરેબિયા અને રશિયા જેવા મુખ્ય ઉત્પાદક દેશો તેમજ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) અને કુવૈત જેવા ખાડી દેશો દ્વારા આ નવા ક્વોટા પર સંમતિ આપવામાં આવી છે, જેઓ ઈરાની હુમલાઓનો સૌથી વધુ સામનો કરી રહ્યા છે.

રોઇટર્સે OPEC+ સ્ત્રોતોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે આ 206,000 બેરલ વધારો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે સપ્લાય અવરોધના 2 ટકાથી ઓછો છે. જો કે, તે સંકેત આપે છે કે ચેનલ ફરી ખુલતાની સાથે જ દેશો ઉત્પાદન વધારવા માટે તૈયાર છે.

9:34 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ઈરાને ઇઝરાઇલના ડિમોના અને કુવૈતમાં અમેરિકીે ઠેકાણાંઓ પર હુમલો કર્યો

ઈરાનના સેનાએ રવિવારે જણાવ્યું કે તેણે દક્ષિણ ઈઝરાઇલમાં ડિમોના પાસે પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને નિશાન બનાવ્યું, જ્યાં ઇઝરાઇલની મુખ્ય ન્યુક્લિયર સુવિધા પણ છે. નિવેદનમાં વધુ જણાવાયું કે ઈરાનની સેનાએ કુવૈતના બુબિયન આઇલેન્ડ પર અમેરિકી સેના સ્થાનો પર પણ ડ્રોન હુમલાઓ કર્યા છે.

9:31 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ભારતમાં ઈરાનના સુપ્રિમ લીડરના પ્રતિનિધિએ ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થતાનો દાવો નકાર્યો

ઈરાન-ઇઝરાઇલ-અમેરિકા યુદ્ધમાં પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થતાની અફવાઓ અંગે, ભારતમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેનેઈના પ્રતિનિધિ અબ્દુલ મજિદ હકીમ ઇલાહી દ્વારા મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. તેમણે મધ્યસ્થતામાં પાકિસ્તાનની ભૂમિકા સંપૂર્ણપણે નકારી અને જણાવ્યું કે ઈસ્લામાબાદની ભૂમિકાની દાવાઓમાં કોઈપણ પ્રકારની સચ્ચાઈ નથી.

ભારતમાં ઈરાનના સુપ્રિમ નેતા મોજતબા ખામેનેઈના પ્રતિનિધિ અબ્દુલ મજિદ હકીમ ઇલાહીએ કહ્યું કે યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વાતચીત સુગમ બનાવવાના ઈસ્લામાબાદના દાવાઓ “સાચા નથી.” તેમણે આ વાતો એનએનઆઈ ન્યૂઝ એજન્સી સાથેના તેમના ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન કહી છે.

8:13 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ટ્રમ્પે કહ્યું કે સોમવારે ઈરાન સાથે ડીલનો “સારો મોકો” છે: ટીવી ચેનલ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે કહ્યું કે સોમવારે ઈરાન સાથે ડીલ કરવાની “સારી શક્યતા” છે, તે પહેલાં કે તેઓ તેહરાનને હોર્મુઝ જળસંધિ ફરીથી ખોલવા અથવા તેમના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર બોમ્બમારી જેવા ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવા માટે અલ્ટીમેટમ આપે.

રાષ્ટ્રપતિએ ફોક્સ ન્યૂઝના એક પત્રકારને કહ્યું, “મને લાગે છે કે કાલે સારો મોકો છે, તેઓ હાલમાં વાતચીત કરી રહ્યા છે.” તેમણે આગળ ઉમેર્યું, “જો તેઓ જલ્દી ડીલ નહીં કરે, તો હું બધું ઉડાવી દેવા અને તેલ પર કબજો કરવાની બાબતે વિચાર કરી રહ્યો છું.”

