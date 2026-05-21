ઈરાન કાં તો સમાધાન કરશે અથવા અમેરિકા તેને વધુ બરબાદ કરશે: ટ્રમ્પ
US Israel Iran War LIVE: ઈરાને કહ્યું કે, તે મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે ચાલી રહેલા વાટાઘાટોમાં મધ્યસ્થી પાકિસ્તાન તરફથી મળેલા અમેરિકાના નવા પ્રસ્તાવની તપાસ કરી રહ્યાં છીએ. ભલે બંને પક્ષો હુમલાઓ ફરી શરૂ કરવાની ધમકી આપી રહ્યા હોય.
આ વાત ત્યારે આવી જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન ઈરાન સાથે વાટાઘાટોના "અંતિમ તબક્કા" માં છે. અમેરિકી સૈન્યએ કહ્યું કે તેણે ઓમાનના અખાતમાં ઈરાની ધ્વજવાળા તેલ ટેન્કરને જપ્ત કર્યું, જેની ઉપર અમેરિકી નાકાબંધી તોડવાના પ્રયાસની આશંકા હતી. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે તેહરાન પર દબાણ કરવા માટે આ નવીનતમ કાર્યવાહી હતી. પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પોતાના દેશમાં ઈરાની કિનારાથી આ મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ દ્વારા શિપિંગ ફરી શરૂ કરવાને લઈને દબાણનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
નવેમ્બરની મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા કોંગ્રેસમાં તેમના સાથી રિપબ્લિકન રાજકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, કારણ કે પેટ્રોલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે અને વૈશ્વિક ઊર્જા બજારોમાં ઉથલપાથલ છે. દરમિયાન, મંગળવારે, સેનેટે ટ્રમ્પને ઈરાન યુદ્ધમાંથી ખસી જવા માટે દબાણ કરવાના હેતુથી કાયદો આગળ ધપાવ્યો; 50-47 મતમાં, ઘણા રિપબ્લિકનોએ પણ રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું.