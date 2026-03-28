ETV Bharat / international

સાઉદી એરબેઝ પર ઈરાનની મિસાઈલ ત્રાટકી, ઓછામાં ઓછા 10 અમેરિકન સૈનિકો ઘાયલ, ઘણા વિમાનોને નુકસાન

Etv Bharat
ઇઝરાયલના તેલ અવીવમાં મિસાઇલ હુમલાથી નુકસાન પામેલી ઇમારતમાંથી બહાર નીકળતી વખતે રહેવાસીઓ પોતાનો સામાન લઈ જઈ રહ્યાં છે (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 9:34 AM IST

|

Updated : March 28, 2026 at 10:54 AM IST

Choose ETV Bharat

US Israel Iran War: આજે ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના હુમલાનો 29મો દિવસ છે. હજી પણ યુદ્ધ શાંત થવાના કોઈ અણસારા દેખાતા નથી. ઇઝરાયલ ઈરાન અને લેબનાનમાં હુમલાઓ કરી રહ્યું છે, જ્યારે ઈરાન ખાડી દેશોમાં અમેરિકન સૈન્ય મથકોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં 300 થી વધુ અમેરિકન સૈનિકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાંથી મોટાભાગના હવે ફરજ પર પાછા ફર્યા છે. વધુમાં, કામગીરી દરમિયાન 13 સૈનિકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. દરમિયાન, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકા ઈરાન સામે યુદ્ધમાં કોઈપણ ભૂમિ સૈનિકો વિના તેના લશ્કરી ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો કે, સંઘર્ષ વચ્ચે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો છતાં, વોશિંગ્ટન પશ્ચિમ એશિયામાં વધારાના સૈનિકો મોકલવાનું વિચારી રહ્યું છે. અહીં ગ્રુપ ઓફ સેવન (G7) ના વિદેશ પ્રધાનોની બેઠક બાદ પત્રકારો સાથે વાત કરતા, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટે જણાવ્યું હતું કે, તેમનો દેશ તેહરાનને કોઈપણ પરમાણુ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરતા અટકાવવા માટે ઈરાનની તમામ લશ્કરી ક્ષમતાઓનો નાશ કરશે. દરમિયાન, વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે યુએસ ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એક અધિકારીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, તેહરાન સાથે ચાલી રહેલી વાટાઘાટો છતાં, વોશિંગ્ટન પશ્ચિમ એશિયામાં 10,000 વધારાના ભૂમિ સૈનિકો મોકલવાનું વિચારી રહ્યું છે.

LIVE FEED

10:53 AM, 28 Mar 2026 (IST)

પરમાણુ ઠેકાણાઓ પર હુમલા બાદ અરાઘચીએ કહ્યું, ઈરાન મોટી કિંમત વસુલશે

ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ શુક્રવારે મોડી રાત્રે ચેતવણી આપી હતી કે, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પોતાની માળખાગત સુવિધાઓ પર ઇઝરાયલી હુમલાની ભારે કિંમત વસુલ કરશે. X પર એક પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "ઇઝરાયલે ઈરાનની બે સૌથી મોટી સ્ટીલ ફેક્ટરીઓ, એક પાવર પ્લાન્ટ અને નાગરિક પરમાણુ સ્થળો સહિત અન્ય માળખાગત સુવિધાઓ પર હુમલો કર્યો છે. ઇઝરાયલનો દાવો છે કે તેણે આ કાર્યવાહી અમેરિકા સાથે સંકલનમાં કરી છે. આ હુમલો અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા લંબાવવામાં આવેલી રાજદ્વારી સમયમર્યાદાની વિરુદ્ધ છે. ઈરાન આ ઇઝરાયલી ગુનાઓ માટે ભારે કિંમત ચૂકવશે."

10:47 AM, 28 Mar 2026 (IST)

UN ચીફે હોર્મુઝ માટે ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી

યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્યમાં માનવતાવાદી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ખાસ તકનીકી પદ્ધતિઓ વિકસાવવા અને પ્રસ્તાવિત કરવા માટે એક ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી છે. આ અંગે શુક્રવારે તેમના પ્રવક્તાએ માહિતી આપી હતી. પ્રવક્તા સ્ટીફન દુજારિકે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, "જેમ જેમ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તે વધવાનું જોખમ પણ રહેલું છે," તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હોર્મુઝના માર્ગે દરિયાઈ વેપારમાં વિક્ષેપોથી આગામી મહિનાઓમાં માનવીય જરૂરિયાતો અને કૃષિ ઉત્પાદનને અસર થવાનું જોખમ છે," જોકે, મહાસચિવે સંઘર્ષનો એક વ્યાપક અને કાયમી ઉકેલ મેળવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, પરંતુ આ પરિણામોને ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક પગલાં પણ લેવા જરૂરી છે."

