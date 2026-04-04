અમેરિકાનું A-10 ફાઈટર જેટ તોડી પાડ્યાનો ઈરાનનો દાવો, IDFએ કહ્યું- હિજબુલ્લાહના હુમલામાં લેબેનોનમાં 3 શાંતિ સૈનિક ઘાયલ

યેહ ગાશુક્રવારે લેબનોનના સકસાકીમમાં ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં નાશ પામેલા ઘરનો દ્રશ્યો (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 8:04 AM IST

Updated : April 4, 2026 at 9:39 PM IST

US Iran War Updates: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઇરાન યુદ્ધ તેના 36મા દિવસમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સંયુક્ત રીતે ઇરાન પર હુમલો કરવાનું યથાવત રાખે છે. જ્યારે ઇરાન ઇઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં સૈન્ય, ઊર્જા અને આર્થિક ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને વળતો પ્રહાર કરી રહ્યું છે. યુદ્ધ શાંત થવાને બદલે દિવસેને દિવસે વધુ તીવ્ર બની રહ્યું છે. દરમિયાન, એવું ખબર સામે આવી છે કે, સેનાના ટોચના અધિકારી, જનરલ રેન્ડી જ્યોર્જને અમેરિકાના રક્ષા મંત્રી પીટ હેગસેથે રાજીનામું આપવાનું કહ્યું છે. પેન્ટાગોનના અધિકારીઓએ આ પાછળનું કોઈ કારણ જણાવ્યું નથી. તેહરાન તેના પડોશીઓ પર હુમલો કરવાની પોતાની ક્ષમતા દર્શાવવાનું યથાવત રાખે છે, જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે, દેશ તરફથી ખતરો લગભગ સમાપ્ત થઈ ગયો છે, અને ગુરુવારે એક પુલ તૂટી પડવાની ઉજવણી કરી હતી, જે મધ્ય પૂર્વમાં કથિત સૌથી ઉંચો પુલ હોવાનું કહેવાય છે. ઇરાને પુલ પરના હુમલાની નિંદા કરી હતી, જેમાં નેચર ડેની ઉજવણી કરતા 95 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ હુમલો એ સમયે થયો છે જ્યારે ઇરાનીઓ પારસી નવું વર્ષ, નવરોઝના છેલ્લા દિવસે પિકનિક અને અન્ય ઉજવણી માટે બહાર ભેગા થાય છે. લેબનોનમાં, જ્યાં ઇઝરાયલ ઇરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ લડવૈયાઓ સામે જમીન પર હુમલો યથાવત રાખે છે, આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં 24 કલાકમાં 27 લોકો માર્યા ગયા છે. યુદ્ધ દરમિયાન ઈરાનમાં 1900 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, જ્યારે ઈઝરાયલમાં 19 લોકો માર્યા ગયા છે. ગલ્ફ દેશો અને કબજા હેઠળના પશ્ચિમ કાંઠામાં 24 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં 13 અમેરિકન સૈનિકોનો સમાવેશ થાય છે. લેબનોનમાં 1300 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને 10 લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. ત્યાં દસ ઇઝરાયલી સૈનિકો પણ માર્યા ગયા છે. તેલના ભાવ ફરી વધ્યા છે, જ્યારે ટ્રમ્પ કહે છે કે યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. લડાઈ તેલ અને કુદરતી ગેસના ભાવમાં વધારો, શેરબજારમાં અસ્થિરતા, ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સહિત ખાવા-પીવાની ઘણી ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાનું જોખમ છે.

LIVE FEED

9:32 PM, 4 Apr 2026 (IST)

...નહીંતર, બધું બરબાદ થઈ જશે: ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે જણાવ્યું કે તેહરાન પાસે સોદો કરવા માટે 48 કલાક બાકી છે; નહીંતર, બધું બરબાદ થઈ જશે. અહેવાલો અનુસાર, યુએસ અને ઈરાની દળો માર્યા ગયેલા અમેરિકન એરમેનને શોધવા માટે દોડધામ કરી રહ્યા છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પર ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપતા, ટ્રમ્પે લખ્યું: "યાદ રાખો જ્યારે મેં ઈરાનને સોદો કરવા અથવા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે દસ દિવસ આપ્યા હતા... સમય પૂરો થઈ રહ્યો છે... 48 કલાકમાં, તેમના પર કહેર તૂટશે."

