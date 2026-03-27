Iran War Updates: ટ્રમ્પે ઈરાની ઉર્જા સુવિધાઓ પર હુમલાની સમયમર્યાદા 10 દિવસ લંબાવી, કહ્યું ખૂબ સારી' રીતે ચાલી રહી છે વાતચીત'
Published : March 27, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 7:46 AM IST
આજે અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચેના યુદ્ધનો 28મો દિવસ છે. લડતા પક્ષો વચ્ચેની લડાઈ રોકવામાં કોઈ પ્રગતિ થઈ નથી. 28 ફેબ્રુઆરીથી ઇઝરાયલી અને યુએસ દળો ઇરાનની રાજધાની, તેહરાન અને અન્ય શહેરોમાં બોમ્બમારો કરી રહ્યા છે. તેના જવાબમાં, ઇરાની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કોર્પ્સ (IRGC) ઇઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ પર હુમલો કરી રહી છે. ઇરાનના નાયબ આરોગ્ય પ્રધાન, અલી જાફરિયનએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 1,937 લોકો માર્યા ગયા છે.
દરમિયાન, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાનના ઉર્જા માળખા પર હુમલો કરવાની સમયમર્યાદા 10 દિવસ લંબાવી છે. ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઇરાન સાથે શાંતિ વાટાઘાટો "ખૂબ સારી રીતે" આગળ વધી રહી છે. ઇરાને પણ યુએસ શાંતિ પ્રસ્તાવ પ્રાપ્ત થવાની પુષ્ટિ કરી છે, પરંતુ તેને "એકપક્ષીય અને ખોટી" ગણાવી છે. પાકિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારે જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામાબાદ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના મધ્યસ્થી પ્રયાસોના ભાગ રૂપે યુએસ અને ઇરાની અધિકારીઓ વચ્ચે સંદેશાઓ મોકલી રહ્યું છે, જેને તુર્કી અને ઇજિપ્ત પણ સમર્થન આપી રહ્યા છે.
દરમિયાન, ઇઝરાયલી દળો દક્ષિણ લેબનોનમાં પણ હુમલા કરી રહ્યા છે. ઇઝરાયલે ઝહરાની નદીની દક્ષિણે રહેતા તમામ લેબનીઝ રહેવાસીઓને - ઇઝરાયલી સરહદથી આશરે 50 કિમી દૂર - સ્થળાંતર કરવાના આદેશો જારી કર્યા છે.
ઈરાને હોર્મુઝમાંથી ઓઈલ ટેન્કરો પસાર થવાની મંજૂરી આપી
વ્હાઈટ હાઉસ ખાતે કેબિનેટની બેઠક દરમિયાન, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાને તેમને "ભેટ" મોકલી છે: 10 ઓઈલ ટેન્કરોને હોર્મુઝમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. બેઠક પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે વધુ બે યુદ્ધ જહાજો મોકલવા જઈ રહ્યા છીએ."
ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે આઠ યુદ્ધો બંધ કર્યા છે. અમે બીજું એક જીતી રહ્યા છીએ, હું તમને કહીશ. અમારી મોટી જીત થઈ રહી છે. તેઓ વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે, અને તેઓ સોદો કરવા માંગે છે, પરંતુ તેઓ તે કહેવાથી ડરે છે કારણ કે તેમને લાગે છે કે તેઓ તેમના પોતાના લોકો દ્વારા માર્યા જશે. ક્યારેય કોઈ રાજ્યના વડા એવા નહોતા જે ઈરાનના વડા બનવા કરતાં આ વધુ ઇચ્છતા હોય."