8:11 PM, 5 Apr 2026 (IST)

પાયલોટને બચાવવાના પગલે નેતન્યાહૂએ પ્રમુખ ટ્રમ્પ અને યુએસ સેનાને અભિનંદન આપ્યા

ઇઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને યુએસ સેનાને એફ-15 ફાઇટર જેટના પાયલોટને બચાવવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા, જે ઈરાનમાં ફસાઈ ગયા હતા જ્યારે તેમનું વિમાન પાડી પાડવામાં આવ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું, “અભિનંદન, પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ. બધા ઇઝરાયેલી લોકો અમેરિકાના નિર્ભય યોદ્ધાઓ દ્વારા એક બહાદુર અમેરિકન પાયલોટને બચાવવાની આ અવિશ્વસનીય ઘટનાથી ખુશ છે. આથી સાબિત થાય છે કે જ્યારે સ્વતંત્ર સમાજો પોતાની હિંમત અને દૃઢ નિશ્ચય એકત્ર કરે છે, ત્યારે તેઓ અઘરી લાગતી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે અને અંધકાર અને આતંકની શક્તિઓને હરાવી શકે છે.

આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન એક પવિત્ર સિદ્ધાંતને મજબૂત બનાવે છે. કોઈને પાછળ છોડવામાં નહીં આવે. આ એક સહભાગી મૂલ્ય છે જે વારંવાર દર્શાવવામાં આવ્યું છે…”

8:07 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ઈરાને પડેલા અમેરિકન પાયલોટને બચાવવાની કાર્યવાહીને “છળ” ગણાવી

ઈરાને રવિવારે એ વાતનો ઇનકાર કર્યો કે શુક્રવારે એક ફાઇટર જેટને તોડી પાડ્યા બાદ પડેલા અમેરિકન વિમાનના પાયલોટને સફળતાપૂર્વક બચાવવામાં આવ્યો હતો.

સરકારી મીડિયાએ જણાવ્યું કે ઈરાની સેનાના એક પ્રવક્તાએ અમેરિકાના આ ઓપરેશનને “નિષ્ફળતા” ગણાવ્યું. એક અલગ નિવેદનમાં, ઈરાનના ખાતમ અલ-અનબિયા સેન્ટ્રલ હેડક્વાર્ટરના એક પ્રવક્તાએ અમેરિકન મિશનને “છળ” ગણાવ્યું.

“અમેરિકી સેનાનું કથિત ‘રેસ્ક્યુ ઓપરેશન’, જે દક્ષિણ ઇસ્ફહાનમાં ખાલી એરફિલ્ડ પર પડેલા વિમાનના પાયલોટને બચાવવાના બહાને એક છલયુક્ત મિશન તરીકે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ઈરાની સેનાની સમયસર પહોંચ્યા પછી સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું.'

6:44 PM, 5 Apr 2026 (IST)

"મંગળવારે બધા પાવર પ્લાન્ટ અને પુલો ઉડાવી દઈશ," ટ્રમ્પે અલ્લાહના નામે ઈરાનીઓને ગાળ આપી

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ઈરાનને 48 કલાકની ચેતવણી સોમવારે સમાપ્ત થઈ રહી છે. રવિવારે, તેમણે ટ્રૂથ પર પોસ્ટ કરી ઈરાનને ગાળ આપતા આગામી બે દિવસ માટેની તેમના પ્લાનની વિગતો આપી. તેમણે ઈરાનને એક નવી ધમકી આપી, કહ્યું કે તેઓ સોમવારે ઓવલ ઓફિસમાં સૈન્ય સાથે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે અને મંગળવારે તેઓ ઈરાનના તમામ પાવર પ્લાન્ટ અને પુલોને તબાહ કરી નાખશે. તેમણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાની ધમકી આપતા કહ્યું, "જો આવું નહીં થાય, તો નર્ક જોવા માટે તૈયાર રહો. અલ્હમદુલિલ્લાહ.'

6:40 PM, 5 Apr 2026 (IST)

IRGCએ બહેરીન અને કુવૈતમાં હુમલાઓનો દાવો કર્યો

ઈરાની મીડિયા અનુસાર, રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે જણાવ્યું કે બહેરીન અને કુવૈતમાં પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ પરના હુમલાઓનો આજેનો દોર તેહરાનની પશ્ચિમે આવેલા શહેર કારાજમાં એક પુલ અને પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગો પર યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓનો બદલો લેવાનો એક પ્રકાર હતો.

