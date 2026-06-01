'છેલ્લા 24 કલાકમાં હોર્મુઝમાંથી 28 જહાજો પસાર થયા': IRGC
US Israel iran war live: તેહરાન સાથે પ્રસ્તાવિત કરાર "નોંધપાત્ર રીતે અંતિમ સ્વરૂપ" જાહેર કર્યાના થોડા દિવસો પછી, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ડ્રાફ્ટ ટેક્સ્ટને વ્યાપક સુધારા માટે પાછો મોકલ્યો હોવાના અહેવાલ છે. આનાથી રાજદ્વારી પ્રક્રિયા વધુ લંબાઈ શકે છે અને સંઘર્ષ અટકાવવાના પ્રયાસોમાં નવી અનિશ્ચિતતા આવી શકે છે.
CNN અનુસાર, ટ્રમ્પે તેમના સલાહકારો સાથેની બેઠક દરમિયાન ઈરાનની પરમાણુ પ્રતિબદ્ધતાઓ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અંગે કડક જોગવાઈઓની માંગ કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કોઈપણ કથિત કરાર હેઠળ અને કોઈપણ સમજૂતી હેઠળ તેહરાનને આપવામાં આવતી નાણાકીય રાહતની માત્રા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હોવાનું કહેવાય છે. તેઓ ઓબામા-યુગના પરમાણુ કરાર સાથે સરખામણી કરવાથી સાવચેત છે, જેની તેમણે વારંવાર એવું કહીને ટીકા કરી હતી કે, તેઓ ખૂબ જ ઉદાર હતા.
ટ્રમ્પે કરાર "નોંધપાત્ર રીતે અંતિમ સ્વરૂપ" આપી દીધો અને દુશ્મનાવટનો અંત નજીક હોવાનું સૂચવ્યાના એક અઠવાડિયા પછી આ નવીનતમ તબક્કામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારથી, અમેરિકન અધિકારીઓએ એવા કરાર તરફ પ્રગતિનો સંકેત આપ્યો છે જે લડાઈ બંધ કરશે, દમાસ્કસ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલશે અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વધુ વિગતવાર વાટાઘાટોને મંજૂરી આપશે.