ટ્રમ્પની આ ધમકી એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઈરાની પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ નજીક હુમલા બાદ લોકોને ત્યાંથી કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તેહરાને આ પ્રદેશમાં નવા હુમલાઓની જાહેરાત કરી, જેમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે બહેરીન નજીક એક કૉમર્શિયલ જહાજને નિશાન બનાવવાનો દાવો કર્યો હતો જેનો કથિત રીતે ઇઝરાયલ સાથે સંબંધ છે.

9:28 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત, મોહમ્મદ ફતાલી, ચાલુ સંઘર્ષને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ માટે વ્યૂહાત્મક નિષ્ફળતા ગણાવી

ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત, મોહમ્મદ ફતાલી, એક અનામી વૈશ્વિક થિંક ટેન્કના અહેવાલને ટાંકીને જણાવ્યું છે કે ઈરાન સામે હાલનું યુએસ-ઈઝરાયલ અભિયાન ઈઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બંને માટે "વ્યૂહાત્મક નિષ્ફળતા" તરફ ઈશારો કરે છે, જ્યારે ઈરાનની સ્થિતિસ્થાપકતા પર પણ ભાર મૂકે છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, ફતાલીએ ટિપ્પણી કરી, "યુએસ અને યુરોપથી એશિયા સુધી, વૈશ્વિક થિંક ટેન્ક દ્વારા સમીક્ષાઓ એક સ્પષ્ટ પેટર્ન દર્શાવે છે: ઇઝરાયલ અને યુએસ માટે વ્યૂહાત્મક નિષ્ફળતા." ઈરાનની તાકાત પર વધુ ભાર મૂકતા, તેમણે ઉમેર્યું, "સૌથી વધુ જે દેખાય છે તે ઈરાની-ઈસ્લામિક સભ્યતાની સ્થિતિસ્થાપકતા છે, જે દબાણને સહનશક્તિમાં અને સહનશક્તિને સતત વ્યૂહાત્મક ફાયદામાં પરિવર્તિત કરે છે."

7:03 PM, 4 Apr 2026 (IST)

બે અમેરિકન જેટ તોડી પાડ્યા બાદ ઈરાને ટ્રમ્પ પર કટાક્ષ કર્યો

ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર કટાક્ષ કર્યો છે. તેમણે તેહરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલના સંયુક્ત હુમલાને "વ્યૂહરચના વિનાનું યુદ્ધ" ગણાવ્યું છે. ઈરાને એક જ દિવસમાં બે અમેરિકન લશ્કરી વિમાન, F-15 અને એક A-10 ને તોડી પાડવાનો અને બે બ્લેક હોક હેલિકોપ્ટરને નિશાન બનાવવાનો દાવો કર્યા પછી તેમની ટિપ્પણીઓ આવી છે.

"ઈરાનને સતત 37 વખત હરાવ્યા પછી, તેમણે શરૂ કરેલું આ ભવ્ય, બિનવ્યૂહાત્મક યુદ્ધ હવે 'શાસન પરિવર્તન' થી બદલાઈને 'અરે! કૃપા કરીને, શું કોઈ અમારા પાઇલટ્સ શોધી શકે છે?'માં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે," ગાલિબાફે ટ્વિટર (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું. આ કટાક્ષ સાથે એક વિનંતીભર્યું ઇમોજી પણ હતું.

6:59 PM, 4 Apr 2026 (IST)

પાકિસ્તાને અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટોને સુગમ બનાવવા માટેની તેની પહેલ નિષ્ફળ ગઈ હોવાના સમાચારોનું ખંડન કર્યું

પાકિસ્તાને શનિવારે મીડિયા અહેવાલોને ફગાવી દીધા કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાટાઘાટોને સરળ બનાવવા માટેની તેની પહેલ પ્રારંભિક શાંતિ દરખાસ્તોના આદાન-પ્રદાન પછી નિષ્ફળ ગઈ.