જો નાગરિકો પર વધુ હુમલાઓનું પુનરાવર્તન થશે, તો લોન્ચનો બીજો તબક્કો "વધુ શક્તિશાળી અને મોટા પાયે" થશે, એમ તેણે જણાવ્યું હતું. ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલી 48 કલાકની સમયમર્યાદા નજીક આવી રહી હોવાથી આ ઘટના બની છે.

6:37 PM, 5 Apr 2026 (IST)

UAEએ ડઝનબંધ મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓની જાણકારી આપી

UAEના રક્ષા મંત્રાલયે રવિવારે જણાવ્યું કે દેશ પર છોડવામાં આવેલા 60 પ્રોજેક્ટાઇલ્સમાં નવ બેલિસ્ટિક મિસાઇલ, 50 ડ્રોન અને એક ક્રુઝ મિસાઇલનો સમાવેશ થાય છે.

આનાથી યુદ્ધ દરમિયાન UAEને નિશાન બનાવનારા કુલ પ્રોજેક્ટાઇલ્સની સંખ્યા 507 બેલિસ્ટિક મિસાઇલ, 24 ક્રુઝ મિસાઇલ અને 2,191 ડ્રોન થઈ ગઈ છે. (AP)

5:15 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ઈરાને યુએસ વિમાન અને હેલિકોપ્ટરનો નાશ કરવાનો દાવો કર્યો

ઈરાને ઈસ્ફહાનમાં બચાવ અભિયાન દરમિયાન યુએસ સી-130 વિમાન અને બે બ્લેક હોક હેલિકોપ્ટર નષ્ટ કરવાનો દાવો કર્યો છે.

5:13 PM, 5 Apr 2026 (IST)

કુવૈતમાં તેલ અને પેટ્રોકેમિકલ સ્થળોએ ડ્રોન હુમલાઓથી આગ લાગી

કુવૈત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશને જણાવ્યું હતું કે ડ્રોન હુમલાઓથી કંપનીના અનેક કાર્યકારી સ્થળો તેમજ પેટ્રોકેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપનીમાં આગ લાગી. નુકસાનને "નોંધપાત્ર" ગણાવવામાં આવ્યું છે. અગ્નિશામકો આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. કોઈ જાનહાનિ થવાના સમાચાર નથી. (એપી)

4:34 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ચીને ઇરાનના રહેણાક વિસ્તારમાં અમેરિકાના હુમલાની નિંદા કરી

ભારતમાં ચીની એમ્બેસીના પ્રવક્તા યૂ જિંગે ચીની વિદેશ મંત્રાલયનો મેસેજ શેર કર્યો છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે ઇરાન વિરૂદ્ધ અમેરિકા-ઇઝરાયેલનું મિલિટ્રી ઓપરેશન ઇન્ટરનેશનલ કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે. અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ દાવા બાદ કે અમેરિકાની એર સ્ટ્રાઇકે ઇરાન પર વાતચીત માટે દબાણ નાખવા માટે એક ઇરાની સિવિલિયન પુલને નષ્ટ કરી દીધો છે. ચીનના વલણ પર એક સવાલના જવાબમાં ચીની વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું, 'ઇરાન વિરૂદ્ધ અમેરિકા-ઇઝરાયેલનું સૈન્ય ઓપરેશનનું યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલનું કોઇ ઓથરાઇઝેશન નથી અને આ ઇન્ટરનેશનલ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ચીન સિવિલિયન ફેસિલિટી પર હુમલાનો વિરોધ કરે છે. સંબંધિત પાર્ટીઓને તરત મિલિટ્રી એક્શન રોકી દેવી જોઇએ, પોલિટિકલ ડિપ્લોમેટિક સેટલમેન્ટના રસ્તે પરત ફરવું જોઇે અને તેના કરતા પણ સારૂ માનવીય આફતથી બચવું જોઇએ.'