10:26 AM, 28 Mar 2026 (IST)

શુક્રવારે ઈરાને ઈઝરાયલ અને ગલ્ફ આરબ દેશો પર મિસાઈલ હુમલા યથાવતા રાખ્યા હતા, જેમાં સાઉદી અરબના લશ્કરી મથક પર થયેલા હુમલાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં અમેરિકન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઓછામાં ઓછા 10 અમેરિકન સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા, જેમાંથી બે ગંભીર છે. પ્રિન્સ સુલતાન એર બેઝ પરના હુમલામાં ઘણા અમેરિકન રિફ્યુઅલિંગ વિમાનોને પણ નુકસાન થયું હતું, એમ બે અમેરિકન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું, જેમણે સંવેદનશીલ લશ્કરી બાબતોની ચર્ચા કરવા માટે નામ ન આપવાની શરતે વાત કરી હતી. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બે સૈનિકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

દરમિયાન, ઇઝરાયલે શુક્રવારે ચેતવણી આપી હતી કે તે ઇરાન પર તેના હુમલાઓનો વિસ્તાર કરશે, જ્યારે અમેરિકન સૈન્યએ પણ ઇરાન પર હુમલો કરવાનું યથાવત રાખ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે બંધ કરવા બદલ ઇરાનના ઉર્જા પ્લાન્ટ્સને નાબૂદ કરવાની તેમની ધમકીને મોકૂફ રાખી હતી. શેરબજારમાં ભારે ઉથલપાથલનો સામનો કરી રહેલા ટ્રમ્પે ગુરુવારે જળમાર્ગને ફરીથી ખોલવાની સમયમર્યાદા 6 એપ્રિલ સુધી લંબાવી હતી, અને કહ્યું હતું કે ઇરાને ગ્રેસ પીરિયડ માંગ્યો હતો અને વાટાઘાટો "ખૂબ સારી રીતે" ચાલી રહી છે, તેમ છતાં ઇરાન જાહેરમાં આગ્રહ રાખે છે કે તે સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટે 15-મુદ્દાના પ્રસ્તાવ પર વ્હાઇટ હાઉસ સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યું નથી.

10:14 AM, 28 Mar 2026 (IST)

ટ્રમ્પે NATO માંથી ખસી જવાનો આપ્યો સંકેત

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે NATO માંથી ખસી જવાનો સંકેત આપતા કહ્યું, "યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નાટો સુરક્ષા પર અબજો ડોલર ખર્ચ કરે છે. અમે હંમેશા તેમની પડખે ઉભા રહ્યા છીએ, પરંતુ મને લાગે છે કે હવે આપણે તેમની સાથે રહેવાની જરૂર નથી."

10:11 AM, 28 Mar 2026 (IST)

ટ્રમ્પે 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ને કહ્યું'સ્ટ્રેટ ઓફ ટ્રમ્પ'

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝને 'સ્ટ્રેટ ઓફ ટ્રમ્પ' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો. પાછળથી તેમણે ઉમેર્યું કે આ ટિપ્પણી કરતી સમયે તેમનાથી કોઈ ભૂલ થઈ નથી. અહીં ફ્યુચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇનિશિયેટિવ પ્રાયોરિટીઝ સમિટમાં એક કાર્યક્રમને સંબોધતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમણે 'ટ્રમ્પ જલડમરૂમધ્ય' ખોલવું પડશે. મારો કહેવાનો અર્થ છે, હોર્મુઝ. મને માફ કરશો, મને ખૂબ જ દુઃખ છે. કેટલી ભયંકર ભૂલ છે. 'ફેક ન્યૂઝ'વાળા લોકો કહેશે કે તેમણે ભૂલથી આવી કહી દીધું, પરંતુ મે એવી કોઈ ભૂલ કરી નથી. મોટાભાગે, બિલકુલ નહીં." ટ્રમ્પે પોતાના સંબોધનમાં એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન દબાણ હેઠળ છે અને વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે. તેમણે કહ્યું કે તેહરાને ચાલુ ચર્ચાના ભાગ રૂપે અનેક તેલ શિપમેન્ટ મોકલ્યા છે. "તેઓ સોદા માટે ભીખ માંગી રહ્યા છે," અને ઉમેર્યું કે વાટાઘાટો હજુ પણ ચાલી રહી છે. યુએસ પ્રમુખે વધુમાં સંકેત આપ્યો કે વૈશ્વિક તેલ પરિવહન માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને સાંકડો માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવું, કોઈપણ સંભવિત કરારનો મુખ્ય ભાગ હશે.

9:39 AM, 28 Mar 2026 (IST)

ઈરાને ઈઝરાયલ છોડી ધડાધડ મિસાઈલ્સ, એકનું મોત

ઈઝરાયલી સૈન્યએ શનિવારે વહેલી સવારે અહેવાલ આપ્યો કે, ઈરાને દેશને નિશાન બનાવીને મિસાઈલો છોડી હતી. આ મિસાઈલ્સ શુક્રવાર મોડી રાતે શનિવારની સવાર સુધી સમગ્ર ઈઝરાયલમાં છોડવામાં આવી હતી, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા. ઉત્તર ઈઝરાયલમાં લેબનાનની સરહદ નજીક સાયરન વાગી ઉઠ્યા હતા. આ વિસ્તારમાં યુદ્ધ દરમિયાન હિઝબુલ્લાહ તરફથી રોકેટ અને ડ્રોન હુમલા થતાં રહે છે.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR UPDATES
STRAIT OF HORMUZ
ISRAEL IRAN CONFLICT
US ISRAEL IRAN WAR NEWS
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.