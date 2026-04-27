ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી આજે રશિયામાં, રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીરપુતિન સાથે કરશે મુલાકાત
Published : April 27, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 8:02 AM IST
US israel iran war: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં આયોજિત વાટાઘાટો પડી ભાંગ્યા બાદ, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન રવિવારે (26 એપ્રિલ) મોડી રાત્રે રશિયા રવાના થયાં. ઈરાની રાજદૂતના જણાવ્યા અનુસાર પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદની યાત્રાઓ વચ્ચે ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી ઓમાનની મુલાકાતે ગયા હતા અને સોમવારે રશિયામાં રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળવાની આશા છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોના પ્રયાસો ચાલુ હોવાના સંકેતમાં, ફાર્સ સમાચાર એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાને મધ્યસ્થી પાકિસ્તાન દ્વારા અમેરિકનોને "લેખિત સંદેશાઓ" મોકલ્યા છે જેમાં લાલ રેખાઓ દર્શાવવામાં આવી છે, જેમાં પરમાણુ મુદ્દાઓ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો સમાવેશ થાય છે.
જોકે, ફાર્સે કહ્યું હતું કે સંદેશાઓ ઔપચારિક વાટાઘાટોનો ભાગ નથી. ISNA સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, અરાઘચી આજે સોમવારે પુતિનને મળશે. રશિયામાં તેહરાનના રાજદૂત કાઝેમ જલાલીને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે અરાઘચી પુતિનને મળશે અને "વાટાઘાટોની નવીનતમ સ્થિતિ, યુદ્ધવિરામ અને આસપાસના વિકાસ અંગે રશિયન અધિકારીઓ સાથે સલાહ લેશે", અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે વાટાઘાટો પર એક અહેવાલ રજૂ કરશે.
NSA ડોભાલે UAE ના રાષ્ટ્રપતિ અલ નાહ્યાન સાથે હાલની સ્થિતિને લઈને ચર્ચા કરી
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે રવિવારે UAE ના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાનને મળ્યા અને વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અને પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિને વધુ ગાઢ બનાવવાના પગલાં અંગે ચર્ચા કરી. UAE માં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે ડોભાલે આરબ દેશની સત્તાવાર મુલાકાત દરમિયાન UAE ના નેતાને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ભારતીય દૂતાવાસે X પરની પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, "વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાના પગલાં, પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ અને પરસ્પર હિતના અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી,"
બસ હવે તેમને ફોન કરવો છે, ટ્રમ્પ બોલ્યા-ઈરાન ફોન પર વાત કરી શકે છે.
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ ફરી એક વખત રવિવારે ઇસ્લામાબાદની ટૂંકી મુલાકાત લીધી હતી.પાકિસ્તાનના રાજકીય અને લશ્કરી નેતૃત્વએ તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે તણાવ ઓછો કરવા માટે વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ફક્ત ફોન પર વાત કરી શકે છે.
ટ્રમ્પે રવિવારે ફોક્સ ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે, "જો તેઓ ઇચ્છે તો, અમે વાત કરી શકીએ છીએ, પરંતુ અમે કોઈને મોકલી રહ્યા નથી," તેમણે અગાઉ સોશિયલ મીડિયા પર ટિપ્પણી કરી હતી: "તેમને ફક્ત ફોન કરવાનો છે!!!"
ઈરાનના રાજ્ય મીડિયા અનુસાર, અરાઘચી ગઈકાલે મોડી રાત્રે પાકિસ્તાનની રાજધાનીથી રવાના થયા હતા, જેનાથી ત્યાં સંભવિત બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો અંગે મૂંઝવણ ઊભી થઈ હતી; જોકે, રવિવારે મોસ્કો જતા પહેલા તેઓ પરત ફર્યા હતા અને ઓમાન ગયા હતા. ઓમાન એક એવો દેશ જે અગાઉ આવી વાટાઘાટોમાં મધ્યસ્થી કરી ચૂક્યો છે અને વ્યૂહાત્મક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની વિરુદ્ધ બાજુ પર સ્થિત છે.
વ્હાઇટ હાઉસે ગયા અઠવાડિયે જાહેરાત કરી હતી કે તે આ મહિનાની શરૂઆતમાં યોજાયેલી ઐતિહાસિક સામ-સામેની વાટાઘાટોને આગળ વધારવા માટે તેના રાજદૂતો, સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનરને ઇસ્લામાબાદ મોકલશે. જોકે, શનિવારે અરાઘચીના રવાના થયાના થોડા સમય પછી, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ઈરાન સાથે વાટાઘાટોમાં પ્રગતિના અભાવનું કારણ આપીને મિશન રદ કર્યું છે.