3:17 PM, 5 Apr 2026 (IST)

પાયલોટ રેસક્યૂ ઓપરેશનમાં અમેરિકાની 'નિષ્ફળતા' જલદી સામે આવશે: ઇરાની મીડિયા

ઇરાનના સરકારી મીડિયાએ કહ્યું કે, તે જલદી પાયલોટ રેસક્યૂ ઓપરેશનમાં અમેરિકાની 'નિષ્ફળતા'ની ડિટેલ્સ જણાવશે, તેની પાછળ પાક્કી તસવીરો અને ડૉક્યુમેન્ટ પુરાવા છે. મુંબઇમાં ઇરાનના કૉન્સુલેટ જનરલે ઇરાનના નેશનલ ન્યૂઝ નેટવર્કનો હવાલો આપતા X પર પોસ્ટ કર્યું, "પાયલોટ રેસક્યૂ ઓપરેશનમાં અમેરિકાની નિષ્ફળતાની ડિટેલ્સ જલદી સામે આવશે, તેની પાછળ પાક્કી તસવીરો અને ડૉક્યુમેન્ટ પુરાવા છે, જોતા રહો.' ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કૉર્પ્સ (IRGC)એ દાવો કર્યો કે તેને કેટલાક અમેરિકન એરક્રાફ્ટને તોડી પાડ્યા છે જેમાં બ્લેક હૉક કૉપ્ટર અને એક મિલિટ્રી ટ્રાન્સપોર્ટ પ્લેન સામેલ છે જે F-15 ક્રૂ મેમ્બરના રેસક્યૂ ઓપરેશનમાં સામેલ હતા.

2:19 PM, 5 Apr 2026 (IST)

ઈરાને ઈસ્ફહાનમાં અમેરિકાનું એક યુદ્ધવાહક વિમાન તોડી પાડ્યાનો કર્યો દાવો

પ્રેસ ટીવીએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે દેશની શક્તિશાળી સેના દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહી દરમિયાન મધ્ય ઈરાનના દક્ષિણ ઈસ્ફહાનમાં એક અમેરિકી યુદ્ધવાહક એરક્રાફ્ટને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું.

2:17 PM, 5 Apr 2026 (IST)

અબુ ધાબીમાં પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ પર હુમલો, લાગી આગ

અબુ ધાબીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ રવિવારે પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટમાં લાગેલી આગને કાબૂમાં લઈ રહ્યા છીએ. આ આગ ઈરાને પોતાના ગલ્ફ પડોશીઓ પર કરેલા હવાઈ હુમલા દરમિયાન કાટમાળ પડવાથી લાગી હતી. AFP અનુસાર, ગલ્ફ અમીરાતના મીડિયા ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે, "હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ દ્વારા સફળ ઈન્ટરસેપ્ટ બાદ કાટમાળ પડવાથી બોરોજ પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટમાં અનેક જગ્યાએ લાગેલી આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે." સંયુક્ત આરબ અમીરાતના સંરક્ષણ મંત્રાલયે મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાનો જવાબ આપ્યા બાદ કહ્યું કે, "નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી પ્લાન્ટ પર કામગીરી તાત્કાલિક બંધ કરી દેવામાં આવી છે. કોઈ ઈજાના અહેવાલ નથી."

1:26 PM, 5 Apr 2026 (IST)

હિઝબુલ્લાહનો દાવો છે કે તેણે ક્રુઝ મિસાઇલથી ઇઝરાયલી યુદ્ધ જહાજને નિશાન બનાવ્યું છે

હિઝબુલ્લાહે રવિવારે કહ્યું હતું કે, તેણે લેબનોનના દરિયાકાંઠે ઇઝરાયલી યુદ્ધ જહાજને ક્રુઝ મિસાઇલથી નિશાન બનાવ્યું હતું, જે મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ શરૂ થયા પછી જૂથનો આ પહેલો દાવો છે. એક નિવેદનમાં, ઈરાન સમર્થિત જૂથે કહ્યું હતું કે તેણે લેબનોનના દરિયાકાંઠે 68 નોટિકલ માઇલ દૂર જહાજને નિશાન બનાવ્યું હતું અને દાવો કર્યો હતો કે યુદ્ધ જહાજ લેબનોનના પ્રદેશ પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું. તાજેતરમાં ઘણી વખત લેબનોન પર હુમલો કરવા માટે ઇઝરાયલી યુદ્ધ જહાજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. (AFP)

1:23 PM, 5 Apr 2026 (IST)