વિદેશ કાર્યાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ પસંદગીના પત્રકારોના એક જૂથને વાતચીત દ્વારા પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષનો ઉકેલ શોધવાના પાકિસ્તાનના પ્રયાસો વિશે માહિતી આપ્યા બાદ અટકળો શરૂ થઈ હતી. એક નિવેદનમાં, વિદેશ કાર્યાલયના પ્રવક્તા તાહિર અંદ્રાબીએ મીડિયા અહેવાલોને "પાયાવિહોણા" અને "બનાવટી" ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા. તેમણે કહ્યું, "અમે મીડિયામાં (સોશિયલ મીડિયા સહિત) ઘણા અહેવાલો જોયા છે જેમાં કહેવાતા સત્તાવાર સરકારી સ્ત્રોતોને પ્રદેશમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને શાંતિ અને સંવાદને પ્રોત્સાહન આપવાના પાકિસ્તાનના પ્રયાસો અંગે ટાંકીને કહેવામાં આવ્યા છે."

અંદ્રાબીએ કહ્યું, "અમે કહેવાતા સત્તાવાર સ્ત્રોતો પર આધારિત આ ખોટા આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢીએ છીએ જે પાયાવિહોણા અને બનાવટી છે. આ સંદર્ભમાં કોઈપણ સત્તાવાર સ્ત્રોતનો ઉલ્લેખ કરવો ખોટો છે." તેમણે કહ્યું કે શુક્રવારે વિદેશ મંત્રાલયમાં યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સનું "ખોટી રજૂઆત" ચિંતાનો વિષય હતો.

5:16 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ભારતીય માછીમારોને આર્મેનિયા થઈને ઈરાનથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા

વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે શનિવારે આર્મેનિયા સરકારનો ઈરાનથી આર્મેનિયા થઈને ભારત પાછા લાવવામાં મદદ કરવા બદલ આભાર માન્યો.

5:16 PM, 4 Apr 2026 (IST)

બુશેહર પરમાણુ પ્લાન્ટ નજીક હુમલો: ઈરાન

ઈરાને જણાવ્યું હતું કે, તેના બુશેહર પરમાણુ પ્લાન્ટ નજીક હુમલો થયો હતો, જેમાં એક ગાર્ડનું મોત થયું હતું અને એક ઇમારતને નુકસાન થયું હતું.

5:15 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ઈરાનમાં પેટ્રોકેમિકલ હબને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું: મીડિયા

ઈરાની મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે શનિવારે યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં દક્ષિણપશ્ચિમ ઈરાનમાં એક પેટ્રોકેમિકલ હબને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે આ વિસ્તારની ઘણી કંપનીઓને નુકસાન થયું હતું. ખુઝેસ્તાન પ્રાંતના ડેપ્યુટી ગવર્નરને ટાંકીને, ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "મહશહરના સ્પેશિયલ પેટ્રોકેમિકલ ઝોનમાં વિસ્ફોટ થયા હતા." ફાર્સે નોંધ્યું હતું કે મહશહર પર યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાથી આ પ્રદેશની ત્રણ કંપનીઓ પ્રભાવિત થઈ હતી, જ્યારે તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે "નુકસાનનું પ્રમાણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી." (AFP)

5:14 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ઈરાન વિવાદ વચ્ચે, પ્રથમ પશ્ચિમ યુરોપિયન જહાજે હોર્મુઝ પાર કર્યું

યુરોન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે મુખ્ય ફ્રેન્ચ લોજિસ્ટિક્સ કંપની CMA CGM નું એક જહાજ ઈરાનની દરિયાઈ નાકાબંધી પછી હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ પાર કરનાર પ્રથમ પશ્ચિમ યુરોપિયન જહાજ બન્યું છે. અહેવાલ મુજબ, માલ્ટિઝ-ધ્વજવાળું કન્ટેનર જહાજ ગુરુવારે બપોરે (સ્થાનિક સમય) દુબઈથી પૂર્વ તરફ રવાના થયું, જે આ પ્રદેશમાં શિપિંગ પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન દર્શાવે છે.

5:13 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ઈરાને ઈઝરાયલ પર અવિરત હુમલા શરૂ કર્યા

ઈરાને ઈઝરાયલ પર અવિરત હુમલા શરૂ કર્યા. પ્રેસ ટીવીએ આ ઘટનાનો અહેવાલ આપ્યો અને એક વીડિયો શેર કર્યો.

