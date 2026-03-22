ટ્રમ્પની ઈરાનને ચેતવણી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ 48 કલાકની અંદર ખોલો, નહીંતર પાવર પ્લાન્ટને ઉડાવી દઈશું. ઈરાને ઈઝરાયલ પર કર્યો મોટો હુમલો

Etv Bharatઇરાની મિસાઇલના ટુકડાની અડફેટમાં આવેલું ઈઝરાયેલના રિશોન લેઝિયનનું એક કિન્ડરગાર્ટન
ઇરાની મિસાઇલના ટુકડાની અડફેટમાં આવેલું ઈઝરાયેલના રિશોન લેઝિયનનું એક કિન્ડરગાર્ટન (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 8:33 AM IST

Updated : March 22, 2026 at 8:43 AM IST

Iran War Updates: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધ રવિવારે 23મા દિવસમાં પ્રવેશ્યું છે. દરમિયાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર હુમલા યથાવત છે. ઈરાન ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. બીજી તરફ ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધી ચાલુ છે, જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ સર્જાયું છે. દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી કે, જો તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નહીં ખોલે તો તે તેના પાવર પ્લાન્ટનો નાશ કરશે. તેના માટે ટ્રમ્પે ઈરાનને બરાબર 48 કલાકનો સમય આપ્યો છે, જેની શરૂઆત સૌથી મોટા પ્લાન્ટથી થઈ હતી. દરમિયાન, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે: અમેરિકનો સામે બળ પ્રક્ષેપણ કરવાની ઈરાનની ક્ષમતાનો નાશ કરવો. દરમિયાન, દક્ષિણ ઇઝરાયલમાં અરાદ અને ડિમોનામાં મોટા હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. ઇઝરાયલી વિદેશ મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો હતો કે હુમલામાં બાળકો સહિત 100 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. ત્યાંથી લગભગ 150 પરિવારોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ રવિવારે અરાદના મેયર, યાયર માયાન સાથે વાત કરી હતી અને ઘાયલો માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

8:36 AM, 22 Mar 2026 (IST)

IRGC એરોસ્પેસ ફોર્સના વડાની મોટી ધમકી

આ દરમિયાન, ઈરાનના IRGC એરોસ્પેસ ફોર્સના વડા મેજર જનરલ સૈયદ માજિદ મૂસાવીએ શનિવારે (સ્થાનિક સમય) જણાવ્યું હતું કે હવે ઈરાનના કબજા હેઠળના વિસ્તારોના આકાશ પર દબદબો છે. મૂસાવીએ કહ્યું કે તે આકાશમાં થનારા તાબડતોબ હુમલાઓ અમેરિકા અને ઈઝરાયલને "સ્તબ્ધ" કરી દેશે. X પર એક પોસ્ટમાં, મૂસાવીએ કહ્યું, "આ ક્ષણથી, હું કબજા હેઠળના પ્રદેશોના આકાશ પર ઈરાનના પુત્રોના મિસાઇલ પ્રભુત્વની ઘોષણા કરું છું. આગામી હુમલાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતી નવી યુક્તિઓ અને લોન્ચ સિસ્ટમ્સ યુએસ-ઝાયોનિસ્ટ કમાન્ડરોને સ્તબ્ધ કરશે. આજે રાત્રે, કબજા હેઠળના પ્રદેશોની દક્ષિણે આકાશ કલાકો સુધી ઝળહળતું રહેશે."