બહેરીન પેટ્રોલિયમ કંપનીના સ્ટોરેજ ટેન્કમાં લાગી આગ

બહેરીન પેટ્રોલિયમ કંપનીનું કહેવું છે કે, એક ઈરાની ડ્રોને તેના એક સ્ટોરેજ ટેન્કમાં આગ લગાવી દીધી છે. BAPCO એનર્જીએ રવિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આગ બુઝાવી દેવામાં આવી છે અને કોઈ ઈજા થઈ નથી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમોએ અધિકારીઓ સાથે મળીને આગને કાબુમાં લેવા માટે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી હતી. કંપનીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે સ્ટોરેજ સુવિધાઓને થયેલા નુકસાનનું હવે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

11:48 AM, 5 Apr 2026 (IST)

ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝારાયલના હુમલામાં ધાર્મિક કોમ્પલેક્સ ધ્વંસ્ત

ઉત્તરપશ્ચિમ ઈરાની શહેરના રહેવાસીઓએ એસોસિએટેડ પ્રેસને જણાવ્યું હતું કે, 31 માર્ચે જાનજાનના ગ્રાન્ડ હુસૈનિયા પર યુએસ-ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં સંકુલની અંદર એક પુસ્તકાલય અને ક્લિનિકને પણ નુકસાન થયું હતું, જ્યાં લોકો પહેલાં મફત ઉપચાર કરાવતા હતાં. હુસૈનિયાનો એક ભાગ, જે શિયા લોકોની યાદ અને ધાર્મિક વિધિઓ માટેનો એક સભા હોલ છે, સદીઓ જુનો છે. શનિવારે મુલાકાત દરમિયાન ઈમારતની અંદર સુવર્ણ ગુંબજ અને આસપાસના મીનારમાં નુકસાન જોવા મળ્યું હતું. આ ધાર્મિક ઈમારતની પાસે આવેલી અન્ય એક ઈમારતને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે. શ્રમિકો હજી પણ કાટમાળ સાફ કરી રહ્યાં છે, જાનજાન પ્રાંતમાં કલ્ચરલ અને ઈસ્લામિક ગાઈડેન્સના ડાયરેક્ટર જનરલ જાફર મોહમ્મદીએ જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં બે લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં પુસ્તકાલયના સંભાળ રાખનાર અલીરેઝા સોબતાલો અને ઈરાની રેડ ક્રેસન્ટ સોસાયટીના એક સ્વયંસેવકનો સમાવેશ થાય છે. (AP)

11:22 AM, 5 Apr 2026 (IST)

અમેરિકાએ F-15E જેટના બીજા પાઇલટને પણ બચાવ્યો: ટ્રમ્પ

અમેરિકી સૈન્યએ ફરી એકવાર હિંમત અને તાકાતનું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ઈરાનમાં ઘૂસીને પોતાના ગુમ થયેલા ફાઇટર જેટના પાઇલટને શોધી કાઢ્યો છે. ઈરાની સુરક્ષા દળોએ શુક્રવારે એક અમેરિકન F-15E ફાઇટર જેટને તોડી પાડ્યું. અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ અંગેની જાહેરાત કરી. તેમણે લખ્યું, "અમે તેને બચાવ્યો! મારા સાથી અમેરિકનો, છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં,અમેરિતન સૈન્યએ અમેરિકાના ઇતિહાસમાં સૌથી હિંમતવાન શોધ અને બચાવ કામગીરીમાંથી એકને અંજામ આપ્યો છે. અમારા સૌથી ઉત્કૃષ્ટ ક્રૂ સભ્યોમાંના એક કે, જે ખૂબ જ સન્માનિત કર્નલ પણ છે,અને જેના વિશે મને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે તે હવે સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ છે! આ બહાદુર સૈનિક ઈરાનના ખતરનાક પર્વતોમાં દુશ્મન રેખાઓ પાછળ હતો, જેનો પીછો આપણા દુશ્મનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જે દર કલાકે નજીક આવી રહ્યા હતા. પરંતુ તે ખરેખર ક્યારેય એકલો નહોતો કારણ કે તેના કમાન્ડર ઇન ચીફ, યુદ્ધ સચિવ, સંયુક્ત ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ અને સાથી યુદ્ધવિરોધીઓ 24 કલાક તેના સ્થાન પર નજર રાખતા હતા." અમે તેના બચાવનું કાળજીપૂર્વક આયોજન કરી રહ્યા હતા. મારી વિનંતી પર, અમેરિકન સૈન્યએ તેને મેળવવા માટે વિશ્વના સૌથી ખતરનાક શસ્ત્રોથી સજ્જ ડઝનેક વિમાનો મોકલ્યા. તેમને ઈજાઓ પહોંચી પરંતુ તે સ્વસ્થ થઈ જશે. આ ચમત્કારિક શોધ અને બચાવ કામગીરી ગઈકાલે બીજા એક બહાદુર પાઇલટના સફળ બચાવ ઉપરાંત છે, જેની અમે પુષ્ટિ કરી નથી કારણ કે અમે અમારા અન્ય બચાવ કામગીરીને જોખમમાં મૂકવા માંગતા ન હતા. સૈન્યની યાદીમાં આ પહેલી વાર છે કે બે અમેરિકન પાઇલટ્સને દુશ્મનના વિસ્તારમાંથી અલગ-અલગ બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. અમે ક્યારેય પણ કોઈ અમેરિકન યૌદ્ધાને પાછળ છોડીશું નહીં!