11:38 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ઈરાની ડ્રોને કુવૈત બેઝ પર અમેરિકાના ચિનૂક હેલિકોપ્ટર તોડી પાડ્યું, વિમાન ક્ષતિગ્રસ્ત

ઈરાનના પ્રેસ ટીવીના અહેવાલ મુજબ, કુવૈતના કેમ્પ બ્યૂહરિંગ ખાતે ઈરાની ડ્રોન હુમલામાં અમેરિકન આર્મીના CH-47 ચિનૂક હેલિકોપ્ટરને કથિત નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ચિનૂક એ એક મુખ્ય હેવી-લિફ્ટ હેલિકોપ્ટર છે જેનો ઉપયોગ યુએસ સૈન્ય દ્વારા ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં સૈનિકો, સાધનો અને પુરવઠાના પરિવહન માટે કરવામાં આવે છે; હુમલા સમયે હેલિકોપ્ટર આ બેઝ પર તૈનાત હતું.

11:14 AM, 4 Apr 2026 (IST)

અમેરિકાનો સૌથી મોટો સંરક્ષણ બજેટનો પ્રસ્તાવ, 1.5 ટ્રિલિયન ડોલરની માંગ

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે નાણાકીય વર્ષ 2027 માટે અમેરિકન ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સંરક્ષણ બજેટ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. વ્હાઇટ હાઉસ તેના 2027 નાણાકીય વર્ષના બજેટ વિનંતીમાં સંરક્ષણ માટે આશરે $1.5 ટ્રિલિયનની માંગ કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે આ પ્રસ્તાવ લશ્કરી ખર્ચને આધુનિક ઇતિહાસમાં ઉચ્ચતમ સ્તર પર લઈ જશે. શુક્રવારે રજૂ કરાયેલ બ્લુપ્રિન્ટ, રાષ્ટ્રપતિની પ્રાથમિકતાઓનું પ્રતીકાત્મક પ્રતિનિધિત્વ છે. તે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં સરકારી સંરક્ષણ ખર્ચમાં 40 ટકાથી વધુ વધારો કરશે. આ યોજના શસ્ત્રોને મજબૂત બનાવવા અને યુએસ નૌકાદળના કાફલાને વિસ્તૃત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, અને ટ્રમ્પની આયોજિત "ગોલ્ડન ડોમ" મિસાઇલ સંરક્ષણ પ્રણાલી પર પણ કામ શરૂ કરશે. (ANI)

10:58 AM, 4 Apr 2026 (IST)

અમેરિકી જેટ F-15E ક્રૂ મેમ્બરને બચાવાયો, બીજા એરમેનની શોધખોળ: રિપોર્ટ

અમેરિકી સેનાએ ઈરાન પર ક્રેશ થયેલા ફાઇટર જેટમાંથી એક ક્રૂ મેમ્બરને સફળતાપૂર્વક બચાવી લીધો છે, આ બાબતથી પરિચિત સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. બચાવાયેલ વ્યક્તિ જીવંત હોવાનું અને અમેરિકાની કસ્ટડીમાં હોવાનું અને તબીબી સારવાર લઈ રહ્યું હોવાનું સૂત્રોએ પુષ્ટિ આપી હતી. જ્યારે એક વ્યક્તિ સ્વસ્થ થઈ ગયો છે, ત્યારે બીજા ક્રૂ મેમ્બર વિશે વધુ જાણી શકાયું નથી.ઈરાની ક્ષેત્રમાં વિમાન ક્રેશ થયા પછી શોધ અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી હતી. વિમાન F-15E સ્ટ્રાઈક ઇગલ ફાઇટર જેટ હતું. આ વિશિષ્ટ મોડેલ એક ડ્યુઅલ-રોલ એરક્રાફ્ટ છે જે એર-ટુ-એર અને એર-ટુ-ગ્રાઉન્ડ મિશન બંને કરવા માટે રચાયેલ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ એરક્રાફ્ટ પરંપરાગત રીતે બે-વ્યક્તિઓની ટીમ દ્વારા સંચાલિત થાય છે: એક પાઇલટ અને એક વેપન સિસ્ટમ ઓફિસર. લશ્કરી અધિકારીઓ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે, અને બાકીના ક્રૂની શોધ ચાલુ છે. (ANI)