8:40 AM, 5 Apr 2026 (IST)

હુથીઓએ ઇઝરાયલી એરપોર્ટ અને સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાનો કર્યો દાવો

અલ જઝીરા અનુસાર, યમનના હુથી લડવૈયાઓએ ઇઝરાયલના બેન ગુરિયન એરપોર્ટ અને દક્ષિણ ઇઝરાયલમાં સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. હુથી સંલગ્ન અલ-મસિરાહ મીડિયા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સત્તાવાર નિવેદનમાં, યમનના જૂથે આ કાર્યવાહીની વિગતવાર માહિતી આપી છે. અલ ​​જઝીરાએ વધુમાં અહેવાલ આપ્યો છે કે જૂથે દાવો કર્યો છે કે, હુમલામાં ઉલ્લેખિત સ્થાનોને નિશાન બનાવવા માટે ક્લસ્ટર મિસાઇલો અને બહુવિધ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. યમનના દાવાઓ સાથે, ઈરાની સૈન્યએ પણ જાહેરાત કરી છે કે તેણે તે જ ઇઝરાયલી ઉડ્ડયન હબમાં મુખ્ય સ્થાનો સામે એક મોટું ડ્રોન મિશન હાથ ધર્યું છે. પ્રેસ ટીવી અનુસાર, ઈરાની સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે, આ મોટા પાયે કાર્યવાહી દેશ પર સતત યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓનો સીધો બદલો હતો. પ્રેસ ટીવીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ ઠેકાણાઓમાં તાજેતરમાં બનાવેલ કંટ્રોલ ટાવર, ટર્મિનલ 1 અને 2 માટે પ્રાથમિક નિયંત્રણ ટાવર, નેવિગેશન સાધનો, તેમજ સુવિધાના એન્ટેના અને રડાર સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે.

8:01 AM, 5 Apr 2026 (IST)

તેહરાન હુમલામાં અસંખ્ય સૈન્ય નેતાઓ માર્યા ગયા: ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે કહ્યું હતું કે, ઈરાનની રાજધાની પર થયેલા મોટા હુમલામાં ઘણા ઈરાની લશ્કરી નેતાઓ માર્યા ગયા છે. ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથઆઉટ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું હતું કે, "તેહરાનમાં થયેલા આ મોટા હુમલા સાથે, ઈરાનના ઘણા લશ્કરી નેતાઓ, જેમણે ખુબ ખરાબ અને મૂર્ખતાપૂર્વક નેતૃત્વ કર્યુ હતું, અને બીજું પણ ઘણું બધું સમાપ્ત થઈ ગયું છે. પોસ્ટમાં એક વીડિયો હતો જેમાં રાતે એક શહેરની સ્કાઈલાઈન પર ધડાકા અને વિસ્ફોટો થતા દેખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ એ નથી જણાવાયું કે, આ સૈન્ય કાર્યવાહી ક્યારે કરાઈ હતી.

TAGGED:

MIDDLE EAST CONFLICT
ISRAEL IRAN WAR
US IRAN TENSIONS
GULF WAR
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.