9:53 AM, 4 Apr 2026 (IST)

સૈન્ય જેટ તોડી પાડવાથી ઈરાન સાથેની વાટાઘાટો પર કોઈ અસર નહીં પડે

NBC ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે અમેરિકન સૈન્યના એક વિમાનનો નાશ થવાથી ઈરાન સાથેના રાજદ્વારી વાટાઘાટો પર કોઈ અસર નહીં પડે. આ ઘટનાથી વાટાઘાટોમાં અડચણો આવશે, રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "નહીં, બિલકુલ નહીં. નહીં, આ યુદ્ધ છે. આપણે યુદ્ધમાં છીએ." આ ટિપ્પણીઓ દુશ્મનાવટ દરમિયાન એક અમેરિકન વિમાનના નુકસાન અંગે નેતાની પ્રથમ જાહેર પ્રતિક્રિયા છે, જે એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે લડાઇ અને રાજદ્વારી પ્રયાસો એકસાથે ચાલી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે શોધ અને બચાવ પ્રયાસો વિશે વિગતો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, આ બાબતના સંવેદનશીલ સ્થિતિને જોતા એ વાત પર અણગમો દર્શાવ્યો કે, મીડિયાએ સક્રિય સૈન્ય કાર્યવાહી પર કેવી રીતે અહેવાલ આપ્યો.(ANI)

8:49 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ઈરાને અમેરિકાનો 48 કલાકના યુદ્ધવિરામનો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો

ઈરાની મીડિયાએ જણાવ્યું છે કે, તેણે અમેરિકાના 48 કલાકના યુદ્ધવિરામના પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, ઈરાન બ્રોડકાસ્ટિંગે જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાન અમેરિકાના 48 કલાકના યુદ્ધવિરામના આગ્રહનો જવાબ આપે છે: ઈઝરાયલ પર મિસાઈલ છોડશે. એ ન ભૂલશો કે વાટાઘાટોની વચ્ચે, તમે અમારા મહાન રાજકીય અને ધાર્મિક નેતાની હત્યા કરી હતી જ્યારે તેઓ તેમની પૌત્રી સાથે ઘરે હતા."

8:46 AM, 4 Apr 2026 (IST)

આદિવાસીઓ અમેરિકન F-15 જેટ પાઇલટની શોધમાં: ઈરાની મીડિયા

ખુઝેસ્તાનમાં, બખ્તિયારી જાતિના સભ્યો હાથમાં રાઇફલો સાથે પર્વતો પર ગુમ થયેલા અમેરિકન F-15 જેટ પાઇલટને શોધવા માટે નીકળ્યા, તેમણે કહ્યું, "ચિંતા કરશો નહીં, અમે તેને શોધી કાઢીશું." ઈરાની મીડિયાએ આ વીડિયો ટ્વિટર પર શેર કર્યો.

8:43 AM, 4 Apr 2026 (IST)

બહેરીનમાં રહેણાંક વિસ્તારમાં મિસાઇલ ત્રાટકી: ઈરાની મીડિયા

ઈરાની મીડિયા અનુસાર, બહેરીનના મનામામાં એક રહેણાંક વિસ્તારમાં એક મિસાઇલ પડી હતી. ઇન્ટરસેપ્ટર મિસાઇલને અટકાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ. 9 માર્ચે બહેરીનમાં પણ આવી જ ઘટના બની હતી.

8:41 AM, 4 Apr 2026 (IST)

અમેરિકાનું હેલિકોપ્ટર તોડી પાડ્યું: ઈરાની મીડિયા

ઈરાનની મેહર ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, એક ઈરાની પ્રોજેક્ટાઈલે એક અમેરિકન હેલિકોપ્ટરને ટક્કર મારી, જે કથિત રીતે તોડી પાડવામાં આવેલા ફાઇટર જેટના પાઇલટને શોધી રહ્યું હતું. ઈરાન દ્વારા ઓનલાઈન શેર કરવામાં આવેલી તસ્વીર પરથી, એવું લાગતું હતું કે, આ એક બ્લેક હૉક હેલિકોપ્ટર છે.

